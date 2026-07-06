RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
Recursos informáticos
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Planes de GPU
Máquinas virtuales optimizadas equipadas con GPU NVIDIA para acelerar los trabajos informáticos complejos.
|Plan
|$/h
|RAM
|GPU
|VRAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|3,60 $
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acceso
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|7,20 $
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acceso
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|14,40 $
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Solicitar acceso
RTX™ 4000 Ada Generation
|Plan
|$/h
|RAM
|GPU
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|0,52 $
|16 GB
|1
|4
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|0,67 $
|32 GB
|1
|8
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|0,96 $
|64 GB
|1
|16
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|1,53 $
|128 GB
|1
|32
|500 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|1,05 $
|32 GB
|2
|8
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|1,34 $
|64 GB
|2
|16
|1 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|1,49 $
|64 GB
|2
|16
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|2,96 $
|128 GB
|4
|32
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|3,57 $
|196 GB
|4
|48
|2 TB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
RTX 6000 Quadro
|Plan
|$/h
|RAM
|GPU
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|Dedicated 32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1
|1,50 $
|32 GB
|1
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|Dedicated 64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2
|3,00 $
|64 GB
|2
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|Dedicated 96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3
|4,50 $
|96 GB
|3
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|Dedicated 128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4
|6,00 $
|128 GB
|4
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
Planes de Dedicated CPU
Máquinas virtuales dedicadas para aplicaciones que hacen un uso intensivo de la CPU.
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
|Plan
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G8 Dedicated 4x2
|0,07 $
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 8x4
|0,14 $
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x8
|0,27 $
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x16
|0,54 $
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x32
|1,08 $
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x48
|1,62 $
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x64
|2,16 $
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x128
|4,32 $
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x256
|8,64 $
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
|Plan
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G8 Dedicated 8x2
|0,11 $
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x4
|0,21 $
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x8
|0,42 $
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x16
|0,84 $
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x24
|1,26 $
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x32
|1,68 $
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x64
|3,36 $
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x128
|6,84 $
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G7 Dedicated 4 GB
|43,00 $
|0,06 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 8 GB
|86,00 $
|0,13 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 16 GB
|173,00 $
|0,26 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 32 GB
|346,00 $
|0,52 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 64 GB
|691,00 $
|1,04 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 96 GB
|1.037,00 $
|1,56 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 128 GB
|1.382,00 $
|2,07 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 256 GB
|2.765,00 $
|4,15 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 512 GB
|5.530,00 $
|8,29 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G6 Dedicated 4 GB
|36,00 $
|0,054 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 8 GB
|72,00 $
|0,108 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 16 GB
|144,00 $
|0,216 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 32 GB
|288,00 $
|0,432 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 64 GB
|576,00 $
|0,864 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 96 GB
|864,00 $
|1,296 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 128 GB
|1.152,00 $
|1,728 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 256 GB
|2.304,00 $
|3,456 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 512 GB
|4.608,00 $
|6,912 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
Planes de Shared CPU
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|1 GB Nanode
|5,00 $
|0,0075 $
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|Registrarse
|2 GB Linode
|12,00 $
|0,0180 $
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|Registrarse
|4 GB Linode
|24,00 $
|0,0360 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|8 GB Linode
|48,00 $
|0,0720 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|16 GB Linode
|96,00 $
|0,1440 $
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|32 GB Linode
|192,00 $
|0,2880 $
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|64 GB Linode
|384,00 $
|0,5760 $
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|96 GB Linode
|576,00 $
|0,8640 $
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|128 GB Linode
|768,00 $
|1,1520 $
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|192 GB Linode
|1.152,00 $
|1,7280 $
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
Planes de High Memory
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|24 GB Linode
|60,00 $
|0,09 $
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|48 GB Linode
|120,00 $
|0,18 $
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|90 GB Linode
|240,00 $
|0,36 $
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|150 GB Linode
|480,00 $
|0,72 $
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|300 GB Linode
|960,00 $
|1,44 $
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
Planes de Accelerated Compute
Acceso dedicado a ASIC en la nube para cargas de trabajo especializadas, incluida la transcodificación de contenido multimedia con VPU de NETINT.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|VPU
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Small
|280,00 $
|0,42 $
|16 GB
|1
|8
|200 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium
|352,00 $
|0,53 $
|24 GB
|1
|12
|300 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
|NETINT Quadra T1U VPU x2 Small
|488,00 $
|0,73 $
|24 GB
|2
|12
|300 GB
|0 TB
|40/16 Gbps
|Registrarse
LKE: Planes de Managed Kubernetes Engine
El precio de LKE incluye los recursos que consume: instancias informáticas, NodeBalancers y volúmenes. Actualice su plano de control a nuestro plano de control de alta disponibilidad (HA) por 60 USD por clúster al mes.
