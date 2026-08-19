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Programma Rise per le start-up sull'Akamai Cloud

Partecipa al nostro programma e ottieni crediti/sconti durante la creazione di prodotti cloud.

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Partecipa al programma Rise

Scala la tua start-up con Akamai Rise: guida di esperti e cloud scalabile

Rise è un programma per le start-up sull'Akamai Cloud della durata di tre anni che offre fino a 120.000 dollari di crediti per il cloud nel corso del primo anno, insieme alla guida di Solution Engineer, membri della community ed esperti di account management dedicati. Nel secondo e terzo anno, i partecipanti al programma potranno continuare a ricevere servizi cloud scontati allo scopo di garantire la scalabilità a costi contenuti per le aziende in fase iniziale.

Vantaggi

Accedi ad un'eccellente infrastruttura cloud e a strumenti basati sull'AI, usufruendo, al contempo, di esclusivi vantaggi concepiti per accelerare il successo della tua azienda.

Crediti per le infrastrutture

Richiedi fino a 120.000 dollari durante il primo anno.

Servizi IT e consulenza cloud

Guida di esperti del cloud per la tua start-up: un'architettura avanzata e il supporto per la migrazione per scalare (250 dollari/ora). 

Community

Entra in contatto con altri partecipanti al programma, ex partecipanti, consulenti e varie risorse disponibili.

Supporto

Pluripremiato servizio di assistenza clienti 24/7/365 prioritario tramite telefono, e-mail o social media.

Partecipa al programma Rise per le start-up

Requisiti per partecipare al programma Rise: aziende con meno di sette anni di attività che utilizzano l'Akamai Cloud, che intendono aumentare i propri carichi di lavoro e che non hanno già partecipato al programma Rise.

Partecipa al programma Rise

Fase 1. Invio della richiesta

Compila il nostro modulo di richiesta per fornire dettagli sulle esigenze della tua start-up e per il cloud.

Fase 2. Analisi

Il nostro team valuta le richieste ricevute, inviando un aggiornamento sullo stato delle richieste nel giro di due settimane dalla ricezione del modulo.

Fase 3. Contatto iniziale

Le start-up idonee verranno invitate a partecipare ad una breve sessione con un membro del team per discutere degli obiettivi prefissati.

Fase 4. Onboarding e crediti

Una volta accettata la partecipazione al programma, i crediti riconosciuti verranno aggiunti all'account Akamai Cloud del partecipante e verranno definite le operazioni da effettuare successivamente con il coordinatore del programma.

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Domande frequenti (FAQ)

Il programma Rise per le start-up è stato concepito per consentire alle nuove aziende di creare e scalare nel cloud. I partecipanti ricevono crediti per le infrastrutture da poter applicare ad un'ampia gamma di servizi cloud vantaggiosi in termini di costi, tra cui macchine virtuali e dispositivi di storage nel cloud. Sia nel caso dei primi utenti di un test o del milionesimo cliente, il programma aiuta a ridurre i costi operativi, supportando, al contempo, l'innovazione e la crescita aziendale.

  • A questo programma possono partecipare le start-up con meno di sette anni di attività.
  • Sono determinanti due fattori: il fatturato e le dimensioni delle aziende. Le aziende devono presentare almeno uno dei seguenti requisiti: presenza di dipendenti stipendiati che non devono coincidere con i fondatori dell'azienda; utenti attivi che non coincidono con amici/parenti/investitori dell'azienda; generazione del fatturato iniziale; capitale di rischio.
  • Le aziende devono aver definito un piano sul modo con cui scalare l'infrastruttura in base all'espansione delle proprie attività.
  • I piani includono l'Akamai Cloud come uno dei principali provider dell'infrastruttura aziendale.

I clienti esistenti non possono accedere al programma Rise, ma possono compilare il nostro modulo Contatta il reparto vendite: saremo lieti di discutere di eventuali altri programmi disponibili.

 Sì. Prima di inviare la domanda di partecipazione al programma Rise per le start-up, è necessario creare un nuovo account per la tua start-up utilizzando 1) l'indirizzo e-mail aziendale associato al dominio della tua azienda e 2) una carta di credito in corso di validità. Per motivi di sicurezza, le domande di partecipazione devono includere l'indicazione di un sito web funzionante e di un indirizzo e-mail aziendale associato ad un dominio allineato alla proprietà web dell'entità aziendale. Assicurarsi anche che l'account venga designato come commerciale indicando un'entità aziendale nel campo corrispondente.

Incoraggiamo tutte le start-up a partecipare al nostro programma, tuttavia, sono privilegiate le aziende che hanno iniziato da poco le loro attività nei settori delle soluzioni SaaS, dei media e del gaming. I provider di servizi di hosting gestiti, gli MSP, le aziende specializzate nell'integrazione di sistemi e altri tipi di rivenditori non possono partecipare al programma. I rivenditori possono accedere alla nostra pagina per i partner per compilare la domanda e verificare la propria idoneità a partecipare al programma.

Se si supera il limite del credito mensile, verranno addebitati i costi aggiuntivi per il mese in questione.

I crediti del primo anno e altri crediti non ancora utilizzati non si possono importare al mese o all'anno successivo. Il programma Rise dura tre anni con sconti offerti al secondo e al terzo anno.

Ci sono molti altri vantaggi offerti gratuitamente ai partecipanti al programma: un account manager dedicato e l'accesso ai nostri team Customer Success e Solutions Engineering. I tecnici addetti al nostro servizio di assistenza sono disponibili gratuitamente 24/7/365.

La maggior parte delle domande viene esaminata nel giro di una o due settimane dalla ricezione del modulo. Se sono richiesti ulteriori dettagli, ci potrebbe volere più tempo.

Non immediatamente. Molte start-up iniziano ad implementare i nuovi carichi di lavoro o a migrare alcuni componenti. Tuttavia, il programma è destinato alle aziende che intendono scalare sull'Akamai Cloud nel tempo.

Domande frequenti (FAQ)

Partecipa al programma Rise per le start-up

Potrai ricevere tra 500 e 120.000 dollari in crediti per il cloud durante il primo anno del programma Rise. I campi contrassegnati con * sono obbligatori.