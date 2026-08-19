Rise 스타트업 프로그램은 초기 단계 기업의 클라우드에서 비즈니스 구축 및 확장을 지원하기 위해 설계되었습니다. 참여 기업에는 가상 머신과 클라우드 스토리지를 비롯한 다양한 비용 효율적인 클라우드 서비스에 사용할 수 있는 인프라 크레딧이 제공됩니다. 첫 번째 테스트 사용자를 온보딩하든, 백만 번째 고객을 지원하든 Rise 스타트업 프로그램은 혁신과 성장을 지원하면서 운영 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다.