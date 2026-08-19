Ja. Bevor Sie sich für das Rise-Start-up-Programm bewerben, müssen Sie ein neues Konto für Ihr Start-up erstellen. Dazu müssen Sie 1) die mit Ihrer Unternehmensdomain verknüpfte Unternehmens-E-Mail-Adresse und 2) eine gültige Kreditkarte angeben. Aus Sicherheitsgründen müssen Bewerber eine funktionierende Website und eine passende E-Mail-Adresse des Unternehmens mit einer Domain, die mit der Webressource des Unternehmens übereinstimmt, vorweisen. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Konto als Geschäftskonto gekennzeichnet wird, indem Sie eine Unternehmenseinheit im Feld „Unternehmen“ angeben.