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Computing

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Computing

GPU-Tarife

Dedizierte virtuelle Maschinen mit NVIDIA-GPUs zur Beschleunigung komplexer Computing-Aufgaben.

Siehe Produktdetails
Dokumentation

RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

Tarif USD/Std RAM GPUs VRAM vCPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang  
RTX PRO 6000 Blackwell x1 3,60 $ 176 GB 1 96 GB 16 1024 GB 0 TB 40/16 Gbit/s Zugriff anfordern
RTX PRO 6000 Blackwell x2 7,20 $ 352 GB 2 192 GB 32 2048 GB 0 TB 40/16 Gbit/s Zugriff anfordern
RTX PRO 6000 Blackwell x4 14,40 $ 704 GB 4 384 GB 64 4096 GB 0 TB 40/16 Gbit/s Zugriff anfordern

RTX™ 4000 Ada Generation

Tarif USD/Std RAM GPUs   CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang  
RTX 4000 Ada GPU x1 Small 0,52 $ 16 GB 1   4 500 GB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium 0,67 $ 32 GB 1   8 500 GB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren
RTX 4000 Ada GPU x1 Large 0,96 $ 64 GB 1   16 500 GB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large 1,53 $ 128 GB 1   32 500 GB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren
RTX 4000 Ada GPU x2 Small 1,05 $ 32 GB 2   8 1 TB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium 1,34 $ 64 GB 2   16 1 TB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage 1,49 $ 64 GB 2   16 2 TB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren
RTX 4000 Ada GPU x4 Small 2,96 $ 128 GB 4   32 2 TB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium 3,57 $ 196 GB 4   48 2 TB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren

RTX 6000 Quadro

Tarif USD/Std RAM GPUs   CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang  
Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 1,50 $ 32 GB 1   8 640 GB 16 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 3,00 $ 64 GB 2   16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 4,50 $ 96 GB 3   20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 6,00 $ 128 GB 4   24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
Computing

Dedicated-CPU-Tarife

Spezialisierte virtuelle Maschinen für CPU-intensive Anwendungen.

Siehe Produktdetails

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
G8 Dedicated 4x2 0,07 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 8x4 0,14 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 16x8 0,27 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 32x16 0,54 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 64x32 1,08 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 96x48 1,62 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 128x64 2,16 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 256x128 4,32 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 512x256 8,64 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang
G8 Dedicated 8x2 0,11 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 16x4 0,21 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 32x8 0,42 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 64x16 0,84 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 96x24 1,26 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 128x32 1,68 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 256x64 3,36 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 512x128 6,84 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbit/s Registrieren

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang                  
G7 Dedicated 4 GB 43,00 $ 0,06 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 8 GB 86,00 $ 0,13 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 16 GB 173,00 $ 0,26 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 32 GB 346,00 $ 0,52 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 64 GB 691,00 $ 1,04 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 96 GB 1.037,00 $ 1,56 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 128 GB 1.382,00 $ 2,07 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 256 GB 2.765,00 $ 4,15 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 512 GB 5.530,00 $ 8,29 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang                  
G6 Dedicated 4 GB 36,00 $ 0,054 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 8 GB 72,00 $ 0,108 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 16 GB 144,00 $ 0,216 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 32 GB 288,00 $ 0,432 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 64 GB 576,00 $ 0,864 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 96 GB 864,00 $ 1,296 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 128 GB 1.152,00 $ 1,728 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 256 GB 2.304,00 $ 3,456 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 512 GB 4.608,00 $ 6,912 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

 

 

Computing

Shared-CPU-Tarife

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.

Siehe Produktdetails
Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang  
Nanode 1 GB 5,00 $ 0,0075 $ 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbit/s Registrieren
Linode 2 GB 12,00 $ 0,0180 $ 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbit/s Registrieren
Linode 4 GB 24,00 $ 0,0360 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
Linode 8 GB 48,00 $ 0,0720 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
Linode 16 GB 96,00 $ 0,1440 $ 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
Linode 32 GB 192,00 $ 0,2880 $ 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
Linode 64 GB 384,00 $ 0,5760 $ 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
Linode 96 GB 576,00 $ 0,8640 $ 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
Linode 128 GB 768,00 $ 1,1520 $ 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
Linode 192 GB 1.152,00 $ 1,7280 $ 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbit/s Registrieren
Computing

High-Memory-Tarife

Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.

