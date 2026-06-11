En Linode, ahora Akamai, la seguridad es una responsabilidad compartida. Nosotros controlamos los hosts físicos, incluido el hipervisor, y podemos ofrecer un alto nivel de seguridad física y del entorno con nuestras ofertas de recursos informáticos y de almacenamiento. Usted es responsable de asegurarse de que las aplicaciones y el código instalados en su instancia de Linode estén configurados y actualizados de forma segura. Si sigue las prácticas recomendadas, puede crear entornos que cumplan los exigentes estándares requeridos por HIPAA, PCI-DSS, RGPD y sus clientes.
Modelo de seguridad compartida
La seguridad depende de todos nosotros.
Cumplimiento
Puede consultar la información sobre cumplimiento de Linode aquí.
Recomendaciones
Linode recomienda reforzar sus instancias de Linode.
Para obtener más información sobre cómo reforzar sus sistemas, comience aquí:
- Protección del servidor
- Controles de seguridad de Linode Manager
- Toda la documentación de Linode sobre seguridad
Para obtener una guía de seguridad más avanzada, recomendamos seguir un estándar de protección aceptado en el sector. Los dos más aceptados son las Referencias del Centro de Seguridad de Internet y las Guías de Implementación Técnica de Seguridad de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA STIG).
Tanto las Referencias del CIS como las Guías de Implementación Técnica de Seguridad de la DISA incluyen orientación para reforzar sistemas operativos y aplicaciones comunes. Si sigue estas directrices, podrá reducir el riesgo de que sus sistemas e infraestructura se vean comprometidos.