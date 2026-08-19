Akamai nommé leader dans le rapport The Forrester Wave : Microsegmentation, T3 2026

Forrester ne fait la promotion d'aucun produit, entreprise, marque ou service inclus dans ses rapports de recherche, et ne recommande aucunement d'acquérir les produits ou services d'une société ou d'une marque en fonction des scores attribués dans ces publications. Les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les avis donnés reflètent une estimation ponctuelle et sont susceptibles d'être modifiés. Ce rapport fait partie d'un ensemble plus large de ressources Forrester comprenant des modèles interactifs, des cadres méthodologiques, des outils, des données et un accès aux conseils d'analystes. Pour plus d'informations, consultez la page sur l'objectivité des recherches de Forrester ici.