Modelo de seguridad compartida

Para obtener más información sobre cómo reforzar sus sistemas, comience aquí:

Para obtener una guía de seguridad más avanzada, recomendamos seguir un estándar de protección aceptado en el sector. Los dos más aceptados son las Referencias del Centro de Seguridad de Internet y las Guías de Implementación Técnica de Seguridad de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA STIG).

Tanto las Referencias del CIS como las Guías de Implementación Técnica de Seguridad de la DISA incluyen orientación para reforzar sistemas operativos y aplicaciones comunes. Si sigue estas directrices, podrá reducir el riesgo de que sus sistemas e infraestructura se vean comprometidos.