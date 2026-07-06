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Computação

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Computação

Planos de GPU

Máquinas virtuais dedicadas com GPUs NVIDIA para acelerar tarefas de computação complexas.

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Documentação

RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

Plano Valor por hora (US$) RAM GPUs VRAM vCPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
RTX PRO 6000 Blackwell x1 $3,60 176 GB 1 96 GB 16 1024 GB 0 TB 40/16 Gbps Solicitar acesso
RTX PRO 6000 Blackwell x2 $7,20 352 GB 2 192 GB 32 2048 GB 0 TB 40/16 Gbps Solicitar acesso
RTX PRO 6000 Blackwell x4 $14,40 704 GB 4 384 GB 64 4096 GB 0 TB 40/16 Gbps Solicitar acesso

RTX™ 4000 Ada Generation

Plano Valor por hora (US$) RAM GPUs   CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
RTX 4000 Ada GPU x1 Small $0,52 16 GB 1   4 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium $0,67 32 GB 1   8 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x1 Large $0,96 64 GB 1   16 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large $1,53 128 GB 1   32 500 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x2 Small $1,05 32 GB 2   8 1 TB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium $1,34 64 GB 2   16 1 TB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage $1,49 64 GB 2   16 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x4 Small $2,96 128 GB 4   32 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium $3,57 196 GB 4   48 2 TB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se

RTX 6000 Quadro

Plano Valor por hora (US$) RAM GPUs   CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 $1,50 32 GB 1   8 640 GB 16 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 $3,00 64 GB 2   16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 $4,50 96 GB 3   20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 $6,00 128 GB 4   24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Computação

Planos Dedicated CPU

Máquinas virtuais dedicadas para aplicações que exigem processamento intensivo de CPU.

Veja os detalhes do produto

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede
G8 Dedicated 4x2 $0,07 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 8x4 $0,14 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 16x8 $0,27 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 32x16 $0,54 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 64x32 $1,08 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 96x48 $1,62 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 128x64 $2,16 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 256x128 $4,32 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 512x256 $8,64 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede
G8 Dedicated 8x2 $0,11 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 16x4 $0,21 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 32x8 $0,42 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 64x16 $0,84 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 96x24 $1,26 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 128x32 $1,68 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 256x64 $3,36 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 512x128 $6,84 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps Inscrever-se

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede                         
G7 Dedicated 4 GB $43,00 $0,06 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB $86,00 $0,13 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 16 GB $173,00 $0,26 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 32 GB $346,00 $0,52 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 64 GB $691,00 $1,04 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 96 GB $1.037,00 $1,56 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 128 GB $1.382,00 $2,07 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 256 GB $2.765,00 $4,15 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 512 GB $5.530,00 $8,29 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  Entrada/saída de rede                        
G6 Dedicated 4 GB $36,00 $0,054 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 8 GB $72,00 $0,108 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 16 GB $144,00 $0,216 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 32 GB $288,00 $0,432 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 64 GB $576,00 $0,864 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 96 GB $864,00 $1,296 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 128 GB $1.152,00 $1,728 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 256 GB $2.304,00 $3,456 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 512 GB $4.608,00 $6,912 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

 

 

Computação

Planos Shared CPU

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.

Veja os detalhes do produto
Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Nanode 1 GB $5,00 $0,0075 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Inscrever-se
Linode 2 GB $12,00 $0,0180 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Inscrever-se
Linode 4 GB $24,00 $0,0360 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Linode 8 GB $48,00 $0,0720 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 16 GB $96,00 $0,1440 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 32 GB $192,00 $0,2880 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 64 GB $384,00 $0,5760 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Linode 96 GB $576,00 $0,8640 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Linode 128 GB $768,00 $1,1520 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Linode 192 GB $1.152,00 $1,7280 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbps Inscrever-se
Computação

Planos High Memory

Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.

Veja os detalhes do produto
Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Linode 24 GB $60,00 $0,09 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 48 GB $120,00 $0,18 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 90 GB $240,00 $0,36 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 150 GB $480,00 $0,72 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Linode 300 GB $960,00 $1,44 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Computação

Planos Accelerated Compute

Acesso dedicado a ASICs de nuvem para workloads especializadas, incluindo transcodificação de mídia com VPUs NETINT.

