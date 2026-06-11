Anna Paszkiewicz 是 Akamai 波兰站点负责人兼 EMEA 财务部客户收益运营总监

Paszkiewicz 自 2014 年加入 Akamai 波兰分公司，主要负责欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区的客户收益运营工作，她与 Akamai 的区域财务和销售部门紧密合作，涉及从订单至收款的整个流程，包括订单管理、合同管理、计费支持、信用检查以及收款等环节的工作。此外，作为 Akamai 位于波兰克拉科夫的卓越中心的成员，她积极支持该中心的发展，参与了各种站点项目，担任了 ChangeX 站点项目的负责人，专注于开发变更管理能力。同时，她也是 Akamai 波兰站点高管团队的成员。自 2023 年起，Anna Paszkiewicz 一直担任 Akamai 波兰站点负责人，同时也是 Akamai EMEA 运营委员会的成员。

在加入 Akamai 之前，Paszkiewicz 拥有丰富的工作经验，曾在波兰驻摩洛哥拉巴特大使馆任职，并在北美、EMEA 和亚太地区的制造业、保险业、媒体和电信行业担任过多种市场研究和金融运营管理的职位。

Paszkiewicz 毕业于华沙工商管理和计算机科学学院，并在华沙 Collegium Varsoviense 获得政治学硕士学位，专业是外交与国际关系。