X
Akamai adquirirá a LayerX para implementar o controle de uso de IA em qualquer navegador. Veja os detalhes
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega

Preços de nuvem previsíveis para a região de Jacarta

Preços simples e com base no uso

Esqueça as tabelas de preços. Diga-nos do que você precisa e nós montaremos o seu preço de nuvem previsível.

Entre em contato conosco

Computação

Custos excedentes de saída = US$ 0,015 por GB

Planos Dedicated CPU

Máquinas virtuais dedicadas para aplicações com uso intensivo de CPU. Veja os detalhes do produto.

G8 dedicated compute

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede
 
G8 Dedicated 4x2 $0,08 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 8x4 $0,17 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 16x8 $0,32 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 32x16 $0,65 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 64x32 $1,30 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 96x48 $1,94 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 128x64 $2,59 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 256x128 $5,18 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 512x256 $10,37 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

G8 dedicated general

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede
 
G8 Dedicated 8x2 $0,13 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 16x4 $0,25 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 32x8 $0,50 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 64x16 $1,01 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 96x24 $1,51 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 128x32 $2,02 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 256x64 $4,03 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 512x128 $8,21 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps Inscrever-se

G7 dedicated compute

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede
 
G7 Dedicated 4 GB $51,84 $0,078 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB $103,68 $0,156 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 16 GB $207,36 $0,311 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 32 GB $414,72 $0,622 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 64 GB $829,44 $1,244 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 96 GB $1.244,16 $1,866 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 128 GB $1.658,88 $2,488 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 256 GB $3.317,76 $4,977 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 512 GB $6.635,52 $9,953 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps  

G6 dedicated compute

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede
 
G6 Dedicated 4 GB $43,20 $0,065 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 8 GB $86,40 $0,130 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 16 GB $172,80 $0,259 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 32 GB $345,60 $0,518 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 64 GB $691,20 $1,037 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 96 GB $1.036,80 $1,555 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 128 GB $1.382,40 $2,074 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 256 GB $2.764,80 $4,147 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 512 GB $5.529,60 $8,294 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Planos Shared CPU

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis. Veja os detalhes do produto.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede
 
Nanode 1 GB $6,00 $0,009 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Inscrever-se
Linode 2 GB $14,40 $0,022 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Inscrever-se
Linode 4 GB $28,80 $0,043 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Linode 8 GB $57,60 $0,086 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 16 GB $115,20 $0,173 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 32 GB $230,40 $0,346 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 64 GB $460,80 $0,691 64 GB 16 1.280 GB 20 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Linode 96 GB $691,20 $1,037 96 GB 20 1.920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Linode 128 GB $921,60 $1,382 128 GB 24 2.560 GB 20 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Linode 192 GB $1.382,40 $2,074 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Planos High Memory

Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória. Veja os detalhes do produto.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede
 
Linode 24 GB $72,00 $0,108 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 48 GB $144,00 $0,216 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 90 GB $288,00 $0,432 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 150 GB $576,00 $0,864 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
Linode 300 GB $1.152,00 $1,728 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se

LKE: planos Managed Kubernetes Engine

Os preços do LKE incluem os recursos que você consome: instâncias de computação, NodeBalancers e volumes. Atualize para nosso plano de controle de alta disponibilidade (HA) por US$ 60 por cluster por mês.

O LKE-Enterprise oferece todos os recursos do LKE e inclui HA e um plano de controle dedicado por US$ 300 por cluster por mês. Veja os detalhes do produto.

