Poland Site Leader 兼 Customer Revenue Operations EMEA Director
Anna Paszkiewicz は、Akamai Poland の Site Leader であり、財務部門の Customer Revenue Operations の EMEA Director も務めています。
2014 年に Akamai Poland に入社し、ヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）地域の Customer Revenue Operations を監督しています。これは、Akamai の地域の財務および営業組織と提携して、注文管理、契約管理、請求サポート、信用調査、回収など、Order to Cash のプロセスを担当する部門です。さらに、さまざまなサイトプロジェクトのメンバー、変更管理機能の開発に注力した ChangeX Site Project のリーダー、そして Akamai Poland Site Leadership Team のメンバーとして、クラクフにある Akamai Center of Excellence の成長を積極的にサポートしてきました。2023 年以降、Akamai Poland の Site Leader を務めており、Akamai の EMEA Operating Committee のメンバーでもあります。
Akamai 入社前は、モロッコのラバトにあるポーランド大使館で勤務するという経験を有しています。また、北米、EMEA、アジア太平洋地域の製造、保険、メディア、通信の各業界における市場調査および財務活動管理において、さまざまな役職を歴任してきました。
ワルシャワの School of Business Administration and Computer Science で学び、ワルシャワの Collegium Varsoviense で外交と国際関係の分野で政治学の修士号を取得しています。