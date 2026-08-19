Akamai, reconocido como líder en The Forrester Wave: Microsegmentation, Q3 2026

Akamai Guardicore Segmentation obtuvo la máxima puntuación posible en los criterios de administración de políticas, detección y respuesta ante amenazas e innovación, lo que, en nuestra opinión, refleja cómo automatizamos Zero Trust y la contención autónoma de amenazas.
Aplicación a nivel de carga de trabajo que bloquea el movimiento lateral. Vea cómo se comparan los proveedores.
Forrester ha reconocido a Akamai como líder en microsegmentación, un reconocimiento avalado por nuestros clientes. Acceda gratuitamente al informe para:
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- conocer cómo la contención autónoma detiene las amenazas que avanzan al ritmo de la IA mediante Akamai Guardicore Segmentation;
- ver cómo una gestión de políticas simplificada reduce la complejidad para nuestros clientes;
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Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
La microsegmentación basada en IA proporciona una contención automatizada y en tiempo real que restringe el movimiento lateral y aísla los activos, de modo que, aunque fallen los controles preventivos, las amenazas quedan contenidas antes de alcanzar los datos esenciales.
Sí. Akamai Guardicore Segmentation aplica políticas de forma coherente en centros de datos locales, cargas de trabajo de nube pública y entornos de Kubernetes, lo que reduce la complejidad y la carga operativa.
Forrester no promociona ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja la selección de productos o servicios de ninguna empresa o marca basándose en las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información está basada en los mejores recursos que se encuentran disponibles. Las opiniones reflejadas son fruto del criterio seguido en el momento de la redacción del documento y están sujetas a cambios. Este informe forma parte de una colección más amplia de recursos de Forrester, que incluye modelos interactivos, marcos de trabajo, herramientas, datos y acceso al asesoramiento de analistas. Para obtener más información, consulte los criterios de objetividad de Forrester aquí.