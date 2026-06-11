A segurança é uma responsabilidade compartilhada na Linode, agora Akamai. Controlamos os hosts físicos até o hipervisor e podemos oferecer um alto nível de segurança física e ambiental com ambas as nossas ofertas de computação e armazenamento. Você é responsável por garantir que as aplicações e códigos instalados em seu Linode estejam configurados e corrigidos com segurança. Ao seguir as práticas recomendadas, você pode criar ambientes para atender aos padrões rigorosos exigidos pela HIPAA, PCI-DSS, GDPR e os seus clientes.
Modelo de segurança compartilhada
A segurança depende de todos nós.
Conformidade
As informações de conformidade da Linode podem ser encontradas aqui.
Recomendações
A Linode recomenda que você execute o fortalecimento básico dos seus Linodes.
Para obter algumas orientações sobre como fortalecer seus sistemas, comece aqui:
- Proteção do seu servidor
- Controles de segurança do Linode Manager
- Toda a documentação da Linode sobre segurança
Para obter orientações de segurança mais avançadas, recomendamos seguir um padrão de fortalecimento aceito pelo setor. Os dois padrões mais aceitos são o CIS Benchmarks (Center for Internet Security Benchmarks) e o DISA STIG (Defense Information Systems Agency's Security Technical Implementation Guides).
Ambos os CIS Benchmarks e os DISA STIGs incluem orientações de fortalecimento em sistemas operacionais e aplicações comuns. Seguir essas diretrizes contribui muito para reduzir o risco de comprometimento dos seus sistemas e da sua infraestrutura.