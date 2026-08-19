Rise ist ein dreijähriges Start-up-Programm von Akamai Cloud, das im ersten Jahr Cloudguthaben in Höhe von bis zu 120.000 US-Dollar bereitstellt – zusammen mit Ratschlägen von Solutions Engineers, Community-Networking und dedizierter Accountverwaltung. Im zweiten und dritten Jahr erhalten die Teilnehmer weiterhin ermäßigte Clouddienste, die eine erschwingliche Skalierbarkeit für Unternehmen in der Anfangsphase gewährleisten.
Skalieren Sie Ihr Start-up mit Akamai Rise: Fachkundige Beratung und skalierbare Cloud
Vorteile
Greifen Sie auf eine erstklassige Cloudinfrastruktur und KI-basierte Tools zu und profitieren Sie dabei von exklusiven Vorteilen, die speziell auf Ihren weiteren Erfolg zugeschnitten sind.
Werden Sie Mitglied im Rise-Start-up-Programm
Voraussetzungen für Rise-Mitgliedschaft: Etablierte Unternehmen, die weniger als sieben Jahre alt sind, die Akamai Cloud nutzen, die Erweiterung der Workloads planen und neu bei Rise sind.
Kundenreferenzen
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Das Rise-Start-up-Programm soll Unternehmen in der Anfangsphase in die Lage versetzen, in der Cloud zu entwickeln und zu skalieren. Die Teilnehmer erhalten Gutschriften für Infrastruktur, die auf eine Vielzahl kosteneffizienter Cloud-Services angewendet werden können, einschließlich virtueller Maschinen und Cloudspeicher. Egal, ob Sie beim Onboarding Ihres ersten Testnutzers sind oder Ihren millionsten Kunden bedienen, das Programm hilft Ihnen dabei, die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig Innovation und Wachstum zu fördern.
- Sie müssen ein gewinnorientiertes Unternehmen in der Anfangsphase sein, das weniger als sieben Jahre alt ist.
- Umsatz und Unternehmensgröße sind einfließende Faktoren. Wir suchen mindestens einen der folgenden Punkte: Bezahlte Mitarbeiter zusätzlich zu den Gründern; aktive Nutzer, die keine Freunde/Familie/Investoren sind; Erzielen von Ersteinnahmen; Aufbringen von Risikokapital.
- Ausgearbeiteter Plan darüber, wie Sie Ihre Infrastruktur skalieren werden, während das Unternehmen wächst.
- Zu dem Plan gehört auch Akamai Cloud als einer der wichtigsten Anbieter Ihrer Infrastruktur.
Leider können bestehende Kunden nicht an Rise teilnehmen. Wenn Sie bereits Kunde bei uns sind, können Sie unser Kontaktformular für den Vertrieb nutzen, um mit uns über weitere mögliche Programme zu sprechen.
Ja. Bevor Sie sich für das Rise-Start-up-Programm bewerben, müssen Sie ein neues Konto für Ihr Start-up erstellen. Dazu müssen Sie 1) die mit Ihrer Unternehmensdomain verknüpfte Unternehmens-E-Mail-Adresse und 2) eine gültige Kreditkarte angeben. Aus Sicherheitsgründen müssen Bewerber eine funktionierende Website und eine passende E-Mail-Adresse des Unternehmens mit einer Domain, die mit der Webressource des Unternehmens übereinstimmt, vorweisen. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Konto als Geschäftskonto gekennzeichnet wird, indem Sie eine Unternehmenseinheit im Feld „Unternehmen“ angeben.
Alle Start-ups sind herzlich willkommen, aber wir priorisieren SaaS-, Medien- und Gaming-Start-ups. Managed Hosting Provider, MSPs, Systemintegratoren und andere Händler sind nicht berechtigt. Wenn Sie ein Händler sind, navigieren Sie bitte zu unserer Partnerseite für den Antrag, und wir werden Ihre Berechtigung dafür ermitteln.
Wenn Sie das monatliche Credit-Limit überschreiten, berechnen wir Ihnen die zusätzliche Nutzung für diesen Monat.
Gutschriften für das erste Jahr und nicht verwendete Gutschriften werden nicht von Monat zu Monat oder nachfolgenden Jahren übertragen. Rise ist ein dreijähriges Programm mit Rabatten in den Jahren zwei und drei.
Wir bieten einen dedizierten Account Manager, Zugang zu unserem Customer Success Team sowie kostenlosen Zugang zu unserem Solutions Engineering Team! Unser Support ist kostenlos und steht rund um die Uhr zur Verfügung.
Die meisten Anträge werden innerhalb von ein bis zwei Wochen geprüft. Falls weitere Informationen erforderlich sind, kann dies länger dauern.
Nicht sofort. Viele Start-ups beginnen mit der Bereitstellung neuer Workloads oder der Migration ausgewählter Komponenten. Das Programm richtet sich jedoch an Unternehmen, die im Laufe der Zeit eine Skalierung in der Akamai Cloud planen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Anmeldung für das Rise-Start-up-Programm
Erhalten Sie im ersten Jahr des Rise-Programms zwischen 500 und 120.000 US-Dollar an Cloud-Credits. Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.