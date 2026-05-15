|Piano
|$/h
|RAM
|vCPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|G8 Dedicated 8x2
|$ 0,13
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 16x4
|$ 0,25
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 32x8
|$ 0,50
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 64x16
|$ 1,01
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 96x24
|$ 1,51
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 128x32
|$ 2,02
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 256x64
|$ 4,03
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 512x128
|$ 8,21
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registratevi
Prezzi del cloud prevedibili per la regione di Giacarta
Prezzi semplici e basati sull'utilizzo
Fornendo un indirizzo e-mail o utilizzando un provider SSO (Single Sign-On) per creare un account, l'utente acconsente a sottostare alle nostre Condizioni d'uso e dichiara di aver letto la nostra Informativa sulla privacy e la Policy per i cookie.
CPU
Costi di overage in uscita = 0,015 dollari per GB
Piani Dedicated CPU
Macchine virtuali dedicate per applicazioni ad uso intensivo di CPU. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
G8 Dedicated Compute
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano
|$/h
|RAM
|vCPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|G8 Dedicated 4x2
|$ 0,08
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 8x4
|$ 0,17
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 16x8
|$ 0,32
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 32x16
|$ 0,65
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 64x32
|$ 1,30
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 96x48
|$ 1,94
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 128x64
|$ 2,59
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 256x128
|$ 5,18
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 512x256
|$ 10,37
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|Registratevi
G8 Dedicated General
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
G7 Dedicated Compute
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|G7 Dedicated 4 GB
|$ 51,84
|$ 0,078
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 8 GB
|$ 103,68
|$ 0,156
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 16 GB
|$ 207,36
|$ 0,311
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 32 GB
|$ 414,72
|$ 0,622
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 64 GB
|$ 829,44
|$ 1,244
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 96 GB
|$ 1.244,16
|$ 1,866
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 128 GB
|$ 1.658,88
|$ 2,488
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 256 GB
|$ 3.317,76
|$ 4,977
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 512 GB
|$ 6.635,52
|$ 9,953
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
G6 Dedicated Compute
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|G6 Dedicated 4 GB
|$ 43,20
|$ 0,065
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 8 GB
|$ 86,40
|$ 0,130
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 16 GB
|$ 172,80
|$ 0,259
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 32 GB
|$ 345,60
|$ 0,518
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 64 GB
|$ 691,20
|$ 1,037
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 96 GB
|$ 1.036,80
|$ 1,555
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 128 GB
|$ 1.382,40
|$ 2,074
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 256 GB
|$ 2.764,80
|$ 4,147
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 512 GB
|$ 5.529,60
|$ 8,294
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registratevi
Piani Shared CPU
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|Nanode 1 GB
|$ 6,00
|$ 0,009
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|Registratevi
|Linode 2 GB
|$ 14,40
|$ 0,022
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|Registratevi
|Linode 4 GB
|$ 28,80
|$ 0,043
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registratevi
|Linode 8 GB
|$ 57,60
|$ 0,086
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|Linode 16 GB
|$ 115,20
|$ 0,173
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|Linode 32 GB
|$ 230,40
|$ 0,346
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|Linode 64 GB
|$ 460,80
|$ 0,691
|64 GB
|16
|1.280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
|Linode 96 GB
|$ 691,20
|$ 1,037
|96 GB
|20
|1.920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registratevi
|Linode 128 GB
|$ 921,60
|$ 1,382
|128 GB
|24
|2.560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|Registratevi
|Linode 192 GB
|$ 1.382,40
|$ 2,074
|192 GB
|32
|3.840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|Registratevi
Piani High Memory
Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|Linode 24 GB
|$ 72,00
|$ 0,108
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|Linode 48 GB
|$ 144,00
|$ 0,216
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|Linode 90 GB
|$ 288,00
|$ 0,432
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|Linode 150 GB
|$ 576,00
|$ 0,864
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registratevi
|Linode 300 GB
|$ 1.152,00
|$ 1,728
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
LKE: Piani Managed Kubernetes Engine
I prezzi di LKE includono le risorse effettivamente utilizzate: istanze di calcolo, NodeBalancer e volumi. Aggiornamento al nostro piano di controllo HA (High-Availability) disponibile a 60 dollari per cluster al mese.
