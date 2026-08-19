Akamai è stata nominata azienda leader nel rapporto Forrester Wave: Microsegmentation, Q3 2026

Akamai Guardicore Segmentation ha ottenuto i punteggi più elevati possibili nell'amministrazione delle policy, nel rilevamento e nella risposta alle minacce e nell'innovazione, che, a nostro avviso, riflettono il modo con cui la soluzione riesce ad automatizzare il modello Zero Trust e a contenere le minacce in modo autonomo.
Applicazione delle policy a livello del carico di lavoro per bloccare il movimento laterale. Scopri come i fornitori si distinguono tra loro.
Forrester ha nominato Akamai azienda leader nella microsegmentazione, un riconoscimento confermato dai clienti. Accedi ora al rapporto gratuito per:
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- Scoprire perché contenere le minacce in modo autonomo blocca gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale tramite Akamai Guardicore Segmentation
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Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
La microsegmentazione basata sull'intelligenza artificiale consente di contenere le minacce in modo automatico in tempo reale in modo da limitare il movimento laterale e isolare le risorse, garantendo che, anche nel caso in cui i controlli di prevenzione non riescano, le minacce vengano comunque contenute prima che raggiungano i dati critici.
Sì, Akamai Guardicore Segmentation estende l'applicazione coerente delle policy nei data center locali, nei carichi di lavoro nel cloud pubblico e negli ambienti Kubernetes, riducendo la complessità e l'onere operativo.
Forrester non promuove nessuno dei prodotti, delle aziende, dei brand o dei servizi inclusi nelle sue pubblicazioni e non consiglia a nessuno di scegliere i prodotti o i servizi di un'azienda o di un brand sulla base delle valutazioni incluse in tali pubblicazioni. Le informazioni si basano sulle migliori risorse disponibili. Le opinioni riflettono il giudizio attuale e sono soggette a modifica. Questo rapporto fa parte di una più ampia raccolta di risorse Forrester, tra cui modelli interattivi, framework, strumenti, dati e accesso alla guida degli analisti. Per ulteriori informazioni, leggi la valutazione di Forrester qui.