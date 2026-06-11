Akamai adquirirá LayerX para reforzar el control de uso de IA en cualquier navegador. Obtener detalles
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Seguridad

Estamos comprometidos con la seguridad de nuestra infraestructura y de los datos de nuestros usuarios. Cada componente de nuestra infraestructura se ha diseñado para proporcionarle la base necesaria para crear sistemas y aplicaciones seguros que satisfagan sus necesidades.

Modelo de seguridad compartida

La seguridad depende de todos nosotros.

En Linode, ahora Akamai, la seguridad es una responsabilidad compartida. Nosotros controlamos los hosts físicos, incluido el hipervisor, y podemos ofrecer un alto nivel de seguridad física y del entorno con nuestras ofertas de recursos informáticos y de almacenamiento. Usted es responsable de asegurarse de que las aplicaciones y el código instalados en su instancia de Linode estén configurados y actualizados de forma segura. Si sigue las prácticas recomendadas, puede crear entornos que cumplan los exigentes estándares requeridos por HIPAA, PCI-DSS, RGPD y sus clientes.

Cumplimiento

Puede consultar la información sobre cumplimiento de Linode aquí.

Recomendaciones

Linode recomienda reforzar sus instancias de Linode.

Para obtener más información sobre cómo reforzar sus sistemas, comience aquí:

Para obtener una guía de seguridad más avanzada, recomendamos seguir un estándar de protección aceptado en el sector. Los dos más aceptados son las Referencias del Centro de Seguridad de Internet y las Guías de Implementación Técnica de Seguridad de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA STIG).

Tanto las Referencias del CIS como las Guías de Implementación Técnica de Seguridad de la DISA incluyen orientación para reforzar sistemas operativos y aplicaciones comunes. Si sigue estas directrices, podrá reducir el riesgo de que sus sistemas e infraestructura se vean comprometidos.