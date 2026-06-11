Modèle de sécurité partagée

Pour obtenir des conseils sur la façon de renforcer vos systèmes, consultez les ressources suivantes :

Pour obtenir des conseils de sécurité plus avancés, nous vous recommandons de suivre une norme de renforcement approuvée dans le secteur. Les deux modèles les plus reconnus sont les benchmarks Center for Internet Security et les Security Technical Implementation Guides de Defense Information Systems Agency (DISA STIG).

Les benchmarks CIS et les DISA STIG fournissent des conseils pour renforcer les systèmes d'exploitation et les applications courantes. Ces directives permettent de réduire le risque de compromission de vos systèmes et de votre infrastructure.