Le programme Rise pour les start-ups est conçu pour permettre aux entreprises qui en sont à leurs débuts de créer et d'évoluer dans le cloud. Les participants reçoivent des crédits d'infrastructure qui peuvent être appliqués à une large gamme de services cloud économiques, y compris les machines virtuelles et le stockage cloud. Que vous soyez en train d'intégrer votre premier utilisateur de test ou de servir votre millionième client, le programme vous aide à réduire les coûts d'exploitation tout en soutenant l'innovation et la croissance.