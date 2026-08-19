Akamai Guardicore Segmentation은 정책 관리, 위협 탐지 및 대응, 혁신 평가 기준에서 최고점을 받았습니다. 이는 제로 트러스트와 자율 위협 차단을 자동화하는 Akamai의 역량을 보여주는 결과라고 생각합니다.
측면 이동을 차단하는 워크로드 수준의 정책 적용입니다. 벤더별 차이를 확인하세요.
Forrester는 Akamai를 마이크로세그멘테이션 부문 리더로 선정했습니다. 이는 고객의 평가로도 입증된 결과입니다. 무료 보고서에서 다음 내용을 확인하세요.
- 정책 관리, 혁신 등의 평가 기준에서 Akamai가 5점 만점에 5점을 받은 이유
- Akamai Guardicore Segmentation의 자율 차단 기능이 AI 속도로 전개되는 위협을 막는 방법
- 간소화된 정책 관리로 고객의 복잡성을 줄이는 방법
- 마이크로세그멘테이션 시장에 대한 Forrester의 전체 평가
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
AI 기반 마이크로세그멘테이션은 자동화된 실시간 격리를 통해 측면 이동을 제한하고 자산을 격리합니다. 따라서 예방 보안 통제가 실패하더라도 위협이 중요 데이터에 도달하기 전에 차단할 수 있습니다.
네, Akamai Guardicore Segmentation은 온프레미스 데이터 센터, 퍼블릭 클라우드 워크로드, 쿠버네티스 환경 전반에 일관된 정책을 적용해 복잡성과 운영 부담을 줄입니다.
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