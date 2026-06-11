Akamai(구 Linode)에서 보안은 공동의 책임입니다. Akamai는 하이퍼바이저까지 물리적 호스트를 관리하며, 컴퓨팅과 스토리지 서비스를 통해 높은 수준의 물리 및 환경적 보안을 제공할 수 있습니다. 고객은 Linode에 설치된 애플리케이션과 코드가 안전하게 설정되고 패치되었는지 확인할 책임이 있습니다. 모범 사례를 따라 HIPAA, PCI-DSS, GDPR, 고객의 요구사항을 충족하는 환경을 구축할 수 있습니다.
공유 보안 모델
보안은 모두의 책임입니다.
컴플라이언스
Linode의 컴플라이언스 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.
권장 사항
Linode는 Linode에 기본적인 강화 조치를 적용할 것을 권장합니다.
시스템 강화 방법에 대한 가이드는 여기에서 시작하세요.
더 고급 보안 가이드가 필요한 경우 업계에서 인정된 강화 표준을 따르는 것을 권장합니다. 가장 널리 인정되는 두 가지 표준은 인터넷 보안 센터 벤치마크와 국방 정보 시스템국(DISA)의 보안 기술 구축 가이드(STIG)입니다.
CIS 기준과 DISA STIG 모두 운영 체제 및 일반적인 애플리케이션에 대한 강화 가이드를 포함합니다. 이러한 지침을 따르면 시스템 및 인프라의 감염 리스크를 크게 줄일 수 있습니다.