是的。在申请加入 Rise 初创企业计划之前，您必须为自己的初创企业创建一个新帐户，并提供以下信息：1) 与您的公司域名相关联的企业电子邮件地址，以及 2) 一张有效的信用卡。出于安全原因，申请人必须提供一个工作网站和一个匹配的企业电子邮件地址，二者需使用与公司实体的网络资产保持一致的域名。另外，请确保在“公司”字段中输入公司实体，从而将该帐户指定为商业帐户。