Akamai im Bericht „The Forrester Wave: Microsegmentation, Q3 2026“ als Leader aufgeführt

Akamai Guardicore Segmentation erreichte die höchstmögliche Punktzahl in den Bereichen Richtlinienverwaltung, Bedrohungserkennung und -reaktion sowie Innovationskriterien, was widerspiegelt, wie wir Zero Trust automatisieren und Bedrohungen autonom eindämmen.
Durchsetzung auf Workload-Ebene, die laterale Netzwerkbewegung blockiert. Erfahren Sie, wie die Anbieter abgeschnitten haben.
Forrester hat Akamai als Leader im Bereich Mikrosegmentierung eingestuft – eine Anerkennung, die auch von unseren Kunden bestätigt wird. Holen Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Bericht, um Folgendes zu erfahren:
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
KI‑gestützte Mikrosegmentierung bietet eine automatisierte Echtzeiteindämmung, die laterale Netzwerkbewegung einschränkt und Assets isoliert. Selbst wenn also Präventionskontrollen fehlschlagen, werden Bedrohungen eingedämmt, bevor sie kritische Daten erreichen.
Ja, Akamai Guardicore Segmentation erweitert die einheitliche Durchsetzung von Richtlinien über On‑Premises-Rechenzentren, Public-Cloud-Workloads und Kubernetes-Umgebungen hinweg und reduziert so Komplexität und betrieblichen Aufwand.
Forrester unterstützt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen erwähnt werden und rät Personen nicht, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in diesen Publikationen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Quellen. Meinungen spiegeln die Ansichten zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern. Dieser Bericht ist Teil einer umfassenderen Sammlung von Forrester-Ressourcen, einschließlich interaktiver Modelle, Frameworks, Tools, Daten und Zugang zu Analystenleitfäden. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier.