Rise è un programma per le start-up sull'Akamai Cloud della durata di tre anni che offre fino a 120.000 dollari di crediti per il cloud nel corso del primo anno, insieme alla guida di Solution Engineer, membri della community ed esperti di account management dedicati. Nel secondo e terzo anno, i partecipanti al programma potranno continuare a ricevere servizi cloud scontati allo scopo di garantire la scalabilità a costi contenuti per le aziende in fase iniziale.
Scala la tua start-up con Akamai Rise: guida di esperti e cloud scalabile
Vantaggi
Accedi ad un'eccellente infrastruttura cloud e a strumenti basati sull'AI, usufruendo, al contempo, di esclusivi vantaggi concepiti per accelerare il successo della tua azienda.
Partecipa al programma Rise per le start-up
Requisiti per partecipare al programma Rise: aziende con meno di sette anni di attività che utilizzano l'Akamai Cloud, che intendono aumentare i propri carichi di lavoro e che non hanno già partecipato al programma Rise.
Storie dei clienti
Domande frequenti (FAQ)
Il programma Rise per le start-up è stato concepito per consentire alle nuove aziende di creare e scalare nel cloud. I partecipanti ricevono crediti per le infrastrutture da poter applicare ad un'ampia gamma di servizi cloud vantaggiosi in termini di costi, tra cui macchine virtuali e dispositivi di storage nel cloud. Sia nel caso dei primi utenti di un test o del milionesimo cliente, il programma aiuta a ridurre i costi operativi, supportando, al contempo, l'innovazione e la crescita aziendale.
- A questo programma possono partecipare le start-up con meno di sette anni di attività.
- Sono determinanti due fattori: il fatturato e le dimensioni delle aziende. Le aziende devono presentare almeno uno dei seguenti requisiti: presenza di dipendenti stipendiati che non devono coincidere con i fondatori dell'azienda; utenti attivi che non coincidono con amici/parenti/investitori dell'azienda; generazione del fatturato iniziale; capitale di rischio.
- Le aziende devono aver definito un piano sul modo con cui scalare l'infrastruttura in base all'espansione delle proprie attività.
- I piani includono l'Akamai Cloud come uno dei principali provider dell'infrastruttura aziendale.
I clienti esistenti non possono accedere al programma Rise, ma possono compilare il nostro modulo Contatta il reparto vendite: saremo lieti di discutere di eventuali altri programmi disponibili.
Sì. Prima di inviare la domanda di partecipazione al programma Rise per le start-up, è necessario creare un nuovo account per la tua start-up utilizzando 1) l'indirizzo e-mail aziendale associato al dominio della tua azienda e 2) una carta di credito in corso di validità. Per motivi di sicurezza, le domande di partecipazione devono includere l'indicazione di un sito web funzionante e di un indirizzo e-mail aziendale associato ad un dominio allineato alla proprietà web dell'entità aziendale. Assicurarsi anche che l'account venga designato come commerciale indicando un'entità aziendale nel campo corrispondente.
Incoraggiamo tutte le start-up a partecipare al nostro programma, tuttavia, sono privilegiate le aziende che hanno iniziato da poco le loro attività nei settori delle soluzioni SaaS, dei media e del gaming. I provider di servizi di hosting gestiti, gli MSP, le aziende specializzate nell'integrazione di sistemi e altri tipi di rivenditori non possono partecipare al programma. I rivenditori possono accedere alla nostra pagina per i partner per compilare la domanda e verificare la propria idoneità a partecipare al programma.
Se si supera il limite del credito mensile, verranno addebitati i costi aggiuntivi per il mese in questione.
I crediti del primo anno e altri crediti non ancora utilizzati non si possono importare al mese o all'anno successivo. Il programma Rise dura tre anni con sconti offerti al secondo e al terzo anno.
Ci sono molti altri vantaggi offerti gratuitamente ai partecipanti al programma: un account manager dedicato e l'accesso ai nostri team Customer Success e Solutions Engineering. I tecnici addetti al nostro servizio di assistenza sono disponibili gratuitamente 24/7/365.
La maggior parte delle domande viene esaminata nel giro di una o due settimane dalla ricezione del modulo. Se sono richiesti ulteriori dettagli, ci potrebbe volere più tempo.
Non immediatamente. Molte start-up iniziano ad implementare i nuovi carichi di lavoro o a migrare alcuni componenti. Tuttavia, il programma è destinato alle aziende che intendono scalare sull'Akamai Cloud nel tempo.
Domande frequenti (FAQ)
Partecipa al programma Rise per le start-up
Potrai ricevere tra 500 e 120.000 dollari in crediti per il cloud durante il primo anno del programma Rise. I campi contrassegnati con * sono obbligatori.