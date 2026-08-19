Akamai nomeada líder no relatório Forrester Wave: Microssegmentação, 3º trimestre de 2026

A Forrester não endossa nenhuma empresa, produto, marca ou serviço citado em suas publicações de pesquisa, e não recomenda que qualquer pessoa selecione os produtos ou serviços de qualquer empresa ou marca com base nas classificações publicadas. As informações são baseadas nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento na ocasião e estão sujeitas a alterações. Este relatório faz parte de uma coleção mais ampla de recursos da Forrester, que inclui modelos interativos, estruturas, ferramentas e dados. e acesso às orientações dos analistas. Para mais informações, consulte os princípios de objetividade da Forrester aqui .