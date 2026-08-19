Akamaiが「The Forrester Wave: Microsegmentation, Q3 2026」で「リーダー」に選出

Akamai Guardicore Segmentationは、ポリシー管理、脅威検知と対応、イノベーションの各項目で最高評価を獲得しました。当社ではこの評価を、ゼロトラストと自律的な脅威の封じ込めを自動化する当社の取り組みの成果が反映されたものと考えています。
ラテラルムーブメント（横方向の移動）をブロックするワークロードレベルのポリシー適用。ベンダーの比較をご確認ください。
Forresterは、Akamaiをマイクロセグメンテーション分野のリーダーに選出しました。この評価は、私たちのお客様からの高い評価に裏付けられたものです。無料のレポートで次の内容をご覧ください。
- Akamaiがポリシー管理やイノベーションなどの項目で5点満点の評価を獲得できた理由
- Akamai Guardicore Segmentationを通じて、自律的な封じ込めにより、AIによって加速する脅威を阻止する仕組み
- 合理化されたポリシー管理はお客様の負担をどのように軽減するのか
- Forresterによるマイクロセグメンテーション市場の包括的な評価
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
AIを活用したマイクロセグメンテーションは、ラテラルムーブメント（横方向の移動）を制限し、資産を隔離する、自動化されたリアルタイムの封じ込めを実現します。これにより、予防策が失敗した場合でも、脅威が重要なデータに到達する前に封じ込めることが可能となります。
はい。Akamai Guardicore Segmentationは、オンプレミスのデータセンター、パブリッククラウド・ワークロード、Kubernetes環境全体に一貫したポリシー適用を拡張し、複雑さと運用負荷を軽減します。
Forresterは、リサーチの発行物に掲載されたいかなる企業、プロダクト、ブランド、またはサービスを支持するものではありません。また、発行物の評価を基に、いかなる人物にも企業やブランドのプロダクト、サービスを選択することを助言するものではありません。情報は、入手可能な最良のリソースに基づいています。掲載されている見解は、本書の作成時点での判断を反映したものであり、変更される場合があります。本レポートは、インタラクティブなモデル、フレームワーク、ツール、データなど、Forresterが提供する幅広いリソースの一部であり、アナリストによるガイダンスにもアクセスいただけます。詳細については、こちらからForresterの客観性をご覧ください。