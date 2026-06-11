안나 파슈키에비치(Anna Paszkiewicz)는 Akamai 폴란드 사이트 리더 겸 EMEA 고객 매출 운영, 재무 담당 이사입니다.

2014년 Akamai 폴란드에 입사한 스타니즈는 EMEA(Europe, Middle East, Africa) 고객 매출 운영 부서를 총괄하며 Akamai의 지역 재무 및 영업 기업과 협력해 주문 관리, 계약 관리, 청구 지원, 신용 확인, 징수 등 주문부터 현금화까지의 프로세스를 담당하고 있습니다. 또한 다양한 사이트 프로젝트의 일원이자 변화 관리 역량 개발에 중점을 둔 ChangeX 사이트 프로젝트의 리더, Akamai 폴란드 사이트 리더십 팀의 일원으로서 크라쿠프에 위치한 Akamai 전문 센터의 성장을 적극적으로 지원해 왔습니다. 2023년부터는 Akamai 폴란드의 사이트 리더를 맡았으며 Akamai의 EMEA 운영 위원회 위원으로 활동하고 있습니다.

Akamai에 입사하기 전에는 모로코 라바트 주재 폴란드 대사관에서 근무하며 북미, EMEA, 아시아태평양 지역의 제조, 보험, 미디어 및 통신 업계에서 시장 조사 및 재무 운영 관리 등 다양한 직책을 맡았습니다.

바르샤바 경영학 및 컴퓨터 과학 대학에서 공부했으며 바르샤바 바르소비엔세 대학에서 외교 및 국제 관계 전공으로 정치학 석사 학위를 취득했습니다.