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Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM VPUs CPUs Armazenamento  Transferência  Entrada/saída de rede                       
NETINT Quadra T1U VPU x1 Small $280,00 $0,42 16 GB 1 8 200 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium $352,00 $0,53 24 GB 1 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
NETINT Quadra T1U VPU x2 Small $488,00 $0,73 24 GB 2 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbps Inscrever-se
Computação

LKE: planos Managed Kubernetes Engine

Os preços do LKE incluem os recursos que você consome: instâncias de computação, NodeBalancers e volumes. Atualize para nosso plano de controle de alta disponibilidade (HA) por US$ 60 por cluster por mês.


O LKE-Enterprise oferece todos os recursos do LKE e inclui HA e um plano de controle dedicado por US$ 300,00 por cluster ao mês.
 

Veja os detalhes do produto

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Nós Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência  
G8 Dedicated 4x2 3 $0,07 4 GB 2 40 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 8x4 3 $0,14 8 GB 4 80 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 16x8 3 $0,27 16 GB 8 160 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 32x16 3 $0,54 32 GB 16 320 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 64x32 3 $1,08 64 GB 32 640 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 96x48 3 $1,62 96 GB 48 960 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 128x64 3 $2,16 128 GB 64 1280 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 256x128 3 $4,32 256 GB 128 2560 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 512x256 3 $8,64 512 GB 256 5120 GB 0 TB Inscrever-se

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Nós Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência  
G8 Dedicated 8x2 3 $0,11 8 GB 2 80 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 16x4 3 $0,21 16 GB 4 160 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 32x8 3 $0,42 32 GB 8 320 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 64x16 3 $0,84 64 GB 16 640 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 96x24 3 $1,26 96 GB 24 960 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 128x32 3 $1,68 128 GB 32 1280 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 256x64 3 $3,36 256 GB 64 2560 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 512x128 3 $6,84 512 GB 128 5120 GB 0 TB Inscrever-se

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência  
G7 Dedicated 4 GB 3 $129,00 $0,06 4 GB 2 80 GB 4 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB 3 $258,00 $0,13 8 GB 4 160 GB 5 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 16 GB 3 $519,00 $0,26 16 GB 8 320 GB 6 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 32 GB 3 $1.038,00 $0,52 32 GB 16 640 GB 7 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 64 GB 3 $2.073,00 $1,04 64 GB 32 1280 GB 8 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 96 GB 3 $3.111,00 $1,56 96 GB 48 1920 GB 9 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 128 GB 3 $4.146,00 $2,07 128 GB 50 2500 GB 10 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 256 GB 3 $8.295,00 $4,15 256 GB 56 5000 GB 11 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 512 GB 3 $16.590,00 $8,29 512 GB 64 7200 GB 12 TB Inscrever-se

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
G6 Dedicated 4 GB 3 $108,00 $36,00 $0,054 4 GB 2 80 GB 4 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 8 GB 3 $216,00 $72,00 $0,108 8 GB 4 160 GB 5 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 16 GB 3 $432,00 $144,00 $0,216 16 GB 8 320 GB 6 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 32 GB 3 $864,00 $288,00 $0,432 32 GB 16 640 GB 7 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 64 GB 3 $1.728,00 $576,00 $0,864 64 GB 32 1280 GB 8 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 96 GB 3 $2.592,00 $864,00 $1,296 96 GB 48 1920 GB 9 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 128 GB 3 $3.456,00 $1.152,00 $1,728 128 GB 50 2500 GB 10 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 256 GB 3 $6.912,00 $2.304,00 $3,456 256 GB 56 5000 GB 11 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 512 GB 3 $13.824,00 $4.608,00 $6,912 512 GB 64 7200 GB 12 TB Inscrever-se