Siehe Produktdetails
Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang  
Linode 24 GB 60,00 $ 0,09 $ 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
Linode 48 GB 120,00 $ 0,18 $ 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
Linode 90 GB 240,00 $ 0,36 $ 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
Linode 150 GB 480,00 $ 0,72 $ 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
Linode 300 GB 960,00 $ 1,44 $ 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
Computing

Tarife für Accelerated Compute

Dedizierter Zugriff auf Cloud-ASICs für spezialisierte Workloads, einschließlich Media-Transcoding mit NETINT-VPUs.

Siehe Produktdetails
Tarif USD/Monat USD/Std RAM VPUs CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang                
NETINT Quadra T1U VPU x1 Small 280,00 $ 0,42 $ 16 GB 1 8 200 GB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren
NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium 352,00 $ 0,53 $ 24 GB 1 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren
NETINT Quadra T1U VPU x2 Small 488,00 $ 0,73 $ 24 GB 2 12 300 GB 0 TB 40/16 Gbit/s Registrieren
Computing

LKE: Managed Kubernetes Engine-Tarife

Die Preise von LKE beziehen sich auf die Ressourcen, die Sie verbrauchen – Computing-Instanzen, NodeBalancer und Volumes. Upgrade auf unsere Hochverfügbarkeits-Steuerebene (High Availability, HA) für 60 USD pro Cluster pro Monat.


LKE-Enterprise bietet Ihnen alle Funktionen von LKE und umfasst Hochverfügbarkeit (HA) sowie eine dedizierte Control Plane für 300 USD pro Cluster und Monat.
 

Siehe Produktdetails

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif Knoten USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer  
G8 Dedicated 4x2 3 0,07 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 8x4 3 0,14 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 16x8 3 0,27 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 32x16 3 0,54 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 64x32 3 1,08 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 96x48 3 1,62 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 128x64 3 2,16 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 256x128 3 4,32 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 512x256 3 8,64 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB Registrieren

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif Knoten USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer  
G8 Dedicated 8x2 3 0,11 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 16x4 3 0,21 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 32x8 3 0,42 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 64x16 3 0,84 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 96x24 3 1,26 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 128x32 3 1,68 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 256x64 3 3,36 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB Registrieren
G8 Dedicated 512x128 3 6,84 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB Registrieren

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

Tarif Knoten USD/Monat USD/Std RAM vCPUs Speicher Transfer  
G7 Dedicated 4 GB 3 129,00 $ 0,06 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB Registrieren
G7 Dedicated 8 GB 3 258,00 $ 0,13 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB Registrieren
G7 Dedicated 16 GB 3 519,00 $ 0,26 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB Registrieren
G7 Dedicated 32 GB 3 1.038,00 $ 0,52 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB Registrieren
G7 Dedicated 64 GB 3 2.073,00 $ 1,04 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB Registrieren
G7 Dedicated 96 GB 3 3.111,00 $ 1,56 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB Registrieren
G7 Dedicated 128 GB 3 4.146,00 $ 2,07 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB Registrieren
G7 Dedicated 256 GB 3 8.295,00 $ 4,15 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB Registrieren
G7 Dedicated 512 GB 3 16.590,00 $ 8,29 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB Registrieren

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

Tarif Knoten USD/Monat USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer  
G6 Dedicated 4 GB 3 108,00 $ 36,00 $ 0,054 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB Registrieren
G6 Dedicated 8 GB 3 216,00 $ 72,00 $ 0,108 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB Registrieren
G6 Dedicated 16 GB 3 432,00 $ 144,00 $ 0,216 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB Registrieren
G6 Dedicated 32 GB 3 864,00 $ 288,00 $ 0,432 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB Registrieren
G6 Dedicated 64 GB 3 1.728,00 $ 576,00 $ 0,864 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB Registrieren
G6 Dedicated 96 GB 3 2.592,00 $ 864,00 $ 1,296 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB Registrieren
G6 Dedicated 128 GB 3 3.456,00 $ 1.152,00 $ 1,728 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB Registrieren
G6 Dedicated 256 GB 3 6.912,00 $ 2.304,00 $ 3,456 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB Registrieren
G6 Dedicated 512 GB 3 13.824,00 $ 4.608,00 $ 6,912 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB Registrieren

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.

