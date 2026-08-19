Akamai nomeada líder no relatório Forrester Wave: Microssegmentação, 3º trimestre de 2026

O Akamai Guardicore Segmentation recebeu as maiores pontuações possíveis nos critérios de administração de políticas, detecção e resposta a ameaças e inovação, o que, em nossa opinião, reflete como automatizamos o Zero Trust e a contenção autônoma de ameaças.
Aplicação de políticas no nível da workload que bloqueia a movimentação lateral. Veja como os fornecedores se comparam.
A Forrester reconheceu a Akamai como Líder em microssegmentação, um reconhecimento validado por nossos clientes. Acesse seu relatório gratuito para:
- Saber por que recebemos pontuações 5/5 em critérios como administração de políticas e inovação
- Descobrir como a contenção autônoma interrompe ameaças na velocidade da IA com o Akamai Guardicore Segmentation
- Ver como o gerenciamento simplificado de políticas reduz a complexidade para nossos clientes
- Conferir a avaliação completa da Forrester sobre o mercado de microssegmentação
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
A microssegmentação com tecnologia de IA oferece contenção automatizada e em tempo real que restringe a movimentação lateral e isola ativos, garantindo que, mesmo que os controles de prevenção falhem, as ameaças sejam contidas antes de alcançarem dados críticos.
Sim, o Akamai Guardicore Segmentation estende a aplicação consistente de políticas a data centers locais, workloads em nuvens públicas e ambientes Kubernetes, reduzindo a complexidade e o trabalho operacional.
A Forrester não endossa nenhuma empresa, produto, marca ou serviço citado em suas publicações de pesquisa, e não recomenda que qualquer pessoa selecione os produtos ou serviços de qualquer empresa ou marca com base nas classificações publicadas. As informações são baseadas nos melhores recursos disponíveis. As opiniões refletem o julgamento na ocasião e estão sujeitas a alterações. Este relatório faz parte de uma coleção mais ampla de recursos da Forrester, que inclui modelos interativos, estruturas, ferramentas e dados. e acesso às orientações dos analistas. Para mais informações, consulte os princípios de objetividade da Forrester aqui .