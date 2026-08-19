Sim. Antes de se inscrever no programa de start-up Rise, você deve criar uma nova conta para sua start-up com 1) o endereço de e-mail corporativo associado ao domínio da sua empresa e 2) um cartão de crédito válido. Por motivos de segurança, os candidatos devem incluir um site funcional e um endereço de e-mail corporativo correspondente, usando um domínio alinhado à propriedade web da entidade corporativa. Certifique-se também de que a conta seja designada como uma conta comercial, inserindo uma entidade corporativa no campo "Empresa".