Tarif Knoten USD/Monat USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer  
Shared 2 GB 3 36,00 $ 36,00 $ 0,054 $ 6 GB 3 150 GB 6 TB Registrieren
Shared 4 GB 3 72,00 $ 72,00 $ 0,108 $ 12 GB 6 240 GB 12 TB Registrieren
Shared 8 GB 3 144,00 $ 144,00 $ 0,216 $ 24 GB 12 480 GB 15 TB Registrieren
Shared 16 GB 3 288,00 $ 288,00 $ 0,432 $ 48 GB 18 960 GB 24 TB Registrieren
Shared 32 GB 3 576,00 $ 576,00 $ 0,864 $ 96 GB 24 1920 GB 48 TB Registrieren
Shared 64 GB 3 1.152,00 $ 1.152,00 $ 1,728 $ 192 GB 48 3840 GB 60 TB Registrieren
Shared 96 GB 3 1.728,00 $ 1.728,00 $ 2,592 $ 288 GB 60 5760 GB 60 TB Registrieren
Shared 128 GB 3 2.304,00 $ 2.304,00 $ 3,456 $ 384 GB 72 7680 GB 60 TB Registrieren
Shared 192 GB 3 3.456,00 $ 3.456,00 $ 5,184 $ 576 GB 96 11520 GB 60 TB Registrieren

Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.

Tarif Knoten USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer  
High Memory 24 GB 3 180,00 $ 0,27 $ 72 GB 6 60 GB 15 TB Registrieren
High Memory 48 GB 3 360,00 $ 0,54 $ 144 GB 6 120 GB 18 TB Registrieren
High Memory 90 GB 3 720,00 $ 1,08 $ 270 GB 12 270 GB 21 TB Registrieren
High Memory 150 GB 3 1.440,00 $ 2,16 $ 450 GB 24 600 GB 24 TB Registrieren
High Memory 300 GB 3 2.880,00 $ 4,32 $ 900 GB 48 1020 GB 27 TB Registrieren

Speicher

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

Speicher

Tarife für Block Storage

Erhöhen Sie die Speicherkapazität, indem Sie Hochgeschwindigkeits-Volumes hinzufügen.

Siehe Produktdetails
Speicher USD/Monat  
10 GB 1,00 $ Registrieren
20 GB 2,00 $ Registrieren
40 GB 4,00 $ Registrieren
80 GB 8,00 $ Registrieren
160 GB 16,00 $ Registrieren
320 GB 32,00 $ Registrieren
640 GB 64,00 $ Registrieren
1280 GB 128,00 $ Registrieren
2560 GB 256,00 $ Registrieren
5120 GB 512,00 $ Registrieren
10240 GB 1.024,00 $ Registrieren
Speicher

Tarife für Object Storage

Amazon-S3-kompatibler Speicher für Backups, big data und Archivierungsanforderungen. Die Gesamtspeicherkapazität basiert auf der Anzahl der Objekte pro Bucket und Konto.

Siehe Produktdetails
Speicher (USD/Monat) Ausgehender Transfer (USD/Monat)  
0,02 USD/GB 0,005 USD/GB, das erste TB pro Monat kostenlos. Registrieren
Speicher

Images

Hochladen, Erfassen und Bereitstellen nutzerdefinierter Images über mehrere Computer.

Entwickler-Hub entdecken
Speicher USD/Monat Images/Konto Max. Kapazität  
1 GB 0,10 $ 100 150 GB Registrieren
25 GB 2,50 $ 100 150 GB Registrieren
50 GB 5,00 $ 100 150 GB Registrieren
75 GB 7,50 $ 100 150 GB Registrieren
100 GB 10,00 $ 100 150 GB Registrieren
125 GB 12,50 $ 100 150 GB Registrieren
150 GB 15,00 $ 100 150 GB Registrieren
Speicher

Backups

Sofortige Backups mit vollständiger Unabhängigkeit Ihres Stacks. Wählen Sie den Instanztyp für das Backup.