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
Shared 2 GB 3 $36,00 $36,00 $0,054 6 GB 3 150 GB 6 TB Inscrever-se
Shared 4 GB 3 $72,00 $72,00 $0,108 12 GB 6 240 GB 12 TB Inscrever-se
Shared 8 GB 3 $144,00 $144,00 $0,216 24 GB 12 480 GB 15 TB Inscrever-se
Shared 16 GB 3 $288,00 $288,00 $0,432 48 GB 18 960 GB 24 TB Inscrever-se
Shared 32 GB 3 $576,00 $576,00 $0,864 96 GB 24 1920 GB 48 TB Inscrever-se
Shared 64 GB 3 $1.152,00 $1.152,00 $1,728 192 GB 48 3840 GB 60 TB Inscrever-se
Shared 96 GB 3 $1.728,00 $1.728,00 $2,592 288 GB 60 5760 GB 60 TB Inscrever-se
Shared 128 GB 3 $2.304,00 $2.304,00 $3,456 384 GB 72 7680 GB 60 TB Inscrever-se
Shared 192 GB 3 $3.456,00 $3.456,00 $5,184 576 GB 96 11520 GB 60 TB Inscrever-se

Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
High Memory 24 GB 3 $180,00 $0,27 72 GB 6 60 GB 15 TB Inscrever-se
High Memory 48 GB 3 $360,00 $0,54 144 GB 6 120 GB 18 TB Inscrever-se
High Memory 90 GB 3 $720,00 $1,08 270 GB 12 270 GB 21 TB Inscrever-se
High Memory 150 GB 3 $1.440,00 $2,16 450 GB 24 600 GB 24 TB Inscrever-se
High Memory 300 GB 3 $2.880,00 $4,32 900 GB 48 1020 GB 27 TB Inscrever-se

Armazenamento

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

Armazenamento

Planos Block Storage

Aumente a capacidade de armazenamento conectando volumes de alta velocidade.

Veja os detalhes do produto
Armazenamento Valor por mês (US$)  
10 GB $1,00 Inscrever-se
20 GB $2,00 Inscrever-se
40 GB $4,00 Inscrever-se
80 GB $8,00 Inscrever-se
160 GB $16,00 Inscrever-se
320 GB $32,00 Inscrever-se
640 GB $64,00 Inscrever-se
1280 GB $128,00 Inscrever-se
2560 GB $256,00 Inscrever-se
5120 GB $512,00 Inscrever-se
10240 GB $1.024,00 Inscrever-se
Armazenamento

Planos Object Storage

Armazenamento compatível com Amazon S3 para backups, big data e arquivamento. A capacidade de armazenamento geral é baseada no número de objetos, por bucket, por conta.

Veja os detalhes do produto
Armazenamento (valor por mês em US$) Transferência de saída (valor/mês em US$)  
$0,02/GB $0,005/GB com o primeiro 1 TB grátis a cada mês. Inscrever-se
Armazenamento

Images

Carregue, capture e implante imagens personalizadas em diferentes máquinas.

Explore o Hub do desenvolvedor
Armazenamento Valor por mês (US$) Images/conta Capacidade máxima  
1 GB $0,10 100 150 GB Inscrever-se
25 GB $2,50 100 150 GB Inscrever-se
50 GB $5,00 100 150 GB Inscrever-se
75 GB $7,50 100 150 GB Inscrever-se
100 GB $10,00 100 150 GB Inscrever-se
125 GB $12,50 100 150 GB Inscrever-se
150 GB $15,00 100 150 GB Inscrever-se
Armazenamento

Backups

Backups instantâneos com total independência para sua pilha. Escolha seu tipo de instância para fazer backup.

Veja os detalhes do produto

Máquinas virtuais dedicadas com GPUs NVIDIA para acelerar tarefas de computação complexas.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
GPU 32 GB $40,00 $0,06 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
GPU 64 GB $80,00 $0,12 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
GPU 96 GB $160,00 $0,18 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
GPU 128 GB $320,00 $0,24 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
G8 Dedicated 4x2 $0,00369 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 8x4 $0,00738 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 16x8 $0,01476 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 32x16 $0,02952 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 64x32 $0,05895 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 96x48 $0,08847 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 128x64 $0,11799 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 256x128 $0,23589 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 512x256 $0,47187 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
G8 Dedicated 8x2 $0,00738 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 16x4 $0,01476 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 32x8 $0,02952 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 64x16 $0,05895 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 96x24 $0,08847 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 128x32 $0,11799 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 256x64 $0,23589 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 512x128 $0,47187 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps Inscrever-se