G8 dedicated compute

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Nós Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência
 
G8 Dedicated 4x2 3 $0,07 4 GB 2 40 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 8x4 3 $0,14 8 GB 4 80 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 16x8 3 $0,27 16 GB 8 160 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 32x16 3 $0,54 32 GB 16 320 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 64x32 3 $1,08 64 GB 32 640 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 96x48 3 $1,62 96 GB 48 960 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 128x64 3 $2,16 128 GB 64 1280 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 256x128 3 $4,32 256 GB 128 2560 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 512x256 3 $8,64 512 GB 256 5120 GB 0 TB Inscrever-se

G8 dedicated general

 Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Nós Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência
 
G8 Dedicated 8x2 3 $0,05 8 GB 2 80 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 16x4 3 $0,11 16 GB 4 160 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 32x8 3 $0,21 32 GB 8 320 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 64x16 3 $0,42 64 GB 16 640 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 96x24 3 $0,84 96 GB 24 960 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 128x32 3 $1,26 128 GB 32 1280 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 256x64 3 $1,68 256 GB 64 2560 GB 0 TB Inscrever-se
G8 Dedicated 512x128 3 $3,36 512 GB 128 5120 GB 0 TB Inscrever-se

G7 dedicated compute

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência  
G7 Dedicated 4 GB 3 $155,52 $0,06 4 GB 2 80 GB 4 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB 3 $311,04 $0,13 8 GB 4 160 GB 5 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 16 GB 3 $622,08 $0,26 16 GB 8 320 GB 6 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 32 GB 3 $1.244,16 $0,52 32 GB 16 640 GB 7 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 64 GB 3 $2.488,32 $1,04 64 GB 32 1280 GB 8 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 96 GB 3 $3.732,48 $1,56 96 GB 48 1920 GB 9 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 128 GB 3 $4.976,64 $2,07 128 GB 50 2500 GB 10 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 256 GB 3 $9.953,28 $4,15 256 GB 56 5000 GB 11 TB Inscrever-se
G7 Dedicated 512 GB 3 $19.906,56 $8,29 512 GB 64 7200 GB 12 TB  

G6 dedicated compute

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
G6 Dedicated 4 GB 3 $129,60 $0,054 4 GB 2 80 GB 4 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 8 GB 3 $259,20 $0,108 8 GB 4 160 GB 5 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 16 GB 3 $518,40 $0,216 16 GB 8 320 GB 6 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 32 GB 3 $1.036,80 $0,432 32 GB 16 640 GB 7 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 64 GB 3 $2.073,60 $0,864 64 GB 32 1280 GB 8 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 96 GB 3 $3.110,40 $1,296 96 GB 48 1920 GB 9 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 128 GB 3 $4.147,20 $1,728 128 GB 50 2500 GB 10 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 256 GB 3 $8.294,40 $3,456 256 GB 56 5000 GB 11 TB Inscrever-se
G6 Dedicated 512 GB 3 $16.588,80 $6,912 512 GB 64 7200 GB 12 TB Inscrever-se

Shared CPU

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
Shared 2 GB 3 $43,20 $0,066 6 GB 3 150 GB 6 TB Inscrever-se
Shared 4 GB 3 $86,40 $0,129 12 GB 6 240 GB 12 TB Inscrever-se
Shared 8 GB 3 $172,80 $0,258 24 GB 12 480 GB 15 TB Inscrever-se
Shared 16 GB 3 $345,60 $0,519 48 GB 18 960 GB 24 TB Inscrever-se
Shared 32 GB 3 $691,20 $1,038 96 GB 24 1.920 GB 48 TB Inscrever-se
Shared 64 GB 3 $1.382,40 $2,073 192 GB 48 3.840 GB 60 TB Inscrever-se
Shared 96 GB 3 $2.073,60 $3,111 288 GB 60 5.760 GB 60 TB Inscrever-se
Shared 128 GB 3 $2.764,80 $4,146 384 GB 72 7.680 GB 60 TB Inscrever-se
Shared 192 GB 3 $4.147,20 $6,222 576 GB 96 11.520 GB 60 TB Inscrever-se

High Memory

Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.