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Dedizierte virtuelle Maschinen mit NVIDIA-GPUs zur Beschleunigung komplexer Computing-Aufgaben.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang  
GPU 32 GB 40,00 $ 0,06 $ 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
GPU 64 GB 80,00 $ 0,12 $ 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
GPU 96 GB 160,00 $ 0,18 $ 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
GPU 128 GB 320,00 $ 0,24 $ 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/10 Gbit/s Registrieren

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC™-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:2-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang  
G8 Dedicated 4x2 0,00369 $ 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 8x4 0,00738 $ 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 16x8 0,01476 $ 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 32x16 0,02952 $ 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 64x32 0,05895 $ 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 96x48 0,08847 $ 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 128x64 0,11799 $ 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 256x128 0,23589 $ 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 512x256 0,47187 $ 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

Hochkonsistentes Computing mit AMD-EPYC-Prozessoren der fünften Generation mit neuen 1:4-VM-Größen und erweiterten Speicheroptionen. Entwickelt für latenzsensible und ressourcenintensive Unternehmensanwendungen.

Tarif USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang  
G8 Dedicated 8x2 0,00738 $ 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 16x4 0,01476 $ 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 32x8 0,02952 $ 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 64x16 0,05895 $ 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 96x24 0,08847 $ 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 128x32 0,11799 $ 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 256x64 0,23589 $ 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G8 Dedicated 512x128 0,47187 $ 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbit/s Registrieren

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang  
G7 Dedicated 4 GB 5,00 $ 0,008 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 8 GB 10,00 $ 0,015 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 16 GB 20,00 $ 0,030 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 32 GB 40,00 $ 0,060 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 64 GB 80,00 $ 0,120 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 96 GB 120,00 $ 0,180 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 128 GB 160,00 $ 0,240 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 256 GB 200,00 $ 0,300 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G7 Dedicated 512 GB 240,00 $ 0,360 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang  
G6 Dedicated 4 GB 5,00 $ 0,008 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 8 GB 10,00 $ 0,015 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 16 GB 20,00 $ 0,030 $ 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 32 GB 40,00 $ 0,060 $ 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 64 GB 80,00 $ 0,120 $ 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 96 GB 120,00 $ 0,180 $ 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 128 GB 160,00 $ 0,240 $ 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 256 GB 200,00 $ 0,300 $ 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
G6 Dedicated 512 GB 240,00 $ 0,360 $ 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang  
Linode 1 GB 2,00 $ 0,003 $ 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbit/s Registrieren
Linode 2 GB 2,50 $ 0,004 $ 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbit/s Registrieren
Linode 4 GB 5,00 $ 0,008 $ 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbit/s Registrieren
Linode 8 GB 10,00 $ 0,015 $ 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
Linode 16 GB 20,00 $ 0,030 $ 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
Linode 32 GB 40,00 $ 0,060 $ 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
Linode 64 GB 80,00 $ 0,120 $ 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40/9 Gbit/s Registrieren
Linode 96 GB 120,00 $ 0,180 $ 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40/10 Gbit/s Registrieren
Linode 128 GB 160,00 $ 0,240 $ 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40/11 Gbit/s Registrieren
Linode 192 GB 240,00 $ 0,360 $ 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40/12 Gbit/s Registrieren

Virtuelle Maschinen, die mit dedizierten Kernen für speicherintensive Anwendungen optimiert sind.

Tarif USD/Monat USD/Std RAM CPUs Speicher Transfer Netzwerkeingang/-ausgang                
High Memory 24 GB 5,00 $ 0,0075 $ 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbit/s Registrieren
High Memory 48 GB 10,00 $ 0,0150 $ 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbit/s Registrieren
High Memory 90 GB 20,00 $ 0,0300 $ 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbit/s Registrieren
High Memory 150 GB 40,00 $ 0,0600 $ 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbit/s Registrieren
High Memory 300 GB 80,00 $ 0,1200 $ 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbit/s Registrieren

Datenbanken

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,005 USD pro GB

DATENBANKEN

Tarife für MySQL

Vollständig verwaltete MySQL-Datenbankcluster. Die Preise werden als monatliche Gebühr angezeigt.

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Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

Tarif Kern RAM Speicher 1 Knoten 2 Knoten 3 Knoten  
G7 Dedicated 4 GB, Knoten 2 4 80 81,60 $ 171,60 $ 246,00 $ Registrieren
G7 Dedicated 8 GB, Knoten 4 8 160 163,20 $ 342,00 $ 492,00 $ Registrieren
G7 Dedicated 16 GB, Knoten 8 16 320 327,60 $ 708,00 $ 982,80 $ Registrieren
G7 Dedicated 32 GB, Knoten 16 32 640 655,20 $ 1.401,60 $ 1.965,60 $ Registrieren
G7 Dedicated 64 GB, Knoten 32 64 1280 1.407,60 $ 2.838,00 $ 4.150,80 $ Registrieren
G7 Dedicated 96 GB, Knoten 48 96 1920 2.110,86 $ 4.358,40 $ 6.234,00 $ Registrieren
G7 Dedicated 128 GB, Knoten 50 128 2500 2.809,14 $ 5.706,00 $ 8.086,80 $ Registrieren
G7 Dedicated 256 GB, Knoten 56 256 5000 5.625,60 $ 10.941,60 $ 16.263,60 $ Registrieren
G7 Dedicated 512 GB, Knoten 64 512 7200 11.073,60 $ 22.147,20 $ 33.220,80 $ Registrieren