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
G7 Dedicated 4 GB $5,00 $0,008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB $10,00 $0,015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 16 GB $20,00 $0,030 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 32 GB $40,00 $0,060 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 64 GB $80,00 $0,120 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 96 GB $120,00 $0,180 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 128 GB $160,00 $0,240 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 256 GB $200,00 $0,300 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 512 GB $240,00 $0,360 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
G6 Dedicated 4 GB $5,00 $0,008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 8 GB $10,00 $0,015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 16 GB $20,00 $0,030 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 32 GB $40,00 $0,060 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 64 GB $80,00 $0,120 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 96 GB $120,00 $0,180 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 128 GB $160,00 $0,240 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 256 GB $200,00 $0,300 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 512 GB $240,00 $0,360 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Linode 1 GB $2,00 $0,003 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Inscrever-se
Linode 2 GB $2,50 $0,004 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Inscrever-se
Linode 4 GB $5,00 $0,008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Linode 8 GB $10,00 $0,015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 16 GB $20,00 $0,030 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 32 GB $40,00 $0,060 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 64 GB $80,00 $0,120 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Linode 96 GB $120,00 $0,180 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Linode 128 GB $160,00 $0,240 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Linode 192 GB $240,00 $0,360 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede                      
High Memory 24 GB $5,00 $0,0075 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
High Memory 48 GB $10,00 $0,0150 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
High Memory 90 GB $20,00 $0,0300 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
High Memory 150 GB $40,00 $0,0600 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
High Memory 300 GB $80,00 $0,1200 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se

Bancos de dados

Custos excedentes de saída = US$ 0,005 por GB

BANCOS DE DADOS

Planos MySQL

Clusters de bancos de dados MySQL totalmente gerenciados. Preços exibidos como uma taxa mensal.

Veja os detalhes do produto

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

Plano Núcleos RAM Armazenamento 1 nó 2 nós 3 nós  
G7 Dedicated 4 GB, nó 2 4 80 $81,60 $171,60 $246,00 Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB, nó 4 8 160 $163,20 $342,00 $492,00 Inscrever-se
G7 Dedicated 16 GB, nó 8 16 320 $327,60 $708,00 $982,80 Inscrever-se
G7 Dedicated 32 GB, nó 16 32 640 $655,20 $1.401,60 $1.965,60 Inscrever-se
G7 Dedicated 64 GB, nó 32 64 1280 $1.407,60 $2.838,00 $4.150,80 Inscrever-se
G7 Dedicated 96 GB, nó 48 96 1920 $2.110,86 $4.358,40 $6.234,00 Inscrever-se
G7 Dedicated 128 GB, nó 50 128 2500 $2.809,14 $5.706,00 $8.086,80 Inscrever-se
G7 Dedicated 256 GB, nó 56 256 5000 $5.625,60 $10.941,60 $16.263,60 Inscrever-se
G7 Dedicated 512 GB, nó 64 512 7200 $11.073,60 $22.147,20 $33.220,80 Inscrever-se

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

Plano Núcleos RAM Armazenamento 1 nó 2 nós 3 nós  
G6 Dedicated 4GB, nó 2 4 80 $68,00 $143,00 $206,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 8GB, nó 4 8 160 $136,00 $285,00 $410,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 16GB, nó 8 16 320 $273,00 $590,00 $819,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 32GB, nó 16 32 640 $546,00 $1.168,00 $1.638,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 64GB, nó 32 64 1280 $1.173,00 $2.365,00 $3.459,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 96GB, nó 48 96 1920 $1.759,00 $3.632,00 $5.195,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 128GB, nó 50 128 2500 $2.341,00 $4.755,00 $6.739,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 256GB, nó 56 256 5000 $4.684,00 $9.118,00 $13.553,00 Inscrever-se

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.

