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Akamai è stata nominata azienda leader nel rapporto Forrester Wave: Microsegmentation, Q3 2026

Applicazione delle policy a livello del carico di lavoro per bloccare il movimento laterale. Scopri come i fornitori si distinguono tra loro.

Forrester ha nominato Akamai azienda leader nella microsegmentazione, un riconoscimento confermato dai clienti. Accedi ora al rapporto gratuito per:

  • Scoprire perché abbiamo ottenuto punteggi 5/5 in criteri quali l'amministrazione delle policy e l'innovazione
  • Scoprire perché contenere le minacce in modo autonomo blocca gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale tramite Akamai Guardicore Segmentation
  • Scoprire come la gestione semplificata delle policy riduce la complessità per i nostri clienti
  • Visualizzare la valutazione completa di Forrester sul mercato della microsegmentazione
Forrester Wave Leader 2026 Microsegmentation Solutions badge

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

Akamai Guardicore Segmentation ha ottenuto i punteggi più elevati possibili nell'amministrazione delle policy, nel rilevamento e nella risposta alle minacce e nell'innovazione, che, a nostro avviso, riflettono il modo con cui la soluzione riesce ad automatizzare il modello Zero Trust e a contenere le minacce in modo autonomo.

La microsegmentazione basata sull'intelligenza artificiale consente di contenere le minacce in modo automatico in tempo reale in modo da limitare il movimento laterale e isolare le risorse, garantendo che, anche nel caso in cui i controlli di prevenzione non riescano, le minacce vengano comunque contenute prima che raggiungano i dati critici.

Sì, Akamai Guardicore Segmentation estende l'applicazione coerente delle policy nei data center locali, nei carichi di lavoro nel cloud pubblico e negli ambienti Kubernetes, riducendo la complessità e l'onere operativo.

Forrester non promuove nessuno dei prodotti, delle aziende, dei brand o dei servizi inclusi nelle sue pubblicazioni e non consiglia a nessuno di scegliere i prodotti o i servizi di un'azienda o di un brand sulla base delle valutazioni incluse in tali pubblicazioni. Le informazioni si basano sulle migliori risorse disponibili. Le opinioni riflettono il giudizio attuale e sono soggette a modifica. Questo rapporto fa parte di una più ampia raccolta di risorse Forrester, tra cui modelli interattivi, framework, strumenti, dati e accesso alla guida degli analisti. Per ulteriori informazioni, leggi la valutazione di Forrester qui.