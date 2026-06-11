Sicherheitsmodell der geteilten Verantwortung

Hier finden Sie eine Anleitung zur Härtung Ihrer Systeme:

Für erweiterte Sicherheitsanweisungen empfehlen wir, einen branchenweit anerkannten Härtungsstandard zu befolgen. Die beiden am häufigsten akzeptierten Benchmarks sind das Center for Internet Security und die Security Technical Implementation Guides der Defense Information Systems Agency (DISA STIG).

Sowohl die CIS-Benchmarks als auch die DISA STIGs enthalten Hinweise zur Härtung von Betriebssystemen und gängigen Anwendungen. Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, verringern Sie das Risiko einer Gefährdung Ihrer Systeme und Ihrer Infrastruktur.