LKE-Enterprise te ofrece todas las funciones de LKE e incluye alta disponibilidad (HA) y un plano de control dedicado por 300 USD por clúster al mes.
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
|Plan
|Nodos
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|G8 Dedicated 4x2
|3
|0,07 $
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 8x4
|3
|0,14 $
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x8
|3
|0,27 $
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x16
|3
|0,54 $
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x32
|3
|1,08 $
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x48
|3
|1,62 $
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x64
|3
|2,16 $
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x128
|3
|4,32 $
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x256
|3
|8,64 $
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|Registrarse
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
|Plan
|Nodos
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|G8 Dedicated 8x2
|3
|0,11 $
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x4
|3
|0,21 $
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x8
|3
|0,42 $
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x16
|3
|0,84 $
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x24
|3
|1,26 $
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x32
|3
|1,68 $
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x64
|3
|3,36 $
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x128
|3
|6,84 $
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|Registrarse
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
|Plan
|Nodos
|$/mes
|$/h
|RAM
|vCPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|129,00 $
|0,06 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|258,00 $
|0,13 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|519,00 $
|0,26 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|1.038,00 $
|0,52 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|2.073,00 $
|1,04 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|3.111,00 $
|1,56 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|4.146,00 $
|2,07 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|8.295,00 $
|4,15 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registrarse
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|16 590,00 $
|8,29 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Registrarse
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
|Plan
|Nodos
|$/mes
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|108,00 $
|36,00 $
|0,054 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|216,00 $
|72,00 $
|0,108 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|432,00 $
|144,00 $
|0,216 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|864,00 $
|288,00 $
|0,432 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|1.728,00 $
|576,00 $
|0,864 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|2.592,00 $
|864,00 $
|1,296 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|3.456,00 $
|1.152,00 $
|1,728 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|6.912,00 $
|2.304,00 $
|3,456 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registrarse
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|13 824,00 $
|4.608,00 $
|6,912 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Registrarse
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
|Plan
|Nodos
|$/mes
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Shared 2 GB
|3
|36,00 $
|36,00 $
|0,054 $
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|Registrarse
|Shared 4 GB
|3
|72,00 $
|72,00 $
|0,108 $
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|Registrarse
|Shared 8 GB
|3
|144,00 $
|144,00 $
|0,216 $
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|Registrarse
|Shared 16 GB
|3
|288,00 $
|288,00 $
|0,432 $
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|Registrarse
|Shared 32 GB
|3
|576,00 $
|576,00 $
|0,864 $
|96 GB
|24
|1920 GB
|48 TB
|Registrarse
|Shared 64 GB
|3
|1.152,00 $
|1.152,00 $
|1,728 $
|192 GB
|48
|3840 GB
|60 TB
|Registrarse
|Shared 96 GB
|3
|1.728,00 $
|1.728,00 $
|2,592 $
|288 GB
|60
|5760 GB
|60 TB
|Registrarse
|Shared 128 GB
|3
|2.304,00 $
|2.304,00 $
|3,456 $
|384 GB
|72
|7680 GB
|60 TB
|Registrarse
|Shared 192 GB
|3
|3.456,00 $
|3.456,00 $
|5,184 $
|576 GB
|96
|11 520 GB
|60 TB
|Registrarse
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.
|Plan
|Nodos
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|High Memory 24 GB
|3
|180,00 $
|0,27 $
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|Registrarse
|High Memory 48 GB
|3
|360,00 $
|0,54 $
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|Registrarse
|High Memory 90 GB
|3
|720,00 $
|1,08 $
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|Registrarse
|High Memory 150 GB
|3
|1.440,00 $
|2,16 $
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|Registrarse
|High Memory 300 GB
|3
|2.880,00 $
|4,32 $
|900 GB
|48
|1020 GB
|27 TB
|Registrarse
Almacenamiento
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Planes de Block Storage
Aumente la capacidad de almacenamiento mediante la conexión de volúmenes de alta velocidad.
