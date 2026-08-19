Akamai nommé leader dans le rapport The Forrester Wave : Microsegmentation, T3 2026

Akamai Guardicore Segmentation a obtenu les scores les plus élevés possibles dans les catégories administration des règles, détection et réponse aux menaces, et innovation. Selon nous, ces résultats reflètent notre capacité à automatiser les principes du Zero Trust et le confinement autonome des menaces.
Une application des règles au niveau des charges de travail qui bloque les mouvements latéraux. Découvrez comment les différents fournisseurs se positionnent.
Forrester a désigné Akamai comme Leader dans le domaine de la microsegmentation, une reconnaissance validée par nos clients. Accédez à votre rapport gratuit pour :
- Découvrir pourquoi nous avons obtenu la note maximale de 5/5 sur des critères tels que l'administration des règles et l'innovation
- Comprendre comment le confinement autonome neutralise les menaces accélérées par l'IA grâce à Akamai Guardicore Segmentation
- Voir comment une gestion simplifiée des règles réduit la complexité pour nos clients
- Consulter l'évaluation complète du marché de la microsegmentation réalisée par Forrester
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
La microsegmentation optimisée par l'IA offre un confinement automatisé en temps réel qui limite les mouvements latéraux et isole les actifs. Ainsi, même lorsque les mécanismes de prévention échouent, les menaces sont contenues avant qu'elles ne puissent atteindre les données critiques.
Oui, Akamai Guardicore Segmentation applique de manière homogène les règles de sécurité dans les centres de données sur site, les charges de travail dans le cloud public et les environnements Kubernetes, ce qui contribue à réduire la complexité et les efforts opérationnels.
Forrester ne fait la promotion d'aucun produit, entreprise, marque ou service inclus dans ses rapports de recherche, et ne recommande aucunement d'acquérir les produits ou services d'une société ou d'une marque en fonction des scores attribués dans ces publications. Les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les avis donnés reflètent une estimation ponctuelle et sont susceptibles d'être modifiés. Ce rapport fait partie d'un ensemble plus large de ressources Forrester comprenant des modèles interactifs, des cadres méthodologiques, des outils, des données et un accès aux conseils d'analystes. Pour plus d'informations, consultez la page sur l'objectivité des recherches de Forrester ici.