Plano Nós Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência  
High Memory 24 GB 3 $216,00 $0,324 72 GB 6 60 GB 15 TB Inscrever-se
High Memory 48 GB 3 $432,00 $0,648 144 GB 6 120 GB 18 TB Inscrever-se
High Memory 90 GB 3 $864,00 $1,296 270 GB 12 270 GB 21 TB Inscrever-se
High Memory 150 GB 3 $1.728,00 $2,592 450 GB 24 600 GB 24 TB Inscrever-se
High Memory 300 GB 3 $3.456,00 $5,184 900 GB 48 1.020 GB 27 TB Inscrever-se

Armazenamento

Custos excedentes de saída = US$ 0,015 por GB

Planos Block Storage

Aumente a capacidade de armazenamento anexando volumes de alta velocidade. Veja os detalhes do produto.

Armazenamento Valor por mês (US$)
 
10 GB $1,20 Inscrever-se
20 GB $2,40 Inscrever-se
40 GB $4,80 Inscrever-se
80 GB $9,60 Inscrever-se
160 GB $19,20 Inscrever-se
320 GB $38,40 Inscrever-se
640 GB $76,80 Inscrever-se
1.280 GB $153,60 Inscrever-se
2.560 GB $307,20 Inscrever-se
5.120 GB $614,40 Inscrever-se
10.240 GB $1.228,80 Inscrever-se

Planos Object Storage

Armazenamento compatível com Amazon S3 para backups, big data e necessidades de arquivamento. A capacidade de armazenamento geral é baseada no número de objetos, por bucket, por conta. Veja os detalhes do produto.

Armazenamento (valor por mês em US$) Transferência de saída (valor/mês em US$)
 
$0,024/GB $0,015/GB com o primeiro 1 TB grátis a cada mês. Inscrever-se

US$ 0,024/GB de armazenamento adicional, US$ 0,015/GB de saída adicional transferida 

*Alguns limites e especificações de uso variam de acordo com a região. Para workloads maiores e solicitações de capacidade expandida, entre em contato conosco.

Images

Carregue, capture e implante imagens personalizadas entre máquinas. Explore o Hub do desenvolvedor.

Armazenamento Valor por mês (US$) Images/conta Capacidade máxima
 
1 GB $0,10 25 150 GB Inscrever-se
25 GB $2,50 25 150 GB Inscrever-se
50 GB $5,00 25 150 GB Inscrever-se
75 GB $7,50 25 150 GB Inscrever-se
100 GB $10,00 25 150 GB Inscrever-se
125 GB $12,50 25 150 GB Inscrever-se
150 GB $15,00 25 150 GB Inscrever-se

Backups

Backups instantâneos com total independência para sua pilha. Escolha o tipo de instância para fazer backup. Veja os detalhes do produto.

G8 dedicated compute

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC™ de 5ª geração com novas formas de VM 1:2 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede
 
G8 Dedicated 4x2 $0,00443 4 GB 2 40 GB 0 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 8x4 $0,0089 8 GB 4 80 GB 0 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 16x8 $0,0177 16 GB 8 160 GB 0 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 32x16 $0,0354 32 GB 16 320 GB 0 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 64x32 $0,0707 64 GB 32 640 GB 0 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 96x48 $0,1062 96 GB 48 960 GB 0 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 128x64 $0,1416 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 256x128 $0,2831 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 512x256 $0,5662 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

G8 dedicated general

Computação de alta consistência impulsionada por processadores AMD EPYC de 5ª geração com novas formas de VM 1:4 e opções de memória expandidas. Para aplicações de nível empresarial, sensíveis à latência e com uso intensivo de recursos.

Plano Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede
 
G8 Dedicated 8x2 $0,0089 8 GB 2 80 GB 0 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 16x4 $0,0177 16 GB 4 160 GB 0 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 32x8 $0,0354 32 GB 8 320 GB 0 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 64x16 $0,0707 64 GB 16 640 GB 0 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 96x24 $0,1062 96 GB 24 960 GB 0 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 128x32 $0,1416 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 256x64 $0,2831 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G8 Dedicated 512x128 $0,5662 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40/11 Gbps Inscrever-se

