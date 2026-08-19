Riseは、Akamai Cloudが提供する3年間のスタートアッププログラムです。初年度に最大12万米ドルのクラウドクレジットが提供され、ソリューションエンジニア、コミュニティネットワーキング、専任のアカウント管理担当者によるガイダンスも受けられます。2年目と3年目には、参加者は引き続きクラウドサービスの割引を受けることができ、アーリーステージのビジネス向けのスケーラビリティを手頃な料金で確保できます。
Akamai Riseでスタートアップ企業の事業を拡大：エキスパートによるガイダンスとスケーラブルなクラウド
利点
世界クラスのクラウドインフラとAIベースのツールにアクセスしながら、お客様の成功を促進するためにカスタマイズされた特別なメリットを活用できます。
Riseスタートアッププログラムのメンバーになる
Riseメンバーシップの資格取得条件：Akamai Cloudを使用しており、創立から7年未満であること。ワークロードの拡大を計画していること。これまでにRiseの参加経験がないこと。
お客様事例
よくある質問（FAQ）
Riseスタートアッププログラムは、アーリーステージの企業のクラウドの構築およびスケーリングを促進することを目的としています。参加者には、仮想マシンやクラウドストレージなどのさまざまなコスト効率の高いクラウドサービスに適用できるインフラクレジットが進呈されます。テストユーザーから始まり、100万人規模の顧客を迎える段階まで、このプログラムは運用コストを削減しつつ、イノベーションや成長を後押しすることで、ビジネスをサポートします。
- 創立7年未満のアーリーステージの営利目的の企業である必要があります。
- 売上高と企業規模が考慮されます。少なくとも次のいずれかに該当することを条件としています。創立者以外に有給の従業員がいること、友人／家族／投資家以外のアクティブユーザーが存在すること、初期売上が発生していること、ベンチャーキャピタル資金を獲得していること。
- 企業の成長に伴いインフラを拡張する具体的な計画があること。
- 計画には、インフラの主要プロバイダーの1つとしてAkamai Cloudが含まれていること。
申し訳ございませんが、既存のお客様はRiseにご参加いただけません。既存のお客様は、営業担当者へのお問い合わせフォームに必要事項を記入し、ご参加いただけるその他のプログラムについてご相談いただけます。
はい。Riseスタートアッププログラムに申請する前に、スタートアップ企業用のアカウントを新規作成していただく必要があります。その際、1）会社のドメインに関連付けられた企業のメールアドレスと、2）有効なクレジットカードを使用してください。セキュリティ上の理由から、申請者は、稼働中のWebサイトと、企業のWebプロパティと同一のドメインを使用した社用メールアドレスを含める必要があります。また、［企業］フィールドに企業の法人形態を入力して、アカウントがコマーシャルアカウントとして指定されていることを確認してください。
すべてのスタートアップを歓迎していますが、SaaS、メディア、ゲーム関連のスタートアップを優先しています。マネージド型ホスティングプロバイダー、MSP、システムインテグレーター、およびその他のリセラーは対象外です。リセラーの場合は、アプリケーションのパートナーのページに移動してください。申請資格についてご相談に応じます。
毎月のクレジット限度額を超えた場合は、その月の追加の使用分に対して別途料金が請求されます。
初年度のクレジットおよび未使用のクレジットは、翌月への繰り越しまたはそれ以降の年には繰り越しません。Riseは3年間のプログラムで、2年目と3年目に割引が適用されます。
専任のアカウントマネージャー、当社のCustomer SuccessチームおよびSolutions Engineeringチームによるサポートを無料でご利用いただけます。当社のサポートエンジニアは、24時間無料でご利用いただけます。
ほとんどの申請は、1～2週間以内に審査が完了します。詳細情報をご提供いただく必要がある場合は、さらにお時間をいただく場合があります。
すぐに移行していただく必要はありません。スタートアップ企業の多くは、新しいワークロードの展開や、選択したコンポーネントの移行から始めています。ただし、このプログラムは、Akamai Cloudを基盤に長期的にスケーリングすることを計画している企業を対象としています。
よくある質問（FAQ）
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Riseに参加した初年度には、500ドルから12万ドルのクラウドクレジットが進呈されます。* の付いたフィールドは必須です。