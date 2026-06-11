Anna Paszkiewicz è responsabile della sede polacca e direttrice del reparto Customer Revenue Operations per l'area EMEA,

Entrata a far parte di Akamai Poland nel 2014, è responsabile del reparto Customer Revenue Operations per l'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), che collabora con i team addetti alle vendite e ai servizi finanziari locali di Akamai per coprire il flusso dei processi order-to-cash, tra cui la gestione di ordini e contratti, l'assistenza per la fatturazione, i controlli dei crediti e le operazioni di riscossione. Inoltre, supporta attivamente l'espansione del centro di eccellenza di Akamai a Cracovia prendendo parte a vari progetti del sito come responsabile del progetto ChangeX focalizzato sullo sviluppo delle potenzialità di gestione dei cambiamenti e in quanto membro del team dirigenziale della sede polacca di Akamai. Dal 2023, è responsabile del sito per Akamai Poland e fa parte del comitato operativo di Akamai per l'area EMEA.

Prima di far parte di Akamai, Paszkiewicz ha lavorato all'ambasciata polacca a Rabat in Marocco e ha ricoperto varie posizioni nella ricerca di mercato e nella gestione delle operazioni finanziarie in vari settori, tra cui il settore manifatturiero, assicurazioni, media e telecomunicazioni in Nord America, nell'area EMEA e nell'area Asia-Pacifico.

Paszkiewicz ha studiato presso la scuola di economia aziendale e informatica di Varsavia e ha conseguito un master in scienze politiche con una specializzazione in diplomazia e relazioni internazionali presso il Collegium Varsoviense di Varsavia.