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

Tarif Kern RAM Speicher 1 Knoten 2 Knoten 3 Knoten  
G6 Dedicated 4 GB, Knoten 2 4 80 68,00 $ 143,00 $ 206,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 8 GB, Knoten 4 8 160 136,00 $ 285,00 $ 410,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 16 GB, Knoten 8 16 320 273,00 $ 590,00 $ 819,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 32 GB, Knoten 16 32 640 546,00 $ 1.168,00 $ 1.638,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 64 GB, Knoten 32 64 1280 1.173,00 $ 2.365,00 $ 3.459,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 96 GB, Knoten 48 96 1920 1.759,00 $ 3.632,00 $ 5.195,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 128 GB, Knoten 50 128 2500 2.341,00 $ 4.755,00 $ 6.739,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 256 GB, Knoten 56 256 5000 4.684,00 $ 9.118,00 $ 13.553,00 $ Registrieren

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.

Tarif Kern RAM Speicher 1 Knoten 3 Knoten  
Shared 1 GB, Knoten 1 1 25 16,00 $ 37,00 $ Registrieren
Shared 2 GB, Knoten 1 2 50 32,00 $ 74,00 $ Registrieren
Shared 4 GB, Knoten 2 4 80 63,00 $ 147,00 $ Registrieren
Shared 8 GB, Knoten 4 8 160 126,00 $ 294,00 $ Registrieren
Shared 16 GB, Knoten 6 16 320 252,00 $ 588,00 $ Registrieren
Shared 32 GB, Knoten 8 32 640 504,00 $ 1.176,00 $ Registrieren
Shared 64 GB, Knoten 16 64 1280 1.008,00 $ 2.352,00 $ Registrieren
Shared 96 GB, Knoten 20 96 1920 1.512,00 $ 3.545,00 $ Registrieren
Shared 128 GB, Knoten 24 128 2560 2.016,00 $ 4.726,00 $ Registrieren
Shared 192 GB, Knoten 32 192 3840 3.025,00 $ 7.090,00 $ Registrieren
DATENBANKEN

Tarife für PostgreSQL

Vollständig verwaltete PostgreSQL-Datenbankcluster. Die Preise werden als monatliche Gebühr angezeigt.

Siehe Produktdetails

Hochleistungs-CPU-Kerne mit AMD-EPYC-Prozessoren der dritten Generation und einer Premium-Speicherkonfiguration, die selbst unter Last einen konstanten Durchsatz bietet. Entwickelt für CPU-intensive oder geschäftskritische Anwendungen, die skalierbar Zuverlässigkeit, geringe Latenz und stabile Performance erfordern.

Tarif Kern RAM Speicher 1 Knoten 2 Knoten 3 Knoten  
G7 Dedicated 4 GB, Knoten 2 4 80 81,60 $ 171,60 $ 246,00 $ Registrieren
G7 Dedicated 8 GB, Knoten 4 8 160 163,20 $ 342,00 $ 492,00 $ Registrieren
G7 Dedicated 16 GB, Knoten 8 16 320 327,60 $ 708,00 $ 982,80 $ Registrieren
G7 Dedicated 32 GB, Knoten 16 32 640 655,20 $ 1.401,60 $ 1.965,60 $ Registrieren
G7 Dedicated 64 GB, Knoten 32 64 1280 1.407,60 $ 2.838,00 $ 4.150,80 $ Registrieren
G7 Dedicated 96 GB, Knoten 48 96 1920 2.110,86 $ 4.358,40 $ 6.234,00 $ Registrieren
G7 Dedicated 128 GB, Knoten 50 128 2500 2.809,14 $ 5.706,00 $ 8.086,80 $ Registrieren
G7 Dedicated 256 GB, Knoten 56 256 5000 5.625,60 $ 10.941,60 $ 16.263,60 $ Registrieren
G7 Dedicated 512 GB, Knoten 64 512 7200 11.073,60 $ 22.147,20 $ 33.220,80 $ Registrieren

Dedizierte CPU-Kerne, die auf verfügbarer Legacy-Hardware bereitgestellt werden, mit minimalen Ressourcenkonflikten. Ideal für konstante Produktions-Workloads, die eine vorhersehbare Performance ohne Premium-Hardwareanforderungen benötigen.

