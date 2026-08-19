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Akamai Cloud Rise 스타트업 프로그램

프로그램에 참여해 Akamai 클라우드 제품으로 서비스를 구축하고 크레딧과 할인 혜택을 받으세요.

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Rise 프로그램 신청

Akamai Rise: 전문가 가이드 및 확장형 클라우드를 통해 스타트업 확장

Rise는 Akamai Cloud의 3개년 스타트업 프로그램으로, 첫해에는 최대 12만 달러 상당의 클라우드 크레딧과 솔루션 엔지니어 가이드 및 커뮤니티 네트워킹, 그리고 전담 고객 관리 서비스를 제공합니다. 2년 차와 3년 차에도 참가자들은 할인된 가격으로 클라우드 서비스를 계속 제공받을 수 있으므로, 비즈니스 초기 단계에 필요한 확장성을 경제적으로 누릴 수 있습니다.

장점

세계 최고 수준의 클라우드 인프라 및 AI 기반 툴에 접속하고 성공을 가속하기 위한 맞춤형 혜택을 활용하세요.

인프라 크레딧

첫 해에 최대 12만 달러 상당의 혜택을 누리세요.

클라우드 컨설팅 및 IT 서비스

스타트업을 위한 클라우드 전문가의 가이드: 전문가가 제공하는 아키텍처 및 전환 지원을 통한 확장(시간당 250달러의 가치). 

커뮤니티

다른 프로그램 참가자, 동문, 자문가, 리소스와 소통하세요.

지원

전화, 이메일, 소셜 미디어를 통해 연중무휴 24시간 우선 지원되는 수상 경력이 있는 고객 지원을 받으세요.

Rise 스타트업 프로그램 멤버가 되세요

Rise 멤버십 자격 요건: Akamai Cloud를 사용하는 7년 미만의 기존 기업으로, 워크로드 확대를 계획 중이며 Rise에 처음 참여하는 기업.

Rise 프로그램 신청

1단계: 신청서 제출

접수 양식을 작성해 스타트업 및 클라우드 요구사항에 대한 상세 정보를 제공해 주세요.

2단계: 검토

고객님이 제출한 내용을 Akamai 팀에서 평가해 2주 이내에 상태 업데이트를 제공해 드립니다.

3단계: 사전 면담

자격을 갖춘 스타트업은 팀원과 함께 목표에 대해 논의하는 짧은 세션에 초대됩니다.

4단계: 온보딩 및 크레딧

승인 후 크레딧이 Akamai Cloud 계정에 추가되며 프로그램 코디네이터와 함께 다음 단계가 수립됩니다.

고객 사례

VR 이벤트의 지연 시간을 해소한 VRCDN

가상 현실 이벤트 스트리밍 분야의 혁신 기업이 지연 시간과 서비스 중단 문제를 극복하고 몰입형 경험을 전 세계로 확대했습니다.

고객 사례 확인하기

Akamai와 함께 목표한 수준의 안정성을 확보한 Myota

Myota는 클라우드의 제약에서 벗어나 Akamai의 개방형 클라우드 아키텍처를 기반으로 안전하고 상시 이용 가능한 스토리지를 제공했습니다.

고객 사례 확인하기

멀티플레이어 게임 성능을 획기적으로 개선한 Edgegap

분산형 게이밍 분야의 혁신 기업이 Akamai Cloud의 자동화된 오케스트레이션을 활용해 온라인 게임의 지연 시간을 줄이고 최종 사용자 경험을 개선했습니다.

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자주 묻는 질문(FAQ)

Rise 스타트업 프로그램은 초기 단계 기업의 클라우드에서 비즈니스 구축 및 확장을 지원하기 위해 설계되었습니다. 참여 기업에는 가상 머신과 클라우드 스토리지를 비롯한 다양한 비용 효율적인 클라우드 서비스에 사용할 수 있는 인프라 크레딧이 제공됩니다. 첫 번째 테스트 사용자를 온보딩하든, 백만 번째 고객을 지원하든 Rise 스타트업 프로그램은 혁신과 성장을 지원하면서 운영 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.

  • 7년 미만의 초기 단계에 있는 영리 기업이어야 합니다.
  • 매출과 기업 규모를 고려합니다. 창업자 외의 유급 직원, 친구/가족/투자자가 아닌 유효 사용자, 초기 매출 발생, VC 투자 유치의 조건 중에 하나 이상을 충족해야 합니다.
  • 기업 성장에 따라 인프라를 확장할 구체적인 계획이 있어야 합니다.
  • 계획에는 Akamai Cloud가 인프라의 주요 공급업체 중 하나로 포함되어야 합니다.

죄송하지만 기존 고객은 Rise 프로그램에 참여할 수 없습니다. 기존 고객이라면 영업팀 문의 양식을 작성해 주세요. 참여 가능한 다른 프로그램이 있는지 안내해 드리겠습니다.

 네. Rise 스타트업 프로그램에 신청하기 전에, 회사의 도메인과 연결된 기업 이메일 주소(1)와 유효한 신용카드(2)를 사용해 스타트업용 신규 계정을 만들어야 합니다. 보안상의 이유로, 신청자는 기업 웹사이트와 기업 웹사이트와 일치하는 도메인을 사용한 기업 이메일 주소를 포함해야 합니다. 또한, 기업 필드에 법인으로 등록해 계정을 상업용으로 지정해야 합니다.

모든 스타트업을 환영하지만, SaaS, 미디어, 게임 스타트업을 우선적으로 지원합니다. 매니지드 호스팅 공급업체, MSP, 시스템 통합업체, 기타 리셀러는 대상에서 제외됩니다. 리셀러인 경우 파트너 페이지로 이동해 신청하면 관련 팀에서 자격 요건을 검토할 것입니다.

월별 크레딧 한도를 초과하면 해당 월의 추가 사용분에 대해 요금이 부과됩니다.

첫 번째 해의 크레딧과 사용하지 않은 크레딧은 다음 달 또는 다음 해로 이월되지 않습니다. Rise는 3년 프로그램으로, 2년차와 3년차에 할인 혜택이 제공됩니다.

전용 계정 매니저, 고객 성공 팀 접속, 솔루션 엔지니어링 팀 접속을 무료로 제공합니다! 지원 엔지니어는 연중무휴 24시간 무료로 이용 가능합니다.

대부분의 신청서는 1~2주 내에 검토됩니다. 세부 정보가 추가로 필요한 경우 시간이 더 필요할 수 있습니다.

당장 그럴 필요는 없습니다. 많은 스타트업이 가장 먼저 새로운 워크로드를 배포하거나 선택한 구성요소를 전환합니다. 그러나 이 프로그램은 충분한 시간을 두고 Akamai Cloud로 확장하려는 기업을 대상으로 합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Rise 스타트업 프로그램에 신청하세요

Rise 첫 해에 500달러에서 12만 달러 사이의 클라우드 크레딧을 받을 수 있습니다. * 표시된 항목은 필수입니다.