Modelo de segurança compartilhada

Para obter algumas orientações sobre como fortalecer seus sistemas, comece aqui:

Para obter orientações de segurança mais avançadas, recomendamos seguir um padrão de fortalecimento aceito pelo setor. Os dois padrões mais aceitos são o CIS Benchmarks (Center for Internet Security Benchmarks) e o DISA STIG (Defense Information Systems Agency's Security Technical Implementation Guides).

Ambos os CIS Benchmarks e os DISA STIGs incluem orientações de fortalecimento em sistemas operacionais e aplicações comuns. Seguir essas diretrizes contribui muito para reduzir o risco de comprometimento dos seus sistemas e da sua infraestrutura.