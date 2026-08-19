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Programme pour start-ups Rise d'Akamai Cloud

Rejoignez notre programme et bénéficiez de crédits/remises tout en tirant parti de nos produits cloud.

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Développez votre start-up avec Akamai Rise : Conseils d'experts et cloud évolutif

Rise est un programme de start-up sur trois ans d'Akamai Cloud qui fournit jusqu'à 120 000 dollars de crédits cloud au cours de la première année, ainsi que des conseils d'ingénieurs solutions, un réseau communautaire et une gestion de compte dédiée. Au cours des deuxième et troisième années, les participants continuent de bénéficier de services cloud à prix réduit, garantissant ainsi une évolutivité abordable aux entreprises en phase de démarrage.

Avantages

Accédez à une infrastructure cloud de classe mondiale et à des outils basés sur l'IA tout en profitant d'avantages exclusifs conçus pour accélérer votre réussite.

Crédits d'infrastructure

Recevez jusqu'à 120 000 $ au cours de votre première année.

Services informatiques et de conseil cloud

Conseils d'experts sur le cloud pour votre start-up : Bénéficiez de l'architecture pro et de la prise en charge de la migration pour évoluer (valeur de 250 $/heure). 

Communauté

Nouez des liens avec d'autres membres du programme, anciens élèves, conseillers et ressources.

Support

Support client prioritaire et primé 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an, par téléphone, e-mail ou sur les réseaux sociaux.

Devenez membre du programme Rise pour les start-ups

Conditions d'éligibilité à Rise : entreprises établies depuis moins de sept ans qui utilisent Akamai Cloud, prévoient d'augmenter leurs charges de travail et n'ont jamais fait appel à Rise auparavant.

Postulez au programme Rise

Étape 1 : Envoyer votre application

Remplissez notre formulaire d'inscription afin de nous présenter votre start-up et vos besoins cloud.

Étape 2 : Vérifier

Notre équipe évalue votre soumission ; vous recevrez une mise à jour de votre statut dans un délai de deux semaines.

Étape 3 : Appel de découverte

Les start-ups qualifiées seront invitées à une brève session avec un membre de l'équipe pour discuter de leurs objectifs.

Étape 4 : Intégration et crédits

Une fois votre demande acceptée, les crédits sont ajoutés à votre compte Akamai Cloud et les prochaines étapes sont établies avec le coordinateur du programme.

Témoignages clients

VRCDN a éliminé les problèmes de latence lors des événements VR

Ce pionnier du streaming d'événements en réalité virtuelle (VR) a surmonté les problèmes de latence et les interruptions de service, afin d'offrir des expériences immersives à grande échelle partout dans le monde.

Lire le témoignage client

Myota a atteint ses objectifs de résilience avec Akamai

Myota s'est affranchi des limites du cloud traditionnel et a déployé un stockage sécurisé et toujours disponible grâce à l'architecture cloud ouverte d'Akamai.

Lire le témoignage client

Edgegap a transformé les performances des jeux multijoueurs

Cet acteur de l'innovation en matière d'infrastructures de jeu distribuées a réduit la latence des jeux en ligne et amélioré l'expérience utilisateur grâce à l'orchestration automatisée sur Akamai Cloud.

Lire le témoignage client

Foire aux questions (FAQ)

Le programme Rise pour les start-ups est conçu pour permettre aux entreprises qui en sont à leurs débuts de créer et d'évoluer dans le cloud. Les participants reçoivent des crédits d'infrastructure qui peuvent être appliqués à une large gamme de services cloud économiques, y compris les machines virtuelles et le stockage cloud. Que vous soyez en train d'intégrer votre premier utilisateur de test ou de servir votre millionième client, le programme vous aide à réduire les coûts d'exploitation tout en soutenant l'innovation et la croissance.

  • Vous devez être une entreprise qui en est à ses débuts, âgée de moins de sept ans.
  • Le chiffre d'affaires et la taille de l'entreprise sont des facteurs. Au moins l'un des éléments suivants est requis : présence de salariés (autres que les fondateurs), utilisateurs actifs qui ne sont pas des amis/membres de la famille/investisseurs, génération de revenus initiaux ; financement par capital-risque.
  • Plan défini sur la manière dont vous allez faire évoluer votre infrastructure à mesure que l'entreprise se développe.
  • Les plans incluent Akamai Cloud en tant que l'un des principaux fournisseurs de votre infrastructure.

Nous sommes désolés, mais les clients existants ne sont pas admissibles au programme Rise. Si vous êtes déjà client, vous pouvez remplir notre formulaire pour contacter le service commercial afin que nous puissions étudier avec vous les autres programmes éventuellement disponibles.

Oui.  Avant de déposer votre candidature pour le programme Rise pour les start-ups, vous devez créer un compte pour votre start-up avec 1) l'adresse e-mail professionnelle associée au domaine de votre entreprise et 2) une carte de crédit valide. Pour des raisons de sécurité, les candidats doivent inclure un site Web fonctionnel et une adresse e-mail professionnelle associée, utilisant un domaine correspondant à la propriété Web de l'entité de l'entreprise. Assurez-vous également que le compte est désigné comme compte commercial, en ajoutant une entité commerciale dans le champ Société.

Nous accueillons toutes les start-ups, mais nous privilégions celles dans les domaines du SaaS, des multimédias et des jeux. Les fournisseurs d'hébergement géré, les fournisseurs de services gérés, les intégrateurs système et autres revendeurs ne sont pas éligibles. Si vous êtes un revendeur, rendez-vous sur notre page Partenaire pour accéder à la candidature. Vous recevrez une aide concernant votre éligibilité.

Si vous dépassez la limite de crédit mensuelle, nous vous facturerons l'utilisation supplémentaire pour le mois en question.

Les crédits de la première année et ceux non utilisés ne sont pas reportés d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Rise est un programme sur trois ans qui propose des remises les deuxième et troisième années.

Nous mettons à votre disposition un gestionnaire de compte dédié, un accès gratuit à notre équipe dédiée à la réussite client et à notre équipe d'ingénierie de solutions ! Nos ingénieurs de support sont disponibles gratuitement 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an.

La plupart des candidatures sont examinées dans un délai d'une à deux semaines. Un délai supplémentaire peut être nécessaire si des informations complémentaires sont requises.

Pas immédiatement. De nombreuses start-ups commencent par déployer de nouvelles charges de travail ou par migrer des composants sélectionnés. Cependant, le programme est destiné aux entreprises souhaitant se développer sur Akamai Cloud au fil du temps.

Foire aux questions (FAQ)

Déposez votre candidature pour le programme Rise pour les start-ups

Recevez entre 500 et 120 000 $ de crédits cloud au cours de votre première année chez Rise. Les champs marqués d'un * sont obligatoires.