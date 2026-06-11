시스템 강화 방법에 대한 가이드는 여기에서 시작하세요.

더 고급 보안 가이드가 필요한 경우 업계에서 인정된 강화 표준을 따르는 것을 권장합니다. 가장 널리 인정되는 두 가지 표준은 인터넷 보안 센터 벤치마크와 국방 정보 시스템국(DISA)의 보안 기술 구축 가이드(STIG)입니다.

CIS 기준과 DISA STIG 모두 운영 체제 및 일반적인 애플리케이션에 대한 강화 가이드를 포함합니다. 이러한 지침을 따르면 시스템 및 인프라의 감염 리스크를 크게 줄일 수 있습니다.