|Almacenamiento
|$/mes
|10 GB
|1,00 $
|Registrarse
|20 GB
|2,00 $
|Registrarse
|40 GB
|4,00 $
|Registrarse
|80 GB
|8,00 $
|Registrarse
|160 GB
|16,00 $
|Registrarse
|320 GB
|32,00 $
|Registrarse
|640 GB
|64,00 $
|Registrarse
|1280 GB
|128,00 $
|Registrarse
|2560 GB
|256,00 $
|Registrarse
|5120 GB
|512,00 $
|Registrarse
|10 240 GB
|1.024,00 $
|Registrarse
Planes de Object Storage
Almacenamiento compatible con Amazon S3 para copias de seguridad,big data y necesidades de archivado. La capacidad de almacenamiento general se basa en el número de objetos, por cubo, por cuenta.
|Almacenamiento ($/mes)
|Transferencia de salida ($/mes)
|0,02 USD/GB
|0,005 USD/GB con el primer TB gratuito cada mes.
|Registrarse
Images
Cargue, capture e implemente imágenes personalizadas en todas las máquinas.
|Almacenamiento
|$/mes
|Images/Cuenta
|Capacidad máxima
|1 GB
|0,10 $
|100
|150 GB
|Registrarse
|25 GB
|2,50 $
|100
|150 GB
|Registrarse
|50 GB
|5,00 $
|100
|150 GB
|Registrarse
|75 GB
|7,50 $
|100
|150 GB
|Registrarse
|100 GB
|10,00 $
|100
|150 GB
|Registrarse
|125 GB
|12,50 $
|100
|150 GB
|Registrarse
|150 GB
|15,00 $
|100
|150 GB
|Registrarse
Backups
Copias de seguridad instantáneas con total independencia para su pila. Seleccione el tipo de instancia de la que desea realizar la copia de seguridad.
Máquinas virtuales optimizadas equipadas con GPU NVIDIA para acelerar los trabajos informáticos complejos.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|GPU 32 GB
|40,00 $
|0,06 $
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|GPU 64 GB
|80,00 $
|0,12 $
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|GPU 96 GB
|160,00 $
|0,18 $
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|GPU 128 GB
|320,00 $
|0,24 $
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC™ de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:2 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
|Plan
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G8 Dedicated 4x2
|0,00369 $
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 8x4
|0,00738 $
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x8
|0,01476 $
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x16
|0,02952 $
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x32
|0,05895 $
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x48
|0,08847 $
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x64
|0,11799 $
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x128
|0,23589 $
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x256
|0,47187 $
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
Computación de alta consistencia impulsada por procesadores AMD EPYC de 5ª generación, con nuevas configuraciones de máquina virtual 1:4 y opciones de memoria ampliadas. Diseñado para aplicaciones de nivel empresarial, sensibles a la latencia y con uso intensivo de recursos.
|Plan
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G8 Dedicated 8x2
|0,00738 $
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 16x4
|0,01476 $
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 32x8
|0,02952 $
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 64x16
|0,05895 $
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 96x24
|0,08847 $
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 128x32
|0,11799 $
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 256x64
|0,23589 $
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G8 Dedicated 512x128
|0,47187 $
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G7 Dedicated 4 GB
|5,00 $
|0,008 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 8 GB
|10,00 $
|0,015 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 16 GB
|20,00 $
|0,030 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 32 GB
|40,00 $
|0,060 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 64 GB
|80,00 $
|0,120 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 96 GB
|120,00 $
|0,180 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 128 GB
|160,00 $
|0,240 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 256 GB
|200,00 $
|0,300 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G7 Dedicated 512 GB
|240,00 $
|0,360 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|G6 Dedicated 4 GB
|5,00 $
|0,008 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 8 GB
|10,00 $
|0,015 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 16 GB
|20,00 $
|0,030 $
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 32 GB
|40,00 $
|0,060 $
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 64 GB
|80,00 $
|0,120 $
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 96 GB
|120,00 $
|0,180 $
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 128 GB
|160,00 $
|0,240 $
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 256 GB
|200,00 $
|0,300 $
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|G6 Dedicated 512 GB
|240,00 $
|0,360 $
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|1 GB Linode
|2,00 $
|0,003 $
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|Registrarse
|2 GB Linode
|2,50 $
|0,004 $
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|Registrarse
|4 GB Linode
|5,00 $
|0,008 $
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registrarse
|8 GB Linode
|10,00 $
|0,015 $
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|16 GB Linode
|20,00 $
|0,030 $
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|32 GB Linode
|40,00 $
|0,060 $
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|64 GB Linode
|80,00 $
|0,120 $
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
|96 GB Linode
|120,00 $
|0,180 $
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registrarse
|128 GB Linode
|160,00 $
|0,240 $
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|Registrarse
|192 GB Linode
|240,00 $
|0,360 $
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|Registrarse
Máquinas virtuales optimizadas con núcleos dedicados para aplicaciones con uso intensivo de memoria.
