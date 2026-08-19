Akamai, reconocido como líder en The Forrester Wave: Microsegmentation, Q3 2026

Forrester no promociona ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja la selección de productos o servicios de ninguna empresa o marca basándose en las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información está basada en los mejores recursos que se encuentran disponibles. Las opiniones reflejadas son fruto del criterio seguido en el momento de la redacción del documento y están sujetas a cambios. Este informe forma parte de una colección más amplia de recursos de Forrester, que incluye modelos interactivos, marcos de trabajo, herramientas, datos y acceso al asesoramiento de analistas. Para obtener más información, consulte los criterios de objetividad de Forrester aquí.