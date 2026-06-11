Anna Paszkiewicz est Site Leader et EMEA Director of Customer Revenue Operations, Finance pour Akamai Pologne

Mme Paszkiewicz a rejoint Akamai Pologne en 2014 et a supervisé les opérations liées au revenu par client pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), qui s'associent aux organisations financières et commerciales régionales d'Akamai pour couvrir les flux de commandes à encaissement, notamment la gestion des commandes, la gestion des contrats, l'assistance à la facturation, la vérification de crédit et le recouvrement. En outre, elle a activement soutenu la croissance du centre d'excellence Akamai à Cracovie en tant que membre de divers projets de site, en tant que responsable du projet de site ChangeX axé sur le développement de capacités de gestion du changement et en tant que membre de l'équipe de direction du site d'Akamai Pologne. Depuis 2023, elle assume les responsabilités de Site Leader pour Akamai en Pologne et a été membre de l'EMEA Operating Committee d'Akamai.

Avant de rejoindre Akamai, Mme Paszkiewicz a travaillé à l'ambassade de Pologne à Rabat, au Maroc, et a occupé différents postes dans les études de marché et la gestion des opérations financières dans les secteurs de la fabrication, de l'assurance, des médias et des télécommunications en Amérique du Nord, EMEA et Asie-Pacifique.

Mme Paszkiewicz a étudié à l'École d'administration des affaires et d'informatique de Varsovie et est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques, option diplomatie et relations internationales, du Collegium Varsoviense, Varsovie.