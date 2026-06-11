共有セキュリティモデル

システムのセキュリティ強化に関するガイダンスを探す場合は、以下から始めることをお勧めします。

より高度なセキュリティガイダンスを得るには、業界で認められている強化基準に従うことをお勧めします。Center for Internet Security（CIS）ベンチマークおよび米国国防情報システム局のSecurity Technical Implementation Guides（DISA STIG）は、最も広く受け入れられている2つのセキュリティ基準です。

CISベンチマークとDISA STIGには、いずれも、オペレーティングシステムと一般的なアプリケーションの強化に関するガイダンスが示されています。これらのガイドラインに従うことで、システムとインフラの侵害リスクを軽減できます。