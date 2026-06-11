Chez Linode, aujourd'hui Akamai, la sécurité est une responsabilité partagée. Nous contrôlons les hôtes physiques jusqu'à l'hyperviseur et nos offres de traitement et de stockage vous procurent un niveau de sécurité physique et environnementale élevé. Il vous incombe de veiller à ce que les applications et le code installés de votre instance Linode soient configurés et corrigés en toute sécurité. En adoptant les meilleures pratiques, vous pouvez créer des environnements qui répondent aux exigences strictes des normes HIPAA, PCI-DSS, RGPD, ainsi que celles de vos clients.
Modèle de sécurité partagée
La sécurité dépend de nous tous.
Conformité
Les informations de conformité de Linode sont disponibles ici.
Recommandations
Linode vous recommande d'effectuer un renforcement de base de vos instances Linode.
Pour obtenir des conseils sur la façon de renforcer vos systèmes, consultez les ressources suivantes :
- Sécuriser votre serveur
- Contrôles de sécurité de Linode Manager
- Toute la documentation Linode sur la sécurité
Pour obtenir des conseils de sécurité plus avancés, nous vous recommandons de suivre une norme de renforcement approuvée dans le secteur. Les deux modèles les plus reconnus sont les benchmarks Center for Internet Security et les Security Technical Implementation Guides de Defense Information Systems Agency (DISA STIG).
Les benchmarks CIS et les DISA STIG fournissent des conseils pour renforcer les systèmes d'exploitation et les applications courantes. Ces directives permettent de réduire le risque de compromission de vos systèmes et de votre infrastructure.