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Sicurezza

Ci impegniamo nell'intento di proteggere la nostra infrastruttura e i dati dei nostri utenti. Ogni componente della nostra infrastruttura è stato progettato in modo da fornire la base su cui costruire applicazioni e sistemi sicuri in grado di soddisfare le specifiche esigenze.

Modello di sicurezza condiviso

La sicurezza dipende da tutti noi.

La sicurezza è una responsabilità condivisa in Linode, ora Akamai. Gli host fisici vengono controllati fino all'hypervisor e le nostre soluzioni di computing e storage possono offrire un elevato livello di sicurezza fisica e ambientale. Ogni utente deve assicurarsi che le applicazioni e i codici installati nel suo sistema Linode siano configurati e aggiornati in modo sicuro. Adottando una serie di best practice, potrai costruire ambienti in grado di soddisfare esattamente gli standard richiesti dall'HIPAA, dal PCI-DSS, dal GDPR e dai tuoi clienti.

Conformità

Le informazioni sulla conformità di Linode sono disponibili qui.

Suggerimenti

Linode consiglia di potenziare i propri sistemi Linode.

Per assistenza su come potenziare i sistemi, puoi iniziare consultando le sezioni seguenti:

Per guide sulla sicurezza più avanzate, consigliamo di seguire gli standard di potenziamento accettati dallo specifico settore, tra cui i più comuni sono i benchmark CIS (Center for Internet Security) e le guide per l'implementazione tecnica della sicurezza (STIG) pubblicate dalla DISA (Defense Information Systems Agency).

Sia i benchmark CIS che le STIG della DISA includono linee guida sul potenziamento di sistemi operativi e applicazioni comuni. Seguendo queste linee guida, potrai ridurre notevolmente il rischio di violazioni di sistemi e infrastrutture.