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Programa para start-ups Akamai Cloud Rise

Junte-se ao nosso programa e receba créditos/descontos ao criar tendo como base nossos produtos em nuvem.

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Inscreva-se no programa Rise

Expanda sua start-up com o Akamai Rise: orientação especializada e nuvem escalável

O Rise é um programa de inicialização de três anos da Akamai Cloud que fornece até US$ 120 mil em créditos de nuvem durante o primeiro ano, juntamente com orientação de engenheiros de soluções, redes comunitárias e gerenciamento de contas dedicado. No segundo e terceiro anos, os participantes continuam recebendo serviços de nuvem com desconto, garantindo escalabilidade acessível para empresas em estágio inicial.

Benefícios

Tenha acesso a uma infraestrutura de nuvem e ferramentas baseadas em IA de renome enquanto obtém benefícios exclusivos para acelerar seu sucesso.

Créditos de infraestrutura

Qualifique-se para até US$ 120 mil durante o seu primeiro ano.

Serviços de TI e consultoria em nuvem

Orientalização especializada sobre nuvem para sua start-up: aproveite uma arquitetura profissional e suporte para migração para dimensionar (valor de US$ 250/hora). 

Comunidade

Conecte-se com outros membros do programa, ex-participantes, mentores e recursos.

Suporte

Suporte ao cliente premiado e prioritário 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, por telefone, e-mail ou redes sociais.

Torne-se membro do programa de start-up Rise

Elegibilidade para participar do Rise: empresas estabelecidas com menos de sete anos que usam a Akamai Cloud, planejam aumentar suas cargas de trabalho e são novas no Rise.

Inscreva-se no programa Rise

Etapa 1: Envio da inscrição

Preencha nosso formulário de admissão para fornecer detalhes sobre sua start-up e necessidades de nuvem.

Etapa 2: Avaliação

Nossa equipe avaliará sua inscrição; você receberá uma atualização de status dentro de duas semanas.

Etapa 3: Reunião de qualificação

As start-ups qualificadas serão convidadas para uma breve sessão com um membro da equipe para discutir os objetivos.

Etapa 4: Integração e créditos

Após a aprovação, os créditos serão adicionados à sua conta da Akamai Cloud, e os próximos passos serão definidos com o coordenador do programa.

Histórias dos clientes

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Perguntas frequentes (FAQ)

O programa de start-up Rise foi desenvolvido para capacitar empresas em estágio inicial a construir e escalar na nuvem. Os participantes recebem créditos de infraestrutura que podem ser aplicados a uma ampla gama de serviços em nuvem econômicos, incluindo máquinas virtuais e armazenamento em nuvem. Seja integrando seu primeiro usuário de teste ou atendendo seu milionésimo cliente, o programa ajuda a reduzir custos operacionais, ao mesmo tempo em que apoia a inovação e o crescimento.

  • A empresa deve estar em estágio inicial, ter fins lucrativos e ter menos de sete anos de existência.
  • Receita e tamanho da empresa são fatores considerados. Estamos procurando pelo menos um dos seguintes: funcionários remunerados além dos fundadores; usuários ativos que não sejam amigos/familiares/investidores; geração de receita inicial; financiamento de capital de risco.
  • É necessário ter um plano definido de como a infraestrutura será escalada à medida que a empresa cresce.
  • O plano deve incluir a Akamai Cloud como um dos principais provedores de infraestrutura.

Clientes vigentes não têm direito ao Rise. Se você já é nosso cliente, pode preencher o formulário de contato com o departamento de vendas e conversar conosco sobre outros programas que possam ser de seu interesse.

 Sim. Antes de se inscrever no programa de start-up Rise, você deve criar uma nova conta para sua start-up com 1) o endereço de e-mail corporativo associado ao domínio da sua empresa e 2) um cartão de crédito válido. Por motivos de segurança, os candidatos devem incluir um site funcional e um endereço de e-mail corporativo correspondente, usando um domínio alinhado à propriedade web da entidade corporativa. Certifique-se também de que a conta seja designada como uma conta comercial, inserindo uma entidade corporativa no campo "Empresa".

Todas as start-ups são bem-vindas, mas damos prioridade a start-ups dos setores de SaaS, mídia e games. Provedores de hospedagem gerenciada, MSPs, integradores de sistemas e outros revendedores não são elegíveis. Se você for um revendedor, acesse nossa Página de parceiros para se inscrever, e eles poderão avaliar sua elegibilidade.

Se você exceder o limite de crédito mensal, cobraremos o valor referente ao uso adicional naquele mês.

Os créditos do primeiro ano e os créditos não utilizados não são acumulados de mês para mês ou para os anos subsequentes. O Rise é um programa de três anos, com descontos oferecidos no segundo e terceiro anos.

Oferecemos um gerente de contas dedicado, acesso à nossa equipe de sucesso do cliente e acesso à nossa equipe de engenharia de soluções gratuitamente! Nossos engenheiros de suporte estão disponíveis gratuitamente 24h pro dia, o ano todo.

A maioria das inscrições são avaliadas dentro de uma a duas semanas. Tempo adicional pode ser necessário se mais detalhes forem exigidos.

Não imediatamente. Muitas start-ups começam implantando novas workloads ou migrando componentes selecionados. No entanto, o programa é destinado a empresas que planejam dimensionar na Akamai Cloud ao longo do tempo.

Perguntas frequentes (FAQ)

Candidate-se ao programa de start-up Rise

Receba entre US$ 500 e US$ 120.000 em créditos de nuvem durante o seu primeiro ano no programa Rise. Campos marcados com * são obrigatórios.