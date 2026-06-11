Anna Paszkiewicz, líder local da Polônia e diretora de operações de receita de clientes da EMEA

Anna Paszkiewicz é líder local da Polônia e diretora de operações de receita de clientes da EMEA, setor financeiro, na Akamai

Paszkiewicz ingressou na Akamai Polônia em 2014 e supervisiona as operações de receita de clientes da Europa, Oriente Médio e África (EMEA), que faz parceria com as organizações regionais de finanças e vendas da Akamai para cobrir o fluxo de processos de pedido para pagamento, incluindo gerenciamento de pedidos, gerenciamento de contratos, suporte de faturamento, verificação de crédito e coleções. Além disso, ela tem apoiado ativamente o crescimento do Centro de excelência da Akamai em Cracóvia como membro de vários projetos locais, como líder do projeto local ChangeX focado no desenvolvimento de recursos de gerenciamento de alterações e como membro da equipe de liderança local na Polônia para a Akamai. Desde 2023, ela assumiu as responsabilidades de líder local na Akamai Polônia e é membro do Comitê operacional da Akamai na EMEA.

Antes de ingressar na Akamai, Paszkiewicz trabalhou na embaixada polonesa em Rabat, Marrocos, e ocupou vários cargos em pesquisa de mercado e gerenciamento de operações financeiras nos setores de fabricação, seguros e mídia e telecomunicações na América do Norte, EMEA e Ásia-Pacífico.

Paszkiewicz estudou na School of Business Administration and Computer Science de Varsóvia e é mestre em Ciência política com especialidade em Diplomacia e relações internacionais pela Collegium Varsoviense, Varsóvia.