LKE-Enterprise offre tutte le funzionalità di LKE e include la soluzione HA con un piano di controllo dedicato per 300 dollari per cluster al mese. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
G8 Dedicated Compute
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano
|Nodi
|$/h
|RAM
|vCPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$ 0,07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$ 0,14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$ 0,27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$ 0,54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$ 1,08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$ 1,62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$ 2,16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$ 4,32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$ 8,64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|Registratevi
G8 Dedicated General
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano
|Nodi
|$/h
|RAM
|vCPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$ 0,05
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$ 0,11
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$ 0,21
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$ 0,42
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$ 0,84
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$ 1,26
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$ 1,68
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|Registratevi
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$ 3,36
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|Registratevi
G7 Dedicated Compute
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
|Piano
|Nodi
|$/mese
|$/h
|RAM
|vCPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|$ 155,52
|$ 0,06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registratevi
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|$ 311,04
|$ 0,13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registratevi
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|$ 622,08
|$ 0,26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registratevi
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|$ 1.244,16
|$ 0,52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registratevi
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|$ 2.488,32
|$ 1,04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registratevi
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|$ 3.732,48
|$ 1,56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registratevi
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|$ 4.976,64
|$ 2,07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registratevi
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|$ 9.953,28
|$ 4,15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registratevi
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|$ 19.906,56
|$ 8,29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
G6 Dedicated Compute
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
|Piano
|Nodi
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|$ 129,60
|$ 0,054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|Registratevi
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|$ 259,20
|$ 0,108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|Registratevi
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|$ 518,40
|$ 0,216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|Registratevi
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|$ 1.036,80
|$ 0,432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|Registratevi
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|$ 2.073,60
|$ 0,864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|Registratevi
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|$ 3.110,40
|$ 1,296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|Registratevi
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|$ 4.147,20
|$ 1,728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|Registratevi
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|$ 8.294,40
|$ 3,456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|Registratevi
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|$ 16.588,80
|$ 6,912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|Registratevi
Shared CPU
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.
|Piano
|Nodi
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Shared 2 GB
|3
|$ 43,20
|$ 0,066
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|Registratevi
|Shared 4 GB
|3
|$ 86,40
|$ 0,129
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|Registratevi
|Shared 8 GB
|3
|$ 172,80
|$ 0,258
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|Registratevi
|Shared 16 GB
|3
|$ 345,60
|$ 0,519
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|Registratevi
|Shared 32 GB
|3
|$ 691,20
|$ 1,038
|96 GB
|24
|1.920 GB
|48 TB
|Registratevi
|Shared 64 GB
|3
|$ 1.382,40
|$ 2,073
|192 GB
|48
|3.840 GB
|60 TB
|Registratevi
|Shared 96 GB
|3
|$ 2.073,60
|$ 3,111
|288 GB
|60
|5.760 GB
|60 TB
|Registratevi
|Shared 128 GB
|3
|$ 2.764,80
|$ 4,146
|384 GB
|72
|7.680 GB
|60 TB
|Registratevi
|Shared 192 GB
|3
|$ 4.147,20
|$ 6,222
|576 GB
|96
|11.520 GB
|60 TB
|Registratevi
High Memory
Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria.
