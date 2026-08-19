Akamai 在《The Forrester Wave：Microsegmentation, Q3 2026》中被评为领导者

Akamai Guardicore Segmentation 在策略管理、威胁检测与响应以及创新性等方面均获得了最高评分。我们认为，这充分体现了我们在 Zero Trust 自动化与自主威胁隔离领域的技术实力。
基于工作负载级别的强制管控，有效阻断横向移动。了解各家供应商的实力排名。
Forrester 将 Akamai 评为微分段领域的领导者——这不仅是一项殊荣，更得到了我们客户的充分验证。即刻获取您的免费报告：
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常见问题
常见问题
AI 驱动的微分段具备自动化实时隔离能力，可有效限制横向移动并对资产进行隔离，确保即便预防性防护失效，威胁也会在触及关键数据前得到有效遏制。
是的，Akamai Guardicore Segmentation 能够在本地数据中心、公共云工作负载和 Kubernetes 环境中实施一致的策略，从而降低复杂性和运维难度。
Forrester 不为其研究出版物中提到的任何公司、产品、品牌或服务背书，也不建议任何人根据此类出版物中的评分来选择任何公司或品牌的产品或服务。信息源自最佳可用资源。相关意见仅反映当时的判断结果，可能发生变化。这份报告是 Forrester 更广泛资源合集的一部分，该合集包括交互式模型、框架、工具、数据以及分析师指导的访问权限。有关 Forrester 客观性方法论的详细说明，请点击此处。