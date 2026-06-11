La sicurezza è una responsabilità condivisa in Linode, ora Akamai. Gli host fisici vengono controllati fino all'hypervisor e le nostre soluzioni di computing e storage possono offrire un elevato livello di sicurezza fisica e ambientale. Ogni utente deve assicurarsi che le applicazioni e i codici installati nel suo sistema Linode siano configurati e aggiornati in modo sicuro. Adottando una serie di best practice, potrai costruire ambienti in grado di soddisfare esattamente gli standard richiesti dall'HIPAA, dal PCI-DSS, dal GDPR e dai tuoi clienti.
Modello di sicurezza condiviso
La sicurezza dipende da tutti noi.
Conformità
Le informazioni sulla conformità di Linode sono disponibili qui.
Suggerimenti
Linode consiglia di potenziare i propri sistemi Linode.
Per assistenza su come potenziare i sistemi, puoi iniziare consultando le sezioni seguenti:
- Protezione del server
- Controlli di sicurezza di Linode Manager
- Tutta la documentazione di Linode sulla sicurezza
Per guide sulla sicurezza più avanzate, consigliamo di seguire gli standard di potenziamento accettati dallo specifico settore, tra cui i più comuni sono i benchmark CIS (Center for Internet Security) e le guide per l'implementazione tecnica della sicurezza (STIG) pubblicate dalla DISA (Defense Information Systems Agency).
Sia i benchmark CIS che le STIG della DISA includono linee guida sul potenziamento di sistemi operativi e applicazioni comuni. Seguendo queste linee guida, potrai ridurre notevolmente il rischio di violazioni di sistemi e infrastrutture.