|Piano
|Nodi
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|High Memory 24 GB
|3
|$ 216,00
|$ 0,324
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|Registratevi
|High Memory 48 GB
|3
|$ 432,00
|$ 0,648
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|Registratevi
|High Memory 90 GB
|3
|$ 864,00
|$ 1,296
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|Registratevi
|High Memory 150 GB
|3
|$ 1.728,00
|$ 2,592
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|Registratevi
|High Memory 300 GB
|3
|$ 3.456,00
|$ 5,184
|900 GB
|48
|1.020 GB
|27 TB
|Registratevi
Archiviazione
Costi di overage in uscita = 0,015 dollari per GB
Piani Block Storage
Aumentate la capacità di storage aggiungendo volumi ad alta velocità. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
|Archiviazione
|$/mese
|10 GB
|$ 1,20
|Registratevi
|20 GB
|$ 2,40
|Registratevi
|40 GB
|$ 4,80
|Registratevi
|80 GB
|$ 9,60
|Registratevi
|160 GB
|$ 19,20
|Registratevi
|320 GB
|$ 38,40
|Registratevi
|640 GB
|$ 76,80
|Registratevi
|1.280 GB
|$ 153,60
|Registratevi
|2.560 GB
|$ 307,20
|Registratevi
|5.120 GB
|$ 614,40
|Registratevi
|10.240 GB
|$ 1.228,80
|Registratevi
Piani Object Storage
Storage compatibile con Amazon S3 per esigenze di backup, big data e archiviazione. La capacità di storage complessiva è basata sul numero degli oggetti per bucket e per account. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
|Storage ($/mese)
|Trasferimento in uscita ($/mese)
|$0,024/GB
|$0,015/GB con 1 TB gratuito ogni mese.
|Registratevi
$ 0,024/GB di storage aggiuntivo, $ 0,015/GB di capacità di trasferimento in uscita aggiuntiva
*Alcuni limiti e specifiche di utilizzo variano da regione a regione. Per carichi di lavoro maggiori e per richieste di capacità aggiuntiva, potete contattarci.
Images
Caricate, acquisite e implementate le immagini personalizzate sulle macchine virtuali. Scoprite il nostro Developer Hub.
|Archiviazione
|$/mese
|Images/account
|Capacità massima
|1 GB
|$ 0,10
|25
|150 GB
|Registratevi
|25 GB
|$ 2,50
|25
|150 GB
|Registratevi
|50 GB
|$ 5,00
|25
|150 GB
|Registratevi
|75 GB
|$ 7,50
|25
|150 GB
|Registratevi
|100 GB
|$ 10,00
|25
|150 GB
|Registratevi
|125 GB
|$ 12,50
|25
|150 GB
|Registratevi
|150 GB
|$ 15,00
|25
|150 GB
|Registratevi
Backups
Backup immediati e completamente indipendenti dai vostri sistemi. Scegliete il tipo di istanza per il backup. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
G8 Dedicated Compute
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC™ di 5a generazione con nuove forme di VM 1:2 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano
|$/h
|RAM
|vCPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|G8 Dedicated 4x2
|$ 0,00443
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 8x4
|$ 0,0089
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 16x8
|$ 0,0177
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 32x16
|$ 0,0354
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 64x32
|$ 0,0707
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 96x48
|$ 0,1062
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 128x64
|$ 0,1416
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 256x128
|$ 0,2831
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 512x256
|$ 0,5662
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40/12 Gbps
|Registratevi
G8 Dedicated General
Elaborazione ad alta coerenza basata sui processori AMD EPYC di 5a generazione con nuove forme di VM 1:4 e opzioni di memoria estese. Progettato per applicazioni di livello aziendale, sensibili alla latenza e ad alto utilizzo di risorse.
