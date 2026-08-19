Akamai 在《The Forrester Wave：Microsegmentation, Q3 2026》中被评为领导者

Forrester 不为其研究出版物中提到的任何公司、产品、品牌或服务背书，也不建议任何人根据此类出版物中的评分来选择任何公司或品牌的产品或服务。信息源自最佳可用资源。相关意见仅反映当时的判断结果，可能发生变化。这份报告是 Forrester 更广泛资源合集的一部分，该合集包括交互式模型、框架、工具、数据以及分析师指导的访问权限。有关 Forrester 客观性方法论的详细说明，请点击此处。