|Plan
|$/mes
|$/h
|RAM
|CPU
|Almacenamiento
|Transferencia
|Entrada/salida de red
|High Memory 24 GB
|5,00 $
|0,0075 $
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registrarse
|High Memory 48 GB
|10,00 $
|0,0150 $
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registrarse
|High Memory 90 GB
|20,00 $
|0,0300 $
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registrarse
|High Memory 150 GB
|40,00 $
|0,0600 $
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registrarse
|High Memory 300 GB
|80,00 $
|0,1200 $
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registrarse
Bases de datos
Costes por exceso de salida = 0,005 $ por GB
Planes MySQL
Clústeres de bases de datos MySQL totalmente gestionados. Los precios se muestran como una cuota mensual.
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
|Plan
|Núcleo
|RAM
|Almacenamiento
|1 nodo
|2 nodos
|3 nodos
|G7 Dedicated 4 GB, nodo
|2
|4
|80
|81,60 $
|171,60 $
|246,00 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 8 GB, nodo
|4
|8
|160
|163,20 $
|342,00 $
|492,00 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 16 GB, nodo
|8
|16
|320
|327,60 $
|708,00 $
|982,80 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 32 GB, nodo
|16
|32
|640
|655,20 $
|1.401,60 $
|1.965,60 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 64 GB, nodo
|32
|64
|1280
|1.407,60 $
|2.838,00 $
|4.150,80 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 96 GB, nodo
|48
|96
|1920
|2.110,86 $
|4.358,40 $
|6.234,00 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 128 GB, nodo
|50
|128
|2500
|2.809,14 $
|5.706,00 $
|8.086,80 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 256 GB, nodo
|56
|256
|5000
|5.625,60 $
|10.941,60 $
|16.263,60 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 512 GB, nodo
|64
|512
|7200
|11 073,60 $
|22.147,20 $
|33.220,80 $
|Registrarse
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
|Plan
|Núcleo
|RAM
|Almacenamiento
|1 nodo
|2 nodos
|3 nodos
|G6 Dedicated 4GB, nodo
|2
|4
|80
|68,00 $
|143,00 $
|206,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 8GB, nodo
|4
|8
|160
|136,00 $
|285,00 $
|410,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 16GB, nodo
|8
|16
|320
|273,00 $
|590,00 $
|819,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 32GB, nodo
|16
|32
|640
|546,00 $
|1.168,00 $
|1.638,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 64GB, nodo
|32
|64
|1280
|1.173,00 $
|2.365,00 $
|3.459,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 96GB, nodo
|48
|96
|1920
|1.759,00 $
|3.632,00 $
|5.195,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 128GB, nodo
|50
|128
|2500
|2.341,00 $
|4.755,00 $
|6.739,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 256GB, nodo
|56
|256
|5000
|4.684,00 $
|9.118,00 $
|13.553,00 $
|Registrarse
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
|Plan
|Núcleo
|RAM
|Almacenamiento
|1 nodo
|3 nodos
|Shared 1 GB, nodo
|1
|1
|25
|16,00 $
|37,00 $
|Registrarse
|Shared 2 GB, nodo
|1
|2
|50
|32,00 $
|74,00 $
|Registrarse
|Shared 4 GB, nodo
|2
|4
|80
|63,00 $
|147,00 $
|Registrarse
|Shared 8 GB, nodo
|4
|8
|160
|126,00 $
|294,00 $
|Registrarse
|Shared 16 GB, nodo
|6
|16
|320
|252,00 $
|588,00 $
|Registrarse
|Shared 32 GB, nodo
|8
|32
|640
|504,00 $
|1.176,00 $
|Registrarse
|Shared 64 GB, nodo
|16
|64
|1280
|1.008,00 $
|2.352,00 $
|Registrarse
|Shared 96 GB, nodo
|20
|96
|1920
|1.512,00 $
|3.545,00 $
|Registrarse
|Shared 128 GB, nodo
|24
|128
|2560
|2.016,00 $
|4.726,00 $
|Registrarse
|Shared 192 GB, nodo
|32
|192
|3840
|3.025,00 $
|7.090,00 $
|Registrarse
Planes PostgreSQL
Clústeres de bases de datos PostgreSQL totalmente gestionados. Los precios se muestran como una cuota mensual.
