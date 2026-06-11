Linode（現Akamai）は、セキュリティの責任を共に担っています。ハイパーバイザーまで物理ホストを制御し、コンピューティングとストレージの両方の製品を使用することで、高レベルの物理セキュリティおよび環境セキュリティを実現します。お客様は、Linodeの導入されたアプリケーションとコードが安全に設定され、パッチが適用されていることを確認する責任があります。ベストプラクティスに従うことで、HIPAA、PCI-DSS、GDPR、および顧客から求められる厳しい基準を満たす環境を構築できます。
共有セキュリティモデル
セキュリティは、私たちの共通の責任です。
コンプライアンス
Linodeのコンプライアンス情報は、こちらでご覧いただけます。
推奨事項
Linodeでは、セキュリティのためにLinodeに対する基本的な強化を実施することを推奨しています。
システムのセキュリティ強化に関するガイダンスを探す場合は、以下から始めることをお勧めします。
より高度なセキュリティガイダンスを得るには、業界で認められている強化基準に従うことをお勧めします。Center for Internet Security（CIS）ベンチマークおよび米国国防情報システム局のSecurity Technical Implementation Guides（DISA STIG）は、最も広く受け入れられている2つのセキュリティ基準です。
CISベンチマークとDISA STIGには、いずれも、オペレーティングシステムと一般的なアプリケーションの強化に関するガイダンスが示されています。これらのガイドラインに従うことで、システムとインフラの侵害リスクを軽減できます。