|Piano
|$/h
|RAM
|vCPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|G8 Dedicated 8x2
|$ 0,0089
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40/4 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 16x4
|$ 0,0177
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 32x8
|$ 0,0354
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 64x16
|$ 0,0707
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 96x24
|$ 0,1062
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40/8 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 128x32
|$ 0,1416
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 256x64
|$ 0,2831
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40/10 Gbps
|Registratevi
|G8 Dedicated 512x128
|$ 0,5662
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40/11 Gbps
|Registratevi
G7 Dedicated Compute
Core CPU dedicati e performanti grazie al supporto dei processori AMD EPYC di 3a generazione con una configurazione di memoria di livello superiore per un throughput costante anche con i carichi più impegnativi. Progettato per applicazioni ad uso intensivo di CPU o business-critical che richiedono affidabilità, bassa latenza e performance stabili su larga scala.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|vCPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|G7 Dedicated 4 GB
|$ 6,00
|$ 0,009
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 8 GB
|$ 12,00
|$ 0,018
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 16 GB
|$ 24,00
|$ 0,036
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 32 GB
|$ 48,00
|$ 0,072
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 64 GB
|$ 96,00
|$ 0,144
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 96 GB
|$ 144,00
|$ 0,216
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 128 GB
|$ 192,00
|$ 0,288
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 256 GB
|$ 240,00
|$ 0,360
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registratevi
|G7 Dedicated 512 GB
|$ 288,00
|$ 0,432
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registratevi
G6 Dedicated General
Core CPU dedicati forniti sull'hardware legacy disponibile con una minima condivisione delle risorse. Ideale per carichi di lavoro di produzione stabili che richiedono performance prevedibili senza requisiti hardware di livello superiore.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|vCPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|G6 Dedicated 4 GB
|$ 6,00
|$ 0,009
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 8 GB
|$ 12,00
|$ 0,018
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 16 GB
|$ 24,00
|$ 0,036
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 32 GB
|$ 48,00
|$ 0,072
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 64 GB
|$ 96,00
|$ 0,144
|64 GB
|32
|1.280 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 96 GB
|$ 144,00
|$ 0,216
|96 GB
|48
|1.920 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 128 GB
|$ 192,00
|$ 0,288
|128 GB
|50
|2.500 GB
|10 TB
|40/10 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 256 GB
|$ 240,00
|$ 0,360
|256 GB
|56
|5.000 GB
|11 TB
|40/11 Gbps
|Registratevi
|G6 Dedicated 512 GB
|$ 288,00
|$ 0,432
|512 GB
|64
|7.200 GB
|12 TB
|40/12 Gbps
|Registratevi
Shared CPU
CPU condivisa su hardware legacy per sviluppo, test e carichi di lavoro variabili a costi contenuti.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|Linode 1 GB
|$ 2,40
|$ 0,0036
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40/1 Gbps
|Registratevi
|Linode 2 GB
|$ 3,00
|$ 0,0045
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40/2 Gbps
|Registratevi
|Linode 4 GB
|$ 6,00
|$ 0,0090
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40/4 Gbps
|Registratevi
|Linode 8 GB
|$ 12,00
|$ 0,0180
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|Linode 16 GB
|$ 24,00
|$ 0,0360
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|Linode 32 GB
|$ 48,00
|$ 0,0720
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|Linode 64 GB
|$ 96,00
|$ 0,1440
|64 GB
|16
|1.280 GB
|20 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
|Linode 96 GB
|$ 144,00
|$ 0,2160
|96 GB
|20
|1.920 GB
|20 TB
|40/10 Gbps
|Registratevi
|Linode 128 GB
|$ 192,00
|$ 0,2880
|128 GB
|24
|2.560 GB
|20 TB
|40/11 Gbps
|Registratevi
|Linode 192 GB
|$ 288,00
|$ 0,4320
|192 GB
|32
|3.840 GB
|20 TB
|40/12 Gbps
|Registratevi
High Memory
Macchine virtuali ottimizzate con core dedicati per applicazioni a uso intensivo di memoria.
|Piano
|$/mese
|$/h
|RAM
|CPU
|Archiviazione
|Trasferimento
|Costo rete in entrata/uscita
|High Memory 24 GB
|$ 6,00
|$ 0,009
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40/5 Gbps
|Registratevi
|High Memory 48 GB
|$ 12,00
|$ 0,018
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40/6 Gbps
|Registratevi
|High Memory 90 GB
|$ 24,00
|$ 0,036
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40/7 Gbps
|Registratevi
|High Memory 150 GB
|$ 48,00
|$ 0,072
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40/8 Gbps
|Registratevi
|High Memory 300 GB
|$ 96,00
|$ 0,144
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40/9 Gbps
|Registratevi
Networking
Costi di overage in uscita = 0,015 dollari per GB
NodeBalancers
Mantenete elevati tempi di attività, scalate in modo efficiente e gestite il traffico a costi prevedibili. Visualizzate i dettagli sul prodotto.
|Piano
|$/mese
|$/h
|10 GB
|$ 12
|$ 0,18
|Registratevi
Servizi
Competenza reattiva e pratica da parte di ingegneri cloud certificati.