Núcleos de CPU dedicados de alto rendimiento basados en procesadores AMD EPYC de 3ª generación, con una configuración de memoria de alta calidad que ofrece un rendimiento constante incluso bajo carga. Diseñado para aplicaciones con uso intensivo de CPU o de misión crítica que requieren fiabilidad, baja latencia y un rendimiento estable a escala.
|Plan
|Núcleo
|RAM
|Almacenamiento
|1 nodo
|2 nodos
|3 nodos
|G7 Dedicated 4 GB, nodo
|2
|4
|80
|81,60 $
|171,60 $
|246,00 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 8 GB, nodo
|4
|8
|160
|163,20 $
|342,00 $
|492,00 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 16 GB, nodo
|8
|16
|320
|327,60 $
|708,00 $
|982,80 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 32 GB, nodo
|16
|32
|640
|655,20 $
|1.401,60 $
|1.965,60 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 64 GB, nodo
|32
|64
|1280
|1.407,60 $
|2.838,00 $
|4.150,80 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 96 GB, nodo
|48
|96
|1920
|2.110,86 $
|4.358,40 $
|6.234,00 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 128 GB, nodo
|50
|128
|2500
|2.809,14 $
|5.706,00 $
|8.086,80 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 256 GB, nodo
|56
|256
|5000
|5.625,60 $
|10.941,60 $
|16.263,60 $
|Registrarse
|G7 Dedicated 512 GB, nodo
|64
|512
|7200
|11 073,60 $
|22.147,20 $
|33.220,80 $
|Registrarse
Núcleos de CPU dedicados aprovisionados sobre hardware heredado disponible, con una contención mínima de recursos. Ideal para cargas de trabajo de producción estables que necesitan un rendimiento predecible sin requerir hardware de alta calidad.
|Plan
|Núcleo
|RAM
|Almacenamiento
|1 nodo
|2 nodos
|3 nodos
|G6 Dedicated 4GB, nodo
|2
|4
|80
|68,00 $
|143,00 $
|206,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 8GB, nodo
|4
|8
|160
|136,00 $
|285,00 $
|410,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 16GB, nodo
|8
|16
|320
|273,00 $
|590,00 $
|819,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 32GB, nodo
|16
|32
|640
|546,00 $
|1.168,00 $
|1.638,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 64GB, nodo
|32
|64
|1280
|1.173,00 $
|2.365,00 $
|3.459,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 96GB, nodo
|48
|96
|1920
|1.759,00 $
|3.632,00 $
|5.195,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 128GB, nodo
|50
|128
|2500
|2.341,00 $
|4.755,00 $
|6.739,00 $
|Registrarse
|G6 Dedicated 256GB, nodo
|56
|256
|5000
|4.684,00 $
|9.118,00 $
|13.553,00 $
|Registrarse
CPU compartida sobre hardware heredado para un desarrollo, pruebas y cargas de trabajo variables rentables.
