Anna Paszkiewicz ist Site Leader in Polen und EMEA Director of Customer Revenue Operations, Finance.

Paszkiewicz kam im Jahr 2014 zu Akamai Polen und betreut die Customer Revenue Operations in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Diese Abteilung arbeitet eng mit den regionalen Finanz- und Vertriebsorganisationen von Akamai zusammen, um Order-to-Cash-Prozesse wie Auftragsmanagement, Vertragsmanagement, Rechnungsunterstützung, Kreditprüfung und Inkasso abzudecken. Darüber hinaus hat sie das Wachstum des Akamai Center of Excellence in Krakau als Mitglied verschiedener Site-Projekte, als Leiterin des ChangeX Site Project mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Änderungsmanagementfunktionen und als Mitglied des Site Leadership Teams von Akamai Polen unterstützt. Seit 2023 ist sie Mitglied des EMEA Operating Committee von Akamai und für Akamai Polen als Site Leader verantwortlich.

Bevor sie zu Akamai kam, arbeitete Paszkiewicz in der polnischen Botschaft im marokkanischen Rabat. Sie war überdies in Positionen in der Marktforschung und im Management von Finanzoperationen in verschiedenen Branchen (Fertigung, Versicherung, Medien, Telekommunikation) und in verschiedenen Regionen (Nordamerika, EMEA und Asien-Pazifik) tätig.

Paszkiewicz studierte an der Warschauer School of Business Administration and Computer Science und hat einen Master-Abschluss in Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Diplomatie und Internationale Beziehungen vom Collegium Varsoviense in Warschau.