Plano Núcleos RAM Armazenamento 1 nó 3 nós  
Shared 1 GB, nó 1 1 25 $16,00 $37,00 Inscrever-se
Shared 2 GB, nó 1 2 50 $32,00 $74,00 Inscrever-se
Shared 4 GB, nó 2 4 80 $63,00 $147,00 Inscrever-se
Shared 8 GB, nó 4 8 160 $126,00 $294,00 Inscrever-se
Shared 16 GB, nó 6 16 320 $252,00 $588,00 Inscrever-se
Shared 32 GB, nó 8 32 640 $504,00 $1.176,00 Inscrever-se
Shared 64 GB, nó 16 64 1280 $1.008,00 $2.352,00 Inscrever-se
Shared 96 GB, nó 20 96 1920 $1.512,00 $3.545,00 Inscrever-se
Shared 128 GB, nó 24 128 2560 $2.016,00 $4.726,00 Inscrever-se
Shared 192 GB, nó 32 192 3840 $3.025,00 $7.090,00 Inscrever-se
BANCOS DE DADOS

Planos PostgreSQL

Clusters de bancos de dados PostgreSQL totalmente gerenciados. Preços exibidos como uma taxa mensal.

Veja os detalhes do produto

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

Plano Núcleos RAM Armazenamento 1 nó 2 nós 3 nós  
G7 Dedicated 4 GB, nó 2 4 80 $81,60 $171,60 $246,00 Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB, nó 4 8 160 $163,20 $342,00 $492,00 Inscrever-se
G7 Dedicated 16 GB, nó 8 16 320 $327,60 $708,00 $982,80 Inscrever-se
G7 Dedicated 32 GB, nó 16 32 640 $655,20 $1.401,60 $1.965,60 Inscrever-se
G7 Dedicated 64 GB, nó 32 64 1280 $1.407,60 $2.838,00 $4.150,80 Inscrever-se
G7 Dedicated 96 GB, nó 48 96 1920 $2.110,86 $4.358,40 $6.234,00 Inscrever-se
G7 Dedicated 128 GB, nó 50 128 2500 $2.809,14 $5.706,00 $8.086,80 Inscrever-se
G7 Dedicated 256 GB, nó 56 256 5000 $5.625,60 $10.941,60 $16.263,60 Inscrever-se
G7 Dedicated 512 GB, nó 64 512 7200 $11.073,60 $22.147,20 $33.220,80 Inscrever-se

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

Plano Núcleos RAM Armazenamento 1 nó 2 nós 3 nós  
G6 Dedicated 4GB, nó 2 4 80 $68,00 $143,00 $206,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 8GB, nó 4 8 160 $136,00 $285,00 $410,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 16GB, nó 8 16 320 $273,00 $590,00 $819,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 32GB, nó 16 32 640 $546,00 $1.168,00 $1.638,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 64GB, nó 32 64 1280 $1.173,00 $2.365,00 $3.459,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 96GB, nó 48 96 1920 $1.759,00 $3.632,00 $5.195,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 128GB, nó 50 128 2500 $2.341,00 $4.755,00 $6.739,00 Inscrever-se
G6 Dedicated 256GB, nó 56 256 5000 $4.684,00 $9.118,00 $13.553,00 Inscrever-se

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.

Plano Núcleos RAM Armazenamento 1 nó 3 nós  
Shared 1 GB, nó 1 1 25 $16,00 $37,00 Inscrever-se
Shared 2 GB, nó 1 2 50 $32,00 $74,00 Inscrever-se
Shared 4 GB, nó 2 4 80 $63,00 $147,00 Inscrever-se
Shared 8 GB, nó 4 8 160 $126,00 $294,00 Inscrever-se
Shared 16 GB, nó 6 16 320 $252,00 $588,00 Inscrever-se
Shared 32 GB, nó 8 32 640 $504,00 $1.176,00 Inscrever-se
Shared 64 GB, nó 16 64 1280 $1.008,00 $2.352,00 Inscrever-se
Shared 96 GB, nó 20 96 1920 $1.512,00 $3.545,00 Inscrever-se
Shared 128 GB, nó 24 128 2560 $2.016,00 $4.726,00 Inscrever-se
Shared 192 GB, nó 32 192 3840 $3.025,00 $7.090,00 Inscrever-se

Rede

Custos excedentes de saída = US$ 0,015 por GB

REDE

NodeBalancers

Mantenha o tempo de atividade, dimensione com eficiência e gerencie o tráfego a custos previsíveis.

Veja os detalhes do produto
Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$)

 
NodeBalancer $10 $0,015 Inscrever-se

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Perguntas frequentes (FAQ)

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