Tarif Kern RAM Speicher 1 Knoten 2 Knoten 3 Knoten  
G6 Dedicated 4 GB, Knoten 2 4 80 68,00 $ 143,00 $ 206,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 8 GB, Knoten 4 8 160 136,00 $ 285,00 $ 410,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 16 GB, Knoten 8 16 320 273,00 $ 590,00 $ 819,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 32 GB, Knoten 16 32 640 546,00 $ 1.168,00 $ 1.638,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 64 GB, Knoten 32 64 1280 1.173,00 $ 2.365,00 $ 3.459,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 96 GB, Knoten 48 96 1920 1.759,00 $ 3.632,00 $ 5.195,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 128 GB, Knoten 50 128 2500 2.341,00 $ 4.755,00 $ 6.739,00 $ Registrieren
G6 Dedicated 256 GB, Knoten 56 256 5000 4.684,00 $ 9.118,00 $ 13.553,00 $ Registrieren

Gemeinsam genutzte CPU auf Legacy-Hardware für kosteneffiziente Entwicklung, Tests und variable Workloads.

Tarif Kern RAM Speicher 1 Knoten 3 Knoten  
Shared 1 GB, Knoten 1 1 25 16,00 $ 37,00 $ Registrieren
Shared 2 GB, Knoten 1 2 50 32,00 $ 74,00 $ Registrieren
Shared 4 GB, Knoten 2 4 80 63,00 $ 147,00 $ Registrieren
Shared 8 GB, Knoten 4 8 160 126,00 $ 294,00 $ Registrieren
Shared 16 GB, Knoten 6 16 320 252,00 $ 588,00 $ Registrieren
Shared 32 GB, Knoten 8 32 640 504,00 $ 1.176,00 $ Registrieren
Shared 64 GB, Knoten 16 64 1280 1.008,00 $ 2.352,00 $ Registrieren
Shared 96 GB, Knoten 20 96 1920 1.512,00 $ 3.545,00 $ Registrieren
Shared 128 GB, Knoten 24 128 2560 2.016,00 $ 4.726,00 $ Registrieren
Shared 192 GB, Knoten 32 192 3840 3.025,00 $ 7.090,00 $ Registrieren

Netzwerk

Kosten bei Überschreiten der Übertragungskosten = 0,015 USD pro GB

NETZWERKE

NodeBalancers

Halten Sie die Verfügbarkeit aufrecht, skalieren Sie effizient und verwalten Sie den Traffic zu vorhersehbaren Kosten.

Siehe Produktdetails
Tarif USD/Monat USD/Std

 
NodeBalancer 10 $ 0,015 $ Registrieren

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

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Ältere Tarife beinhalten ein Datentransfervolumen, das je nach Tarifgruppe und -größe zwischen 0 TB und 20 TB pro Monat liegt. G8- und GPU-beschleunigte Tarife enthalten kein im Tarif inbegriffenes Transfer- oder Egress-Volumen. Erfahren Sie mehr über die Nutzung und die Kosten von Netzwerktransfers.

Ihre Kreditkarte wird belastet, nachdem Sie den Gutschriftenbetrag für die Werbeaktion ausgeschöpft haben oder das Zeitfenster für die Werbeaktion abgelaufen ist. Beispiel: Wenn Sie eine Gutschrift im Wert von 100 USD für 60 Tage erhalten haben, wird diese Gutschrift automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben. Wenn Sie während dieser 60 Tage 50 USD ausgeben, wird Ihre Karte nicht belastet. Wenn Sie innerhalb dieser 60 Tage 150 USD ausgeben, ist das Guthaben von 100 USD vollständig aufgebraucht. Also wird Ihre Kreditkarte mit 50 USD belastet. Ihre Kreditkarte wird für alle aktiven Dienste belastet, nachdem das Fenster für die Werbeaktion abgelaufen ist.

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