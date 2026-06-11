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Segurança

Estamos comprometidos com a segurança da nossa infraestrutura e com os dados dos nossos usuários. Cada componente da nossa infraestrutura foi projetado para oferecer a você a base para criar sistemas e aplicações seguros para atender às suas necessidades.

Modelo de segurança compartilhada

A segurança depende de todos nós.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada na Linode, agora Akamai. Controlamos os hosts físicos até o hipervisor e podemos oferecer um alto nível de segurança física e ambiental com ambas as nossas ofertas de computação e armazenamento. Você é responsável por garantir que as aplicações e códigos instalados em seu Linode estejam configurados e corrigidos com segurança. Ao seguir as práticas recomendadas, você pode criar ambientes para atender aos padrões rigorosos exigidos pela HIPAA, PCI-DSS, GDPR e os seus clientes.

Conformidade

As informações de conformidade da Linode podem ser encontradas aqui.

Recomendações

A Linode recomenda que você execute o fortalecimento básico dos seus Linodes.

Para obter algumas orientações sobre como fortalecer seus sistemas, comece aqui:

Para obter orientações de segurança mais avançadas, recomendamos seguir um padrão de fortalecimento aceito pelo setor. Os dois padrões mais aceitos são o CIS Benchmarks (Center for Internet Security Benchmarks) e o DISA STIG (Defense Information Systems Agency's Security Technical Implementation Guides).

Ambos os CIS Benchmarks e os DISA STIGs incluem orientações de fortalecimento em sistemas operacionais e aplicações comuns. Seguir essas diretrizes contribui muito para reduzir o risco de comprometimento dos seus sistemas e da sua infraestrutura.