G7 dedicated compute

Núcleos de CPU dedicados de alto desempenho com suporte dos processadores AMD EPYC de 3ª geração com uma configuração de memória premium, oferecendo taxa de transferência consistente mesmo sob carga. Para aplicações com uso intensivo de CPU ou essenciais aos negócios que exigem confiabilidade, baixa latência e desempenho estável em escala.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
G7 Dedicated 4 GB $6,00 $0,009 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 8 GB $12,00 $0,018 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 16 GB $24,00 $0,036 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 32 GB $48,00 $0,072 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 64 GB $96,00 $0,144 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 96 GB $144,00 $0,216 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 128 GB $192,00 $0,288 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 256 GB $240,00 $0,360 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G7 Dedicated 512 GB $288,00 $0,432 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

G6 dedicated general

Núcleos dedicados de CPU provisionados em hardware legado disponível com contenção mínima de recursos. Ideal para workloads de produção estáveis que precisam de desempenho previsível sem requisitos de hardware premium.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM vCPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
G6 Dedicated 4 GB $6,00 $0,009 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 8 GB $12,00 $0,018 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 16 GB $24,00 $0,036 16 GB 8 320 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 32 GB $48,00 $0,072 32 GB 16 640 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 64 GB $96,00 $0,144 64 GB 32 1.280 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 96 GB $144,00 $0,216 96 GB 48 1.920 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 128 GB $192,00 $0,288 128 GB 50 2.500 GB 10 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 256 GB $240,00 $0,360 256 GB 56 5.000 GB 11 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
G6 Dedicated 512 GB $288,00 $0,432 512 GB 64 7.200 GB 12 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

Shared CPU

Shared CPU em hardware legado para economia em processos de desenvolvimento, teste e workloads variáveis.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
Linode 1 GB $2,40 $0,0036 1 GB 1 25 GB 1 TB 40/1 Gbps Inscrever-se
Linode 2 GB $3,00 $0,0045 2 GB 1 50 GB 2 TB 40/2 Gbps Inscrever-se
Linode 4 GB $6,00 $0,0090 4 GB 2 80 GB 4 TB 40/4 Gbps Inscrever-se
Linode 8 GB $12,00 $0,0180 8 GB 4 160 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
Linode 16 GB $24,00 $0,0360 16 GB 6 320 GB 8 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
Linode 32 GB $48,00 $0,0720 32 GB 8 640 GB 16 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
Linode 64 GB $96,00 $0,1440 64 GB 16 1.280 GB 20 TB 40/9 Gbps Inscrever-se
Linode 96 GB $144,00 $0,2160 96 GB 20 1.920 GB 20 TB 40/10 Gbps Inscrever-se
Linode 128 GB $192,00 $0,2880 128 GB 24 2.560 GB 20 TB 40/11 Gbps Inscrever-se
Linode 192 GB $288,00 $0,4320 192 GB 32 3.840 GB 20 TB 40/12 Gbps Inscrever-se

High Memory

Máquinas virtuais otimizadas com núcleos dedicados para aplicações com uso intensivo de memória.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$) RAM CPUs Armazenamento Transferência Entrada/saída de rede  
High Memory 24 GB $6,00 $0,009 24 GB 2 20 GB 5 TB 40/5 Gbps Inscrever-se
High Memory 48 GB $12,00 $0,018 48 GB 2 40 GB 6 TB 40/6 Gbps Inscrever-se
High Memory 90 GB $24,00 $0,036 90 GB 4 90 GB 7 TB 40/7 Gbps Inscrever-se
High Memory 150 GB $48,00 $0,072 150 GB 8 200 GB 8 TB 40/8 Gbps Inscrever-se
High Memory 300 GB $96,00 $0,144 300 GB 16 340 GB 9 TB 40/9 Gbps Inscrever-se

Rede

Custos excedentes de saída = US$ 0,015 por GB

NodeBalancers

Mantenha o tempo de atividade, dimensione com eficiência e gerencie o tráfego a custos previsíveis. Veja os detalhes do produto.

Plano Valor por mês (US$) Valor por hora (US$)
 
10 GB $12 $0,18 Inscrever-se

Serviços

Especialistas certificados em nuvem com atendimento ágil e prático.