|Plan
|Núcleo
|RAM
|Almacenamiento
|1 nodo
|3 nodos
|Shared 1 GB, nodo
|1
|1
|25
|16,00 $
|37,00 $
|Registrarse
|Shared 2 GB, nodo
|1
|2
|50
|32,00 $
|74,00 $
|Registrarse
|Shared 4 GB, nodo
|2
|4
|80
|63,00 $
|147,00 $
|Registrarse
|Shared 8 GB, nodo
|4
|8
|160
|126,00 $
|294,00 $
|Registrarse
|Shared 16 GB, nodo
|6
|16
|320
|252,00 $
|588,00 $
|Registrarse
|Shared 32 GB, nodo
|8
|32
|640
|504,00 $
|1.176,00 $
|Registrarse
|Shared 64 GB, nodo
|16
|64
|1280
|1.008,00 $
|2.352,00 $
|Registrarse
|Shared 96 GB, nodo
|20
|96
|1920
|1.512,00 $
|3.545,00 $
|Registrarse
|Shared 128 GB, nodo
|24
|128
|2560
|2.016,00 $
|4.726,00 $
|Registrarse
|Shared 192 GB, nodo
|32
|192
|3840
|3.025,00 $
|7.090,00 $
|Registrarse
Redes
Costes por exceso de salida = 0,015 $ por GB
NodeBalancers
Mantenga el tiempo de actividad, crezca con eficiencia y gestione el tráfico con costes predecibles.
|Plan
|$/mes
|$/h
|
|NodeBalancers
|10 $
|0,015 $
|Registrarse
Servicios
Experiencia práctica y de rápida respuesta de la mano de ingenieros de la nube certificados.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Se le cobrará la tarifa por hora de un servicio (las tarifas se redondean hacia arriba a la hora más cercana). Por ejemplo, si crea una máquina virtual de 1 GB y la elimina después de 24 horas de uso, se le cobrarán 0,18 $ (24 horas x 0,0075 $/hora). Recibirá una factura el primer día del siguiente mes natural; sin embargo, es posible que reciba una factura a mitad de mes si su cuenta alcanza un determinado límite de facturación para los servicios utilizados en un solo mes. El cobro del pago se realiza automáticamente una vez que se genera la factura. Lea esta guía para saber cómo funciona la facturación.
Los planes más antiguos incluyen una transferencia de datos que se escala según la familia y el tamaño del plan, desde 0 TB hasta 20 TB al mes. Los planes G8 y acelerados por GPU no incluyen transferencia de datos empaquetada ni de salida con el plan. Más información sobre el uso y los costes de la transferencia de red.
El gasto se cargará en su tarjeta de crédito después de que se agote la cantidad de crédito promocional o después de que caduque el plazo de crédito promocional. Por ejemplo, si ha recibido un crédito de 100 USD para 60 días, entonces ese crédito de 100 USD se aplica automáticamente a su cuenta. Si gasta 50 USD durante esos 60 días, no se le cobrará ningún cargo en su tarjeta. Si gasta 150 USD dentro de ese plazo de 60 días, entonces el crédito de 100 USD se agotaría completamente, y en su tarjeta de crédito se cargarán 50 USD. El gasto se cargará en su tarjeta de crédito para cualquier servicio activo después de que caduque el plazo de crédito promocional.
Aceptamos Visa, Mastercard, American Express y Discover. Puede añadir crédito a su cuenta transfiriendo fondos desde una cuenta de PayPal. Aún tendrá que registrarse con una tarjeta de crédito al transferir desde PayPal. El mantenimiento de una tarjeta de crédito válida registrada con su cuenta es un requisito de nuestro Acuerdo principal de servicios. Lea esta guía sobre cómo funciona la facturación.
Si no está seguro de qué plan elegir, le recomendamos comenzar con un plan más pequeño e ir escalando la arquitectura a medida que crezcan sus necesidades. Puede cambiar el tamaño de su máquina virtual hacia arriba o hacia abajo en cualquier momento. También puede obtener más información leyendo nuestra guía para elegir un plan de máquina virtual.
Sí, puede hacer pagos que se carguen en su cuenta por adelantado con crédito. Cuando se factura a su cuenta por los servicios utilizados, aplicamos el importe del crédito prepagado antes de hacer el cargo en la tarjeta de pago registrada en su cuenta.
Sí. Mantenemos sus datos guardados y reservamos su capacidad de utilizar otros recursos como la memoria RAM, la transferencia, etc., incluso cuando su máquina virtual está apagada. Recibirá una factura por cualquier otro servicio activo, como Longview Pro o una IP adicional. Si desea dejar de recibir una factura por un servicio específico, debe eliminarlo por completo de su cuenta.
Cobramos los impuestos de los clientes que están sujetos a ellos. Puede consultar nuestra Guía de información fiscal para obtener más información sobre los países en los que recaudamos impuestos, incluidas las tasas impositivas, y sobre cómo añadir el número de identificación fiscal de su empresa a su cuenta.
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