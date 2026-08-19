O Rise é um programa de inicialização de três anos da Akamai Cloud que fornece até US$ 120 mil em créditos de nuvem durante o primeiro ano, juntamente com orientação de engenheiros de soluções, redes comunitárias e gerenciamento de contas dedicado. No segundo e terceiro anos, os participantes continuam recebendo serviços de nuvem com desconto, garantindo escalabilidade acessível para empresas em estágio inicial.
Expanda sua start-up com o Akamai Rise: orientação especializada e nuvem escalável
Benefícios
Tenha acesso a uma infraestrutura de nuvem e ferramentas baseadas em IA de renome enquanto obtém benefícios exclusivos para acelerar seu sucesso.
Torne-se membro do programa de start-up Rise
Elegibilidade para participar do Rise: empresas estabelecidas com menos de sete anos que usam a Akamai Cloud, planejam aumentar suas cargas de trabalho e são novas no Rise.
Histórias dos clientes
Perguntas frequentes (FAQ)
O programa de start-up Rise foi desenvolvido para capacitar empresas em estágio inicial a construir e escalar na nuvem. Os participantes recebem créditos de infraestrutura que podem ser aplicados a uma ampla gama de serviços em nuvem econômicos, incluindo máquinas virtuais e armazenamento em nuvem. Seja integrando seu primeiro usuário de teste ou atendendo seu milionésimo cliente, o programa ajuda a reduzir custos operacionais, ao mesmo tempo em que apoia a inovação e o crescimento.
- A empresa deve estar em estágio inicial, ter fins lucrativos e ter menos de sete anos de existência.
- Receita e tamanho da empresa são fatores considerados. Estamos procurando pelo menos um dos seguintes: funcionários remunerados além dos fundadores; usuários ativos que não sejam amigos/familiares/investidores; geração de receita inicial; financiamento de capital de risco.
- É necessário ter um plano definido de como a infraestrutura será escalada à medida que a empresa cresce.
- O plano deve incluir a Akamai Cloud como um dos principais provedores de infraestrutura.
Clientes vigentes não têm direito ao Rise. Se você já é nosso cliente, pode preencher o formulário de contato com o departamento de vendas e conversar conosco sobre outros programas que possam ser de seu interesse.
Sim. Antes de se inscrever no programa de start-up Rise, você deve criar uma nova conta para sua start-up com 1) o endereço de e-mail corporativo associado ao domínio da sua empresa e 2) um cartão de crédito válido. Por motivos de segurança, os candidatos devem incluir um site funcional e um endereço de e-mail corporativo correspondente, usando um domínio alinhado à propriedade web da entidade corporativa. Certifique-se também de que a conta seja designada como uma conta comercial, inserindo uma entidade corporativa no campo "Empresa".
Todas as start-ups são bem-vindas, mas damos prioridade a start-ups dos setores de SaaS, mídia e games. Provedores de hospedagem gerenciada, MSPs, integradores de sistemas e outros revendedores não são elegíveis. Se você for um revendedor, acesse nossa Página de parceiros para se inscrever, e eles poderão avaliar sua elegibilidade.
Se você exceder o limite de crédito mensal, cobraremos o valor referente ao uso adicional naquele mês.
Os créditos do primeiro ano e os créditos não utilizados não são acumulados de mês para mês ou para os anos subsequentes. O Rise é um programa de três anos, com descontos oferecidos no segundo e terceiro anos.
Oferecemos um gerente de contas dedicado, acesso à nossa equipe de sucesso do cliente e acesso à nossa equipe de engenharia de soluções gratuitamente! Nossos engenheiros de suporte estão disponíveis gratuitamente 24h pro dia, o ano todo.
A maioria das inscrições são avaliadas dentro de uma a duas semanas. Tempo adicional pode ser necessário se mais detalhes forem exigidos.
Não imediatamente. Muitas start-ups começam implantando novas workloads ou migrando componentes selecionados. No entanto, o programa é destinado a empresas que planejam dimensionar na Akamai Cloud ao longo do tempo.
Perguntas frequentes (FAQ)
Candidate-se ao programa de start-up Rise
Receba entre US$ 500 e US$ 120.000 em créditos de nuvem durante o seu primeiro ano no programa Rise. Campos marcados com * são obrigatórios.