Gerenciamento de infraestrutura

Cadastre-se em um serviço gerenciado de uma conta existente sem compromisso ou contrato por US$ 100 mensais por instância de computação.

Adicionar à conta

Consultoria e migração para a nuvem

Fale com um consultor de nuvem hoje mesmo! Envie uma solicitação de consultoria ou entre em contato conosco por telefone.

Entre em contato conosco

Construa o plano de nuvem ideal para as suas necessidades

Trabalhe em parceria com a Akamai para analisar seus custos de nuvem, personalizar sua infraestrutura e escolher os recursos que melhor atendem aos seus objetivos.

Entre em contato conosco

Perguntas frequentes (FAQ)

A cobrança do serviço é feita por hora (os valores são arredondados para a hora cheia mais próxima). Por exemplo, se você criar uma VM de 1 GB e excluí-la após 24 horas de uso, será cobrado $0,18 (24 horas x $0,0075/hora). Você receberá uma fatura no primeiro dia do mês seguinte; no entanto, você poderá receber uma fatura de meio de mês se sua conta atingir um determinado limite de cobrança para serviços usados em um único mês. A cobrança do pagamento ocorre de forma automática assim que a fatura é gerada. Leia este guia para saber como funciona o faturamento.

Os planos antigos incluem transferência que varia de acordo com a família e o tamanho do plano, de 0 TB a 20 TB por mês. Os planos G8 e acelerados por GPU não incluem franquia de transferência ou saída de dados integrada ao plano. Saiba mais sobre o uso e os custos de transferência de rede.

Seu cartão de crédito será cobrado depois que você esgotar o valor do crédito promocional ou depois que a janela do crédito promocional expirar. Por exemplo, se você recebeu um crédito de US$ 100 por 60 dias, ele será aplicado automaticamente à sua conta. Se você gastar US$ 50 nesses 60 dias, seu cartão não será cobrado. Se você gastar US$ 150 nesses 60 dias, o crédito de US$ 100 estará completamente esgotado, e seu cartão de crédito será cobrado US$ 50. Seu cartão de crédito é cobrado pelos serviços ativos após o término da janela do crédito promocional.

Aceitamos Visa, Mastercard, American Express e Discover. Você pode adicionar crédito à sua conta transferindo fundos de uma conta do PayPal. Você ainda precisará se inscrever usando um cartão de crédito ao fazer transferências do PayPal. O registro de um cartão de crédito válido em sua conta é um requisito do nosso Contrato Principal de ServiçosLeia este guia sobre como a cobrança funciona.

Se você não tiver certeza de qual plano escolher, recomendamos começar com um plano menor e expandir a arquitetura conforme as suas necessidades crescerem. Você pode alterar o tamanho da sua VM para mais ou para menos a qualquer momento. Você também pode saber mais lendo nosso guia sobre como escolher um plano de VM.

Sim, você pode fazer pagamentos que carregam sua conta com crédito de forma antecipada. Quando emitimos a fatura dos serviços usados, aplicamos o valor do crédito pré-pago antes de cobrar o cartão de pagamento registrado em sua conta.

Sim. Nós mantemos os seus dados salvos e reservamos a sua capacidade de usar outros recursos, como RAM, transferência, etc., mesmo quando a sua VM estiver desligada. Você receberá uma cobrança por qualquer outro serviço ativo, como Longview Pro ou um IP extra. Se você quiser parar de receber cobranças por um determinado serviço, precisará removê-lo inteiramente da sua conta.

Recolhemos impostos de clientes sujeitos a isso. Consulte nosso guia de informações fiscais para saber mais sobre os países em que recolhemos impostos, incluindo taxas de impostos, e como adicionar a identificação fiscal da sua empresa à sua conta.

Receba uma análise personalizada dos seus custos em nuvem

Entre em contato com nossa equipe de vendas para conversar sobre seus objetivos, personalizar sua infraestrutura e criar a solução em nuvem ideal com os recursos que você precisa.