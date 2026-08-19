はい。Riseスタートアッププログラムに申請する前に、スタートアップ企業用のアカウントを新規作成していただく必要があります。その際、1）会社のドメインに関連付けられた企業のメールアドレスと、2）有効なクレジットカードを使用してください。セキュリティ上の理由から、申請者は、稼働中のWebサイトと、企業のWebプロパティと同一のドメインを使用した社用メールアドレスを含める必要があります。また、［企業］フィールドに企業の法人形態を入力して、アカウントがコマーシャルアカウントとして指定されていることを確認してください。