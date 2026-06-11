Anna Paszkiewicz es la responsable del centro de Akamai de Polonia y la directora de Finanzas y Operaciones de Ingresos de Clientes, EMEA.

Paszkiewicz empezó a trabajar en el centro de Akamai de Polonia en 2014 y ha estado supervisando las operaciones de ingresos de clientes de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), lo cual está asociado a las organizaciones regionales de ventas y finanzas de Akamai para cubrir el flujo de procesos de pedidos, lo que incluye la gestión de pedidos, la gestión de contratos, el soporte de facturación, la comprobación de crédito y los cobros. Además, ha apoyado activamente el crecimiento del centro de excelencia de Akamai en Cracovia como miembro de diversos proyectos del centro, como líder del proyecto ChangeX Site Project centrado en el desarrollo de capacidades de gestión de cambios, así como en calidad de miembro del equipo de dirección del centro de Akamai de Polonia. Desde 2023, ha asumido las responsabilidades de responsable del centro de Akamai de Polonia y ha sido miembro del comité operativo de Akamai de EMEA.

Antes de empezar a trabajar en Akamai, Paszkiewicz trabajó en la embajada polaca de Rabat (Marruecos) y ocupó diversos puestos en investigación de mercado y gestión de operaciones financieras en los sectores de fabricación, seguros, medios de comunicación y telecomunicaciones en Norteamérica, EMEA y la región de Asia-Pacífico.

Paszkiewicz estudió en la Escuela de Administración de Empresas y Ciencias Informáticas de Varsovia (Polonia) y tiene un máster en Ciencias Políticas con especialidad en Diplomacia y Relaciones Internacionales por el Collegium Varsoviense de Varsovia.