Rise est un programme de start-up sur trois ans d'Akamai Cloud qui fournit jusqu'à 120 000 dollars de crédits cloud au cours de la première année, ainsi que des conseils d'ingénieurs solutions, un réseau communautaire et une gestion de compte dédiée. Au cours des deuxième et troisième années, les participants continuent de bénéficier de services cloud à prix réduit, garantissant ainsi une évolutivité abordable aux entreprises en phase de démarrage.
Développez votre start-up avec Akamai Rise : Conseils d'experts et cloud évolutif
Avantages
Accédez à une infrastructure cloud de classe mondiale et à des outils basés sur l'IA tout en profitant d'avantages exclusifs conçus pour accélérer votre réussite.
Devenez membre du programme Rise pour les start-ups
Conditions d'éligibilité à Rise : entreprises établies depuis moins de sept ans qui utilisent Akamai Cloud, prévoient d'augmenter leurs charges de travail et n'ont jamais fait appel à Rise auparavant.
Témoignages clients
Foire aux questions (FAQ)
Le programme Rise pour les start-ups est conçu pour permettre aux entreprises qui en sont à leurs débuts de créer et d'évoluer dans le cloud. Les participants reçoivent des crédits d'infrastructure qui peuvent être appliqués à une large gamme de services cloud économiques, y compris les machines virtuelles et le stockage cloud. Que vous soyez en train d'intégrer votre premier utilisateur de test ou de servir votre millionième client, le programme vous aide à réduire les coûts d'exploitation tout en soutenant l'innovation et la croissance.
- Vous devez être une entreprise qui en est à ses débuts, âgée de moins de sept ans.
- Le chiffre d'affaires et la taille de l'entreprise sont des facteurs. Au moins l'un des éléments suivants est requis : présence de salariés (autres que les fondateurs), utilisateurs actifs qui ne sont pas des amis/membres de la famille/investisseurs, génération de revenus initiaux ; financement par capital-risque.
- Plan défini sur la manière dont vous allez faire évoluer votre infrastructure à mesure que l'entreprise se développe.
- Les plans incluent Akamai Cloud en tant que l'un des principaux fournisseurs de votre infrastructure.
Nous sommes désolés, mais les clients existants ne sont pas admissibles au programme Rise. Si vous êtes déjà client, vous pouvez remplir notre formulaire pour contacter le service commercial afin que nous puissions étudier avec vous les autres programmes éventuellement disponibles.
Oui. Avant de déposer votre candidature pour le programme Rise pour les start-ups, vous devez créer un compte pour votre start-up avec 1) l'adresse e-mail professionnelle associée au domaine de votre entreprise et 2) une carte de crédit valide. Pour des raisons de sécurité, les candidats doivent inclure un site Web fonctionnel et une adresse e-mail professionnelle associée, utilisant un domaine correspondant à la propriété Web de l'entité de l'entreprise. Assurez-vous également que le compte est désigné comme compte commercial, en ajoutant une entité commerciale dans le champ Société.
Nous accueillons toutes les start-ups, mais nous privilégions celles dans les domaines du SaaS, des multimédias et des jeux. Les fournisseurs d'hébergement géré, les fournisseurs de services gérés, les intégrateurs système et autres revendeurs ne sont pas éligibles. Si vous êtes un revendeur, rendez-vous sur notre page Partenaire pour accéder à la candidature. Vous recevrez une aide concernant votre éligibilité.
Si vous dépassez la limite de crédit mensuelle, nous vous facturerons l'utilisation supplémentaire pour le mois en question.
Les crédits de la première année et ceux non utilisés ne sont pas reportés d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Rise est un programme sur trois ans qui propose des remises les deuxième et troisième années.
Nous mettons à votre disposition un gestionnaire de compte dédié, un accès gratuit à notre équipe dédiée à la réussite client et à notre équipe d'ingénierie de solutions ! Nos ingénieurs de support sont disponibles gratuitement 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an.
La plupart des candidatures sont examinées dans un délai d'une à deux semaines. Un délai supplémentaire peut être nécessaire si des informations complémentaires sont requises.
Pas immédiatement. De nombreuses start-ups commencent par déployer de nouvelles charges de travail ou par migrer des composants sélectionnés. Cependant, le programme est destiné aux entreprises souhaitant se développer sur Akamai Cloud au fil du temps.
Foire aux questions (FAQ)
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Recevez entre 500 et 120 000 $ de crédits cloud au cours de votre première année chez Rise. Les champs marqués d'un * sont obligatoires.