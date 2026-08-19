Akamai Cloud 的 Rise 计划是一项为期三年的初创企业扶持计划。第一年可提供最高 120,000 美元的云信用额度，并提供解决方案工程师指导、社区交流平台和专属账户管理。在第二年和第三年，参与者仍可继续享受云服务折扣，帮助初创企业以实惠的成本扩展规模。
Akamai Rise 助力初创企业扩展规模：专家指导和可扩展云
优势
访问极其出色的云基础架构和基于 AI 的工具，同时为您创造各种独特优势、助您更快取得成功。
成为 Rise 初创企业计划 成员
Rise 计划成员资格：企业创立时间少于七年、使用 Akamai Cloud、有计划加大工作负载，并且未加入过 Rise 计划。
客户案例
常见问题
Rise 初创企业计划 旨在支持早期初创公司在云端构建和扩展业务。计划参与者可以获得基础架构信用额度，并利用这些额度来享受虚拟机和云存储等各种经济高效的云服务。无论您是刚招募第一位测试用户，还是服务于第一百万位客户，该计划都能帮助您降低运营成本，同时支持您创新和成长。
- 您必须是以营利为目的的早期初创公司，创立时间少于七年。
- 另外还会衡量收入和公司规模等因素。我们正在寻找至少符合以下条件之一的人员：创始人以外的带薪员工；非朋友/家人/投资者的活跃用户；正产生初始收入；受益于风投资金。
- 已针对如何随着公司成长而扩大基础架构规模制定了计划。
- 已在计划中将 Akamai Cloud 列为基础架构主要提供商之一。
是的。在申请加入 Rise 初创企业计划之前，您必须为自己的初创企业创建一个新帐户，并提供以下信息：1) 与您的公司域名相关联的企业电子邮件地址，以及 2) 一张有效的信用卡。出于安全原因，申请人必须提供一个工作网站和一个匹配的企业电子邮件地址，二者需使用与公司实体的网络资产保持一致的域名。另外，请确保在“公司”字段中输入公司实体，从而将该帐户指定为商业帐户。
我们欢迎所有初创企业加入，但将以 SaaS、媒体和游戏行业的初创企业为优先考虑对象。管理型托管服务提供商、MSP、系统集成商和其他经销商暂不符合加入资格。如果您是一家经销商，请前往我们的合作伙伴页面进行申请，您可以在此处了解自己是否符合加入资格。
如果您超过了每月信用额度限制，并且在当月继续使用，我们将对该部分收费。
首年信用额度和未用信用额度不能逐月或逐年累积。Rise 计划将为期三年，并在第二年和第三年提供折扣。
我们将为您指派一名专属客户经理，并且您还可以享受我们客户成功团队和解决方案工程团队的专业服务，无需支付任何费用！我们的支持工程师将为您提供全天候免费支持。
大多数申请会在一到两周内完成审核。如果需要更多详细信息，审核时间可能会延长。
不需要立即迁移。许多初创企业通常从部署新的工作负载或迁移部分组件开始。但是，该计划面向计划逐步在 Akamai Cloud 上扩展业务的企业。
常见问题
申请加入 Rise 初创企业计划
加入 Rise 计划的第一年，您将获享 500 到 12 万美元的云服务信用额度。标有 * 的为必填字段。