Os preços do LKE incluem os recursos que você consome: instâncias de computação, NodeBalancers e volumes. Atualize para nosso plano de controle de alta disponibilidade (HA) por US$ 60 por cluster por mês.

O LKE-Enterprise oferece todos os recursos do LKE e inclui HA e um plano de controle dedicado por US$ 300 por cluster por mês. Veja os detalhes do produto.