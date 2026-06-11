Modello di sicurezza condiviso

La sicurezza è una responsabilità condivisa in Linode, ora Akamai. Gli host fisici vengono controllati fino all'hypervisor e le nostre soluzioni di computing e storage possono offrire un elevato livello di sicurezza fisica e ambientale. Ogni utente deve assicurarsi che le applicazioni e i codici installati nel suo sistema Linode siano configurati e aggiornati in modo sicuro. Adottando una serie di best practice, potrai costruire ambienti in grado di soddisfare esattamente gli standard richiesti dall'HIPAA, dal PCI-DSS, dal GDPR e dai tuoi clienti.