Domande frequenti (FAQ)
Ti viene addebitata la tariffa oraria per il servizio (le tariffe vengono arrotondate per eccesso all'ora più vicina). Ad esempio, se crei una VM da 1 GB e la elimini dopo 24 ore di utilizzo, ti verranno addebitati $ 0,18 (24 ore x $ 0,0075/ora). La fattura viene inviata il primo giorno del mese successivo; tuttavia, si potrebbe ricevere una fattura a metà mese se il conto raggiunge un certo limite di fatturazione per i servizi utilizzati all'interno di un singolo mese. La riscossione del pagamento avviene automaticamente una volta generata la fattura. Leggi questa guida per capire come funziona la fatturazione.
I piani più vecchi includono una quota di trasferimento che varia in base alla famiglia e alla dimensione del piano, da 0 TB a 20 TB al mese. I piani G8 e con accelerazione GPU non includono una quota di trasferimento o egress inclusa nel piano. Leggi di più sull'utilizzo e sui costi del trasferimento di rete..
L'addebito sulla carta di credito viene effettuato una volta esaurito l'importo o scaduto il periodo del credito promozionale. Ad esempio, se si riceve un credito di 100 dollari per 60 giorni, questo credito verrà automaticamente applicato all'account del cliente. Se durante questi 60 giorni il cliente spende 50 dollari, non verrà effettuato alcun addebito sulla carta. Se, invece, durante questi 60 giorni il cliente spende 150 dollari, il credito di 100 dollari verrà utilizzato completamente e verrà effettuato un addebito di 50 dollari sulla carta di credito del cliente. Una volta scaduto il periodo del credito promozionale, i costi di eventuali servizi attivi verranno addebitati sulla carta di credito del cliente.
Vengono accettate le carte Visa, Mastercard, American Express e Discover. È possibile trasferire fondi da un account PayPal al proprio account. In ogni caso, quando si trasferiscono fondi da PayPal, è necessario effettuare la registrazione utilizzando una carta di credito. Il nostro Contratto generale per i servizi richiede di associare una carta di credito valida al proprio account. Si consiglia di leggere questa guida sulla fatturazione.
Se non sei sicuro di quale piano scegliere, ti consigliamo di iniziare con un piano più piccolo e di ridimensionare l'architettura man mano che le tue esigenze crescono. Puoi ridimensionare la tua VM aumentando o diminuendo le risorse in qualsiasi momento. Puoi anche scoprire di più leggendo la nostra guida alla scelta di un piano VM.
Sì, è possibile versare fondi in anticipo sul proprio account per effettuare pagamenti. Una volta emessa la fattura per i servizi utilizzati con riferimento all'account del cliente, viene applicato l'importo del credito prepagato prima di addebitare la carta di pagamento associata all'account del cliente.
Sì. Conserviamo i tuoi dati salvati e riserviamo la tua capacità di utilizzare altre risorse come RAM, trasferimento, ecc., anche quando la tua VM è spenta. Il cliente riceverà una fattura per tutti gli altri servizi eventualmente attivi, come Longview Pro o un indirizzo IP aggiuntivo. Se desideri interrompere la ricezione di fatture per un servizio specifico, è necessario rimuoverlo completamente dal tuo account.
Applichiamo le imposte dovute ai clienti che sono soggetti a tassazione. Si consiglia di consultare la nostra guida sulle informazioni fiscali per saperne di più sui paesi a cui applichiamo le imposte, incluse le aliquote fiscali, e su come aggiungere il codice fiscale dell'azienda al proprio account.
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