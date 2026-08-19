Il programma Rise per le start-up è stato concepito per consentire alle nuove aziende di creare e scalare nel cloud. I partecipanti ricevono crediti per le infrastrutture da poter applicare ad un'ampia gamma di servizi cloud vantaggiosi in termini di costi, tra cui macchine virtuali e dispositivi di storage nel cloud. Sia nel caso dei primi utenti di un test o del milionesimo cliente, il programma aiuta a ridurre i costi operativi, supportando, al contempo, l'innovazione e la crescita aziendale.