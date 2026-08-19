글로벌 IT 의사결정자 200명을 대상으로 실시한 설문조사를 바탕으로, 이 보고서는 최적화되지 않은 네트워크 트랜짓이 AI 수익성을 저해하는 방식과 데이터 이동 비용 문제를 해결하기 위해 엔지니어링 팀이 중앙 집중형 클라우드에서 벗어나고 있는 이유를 보여줍니다. 자세히 알아보기:

IT 리더의 95%가 1초 미만의 AI 응답 시간을 중요하게 생각하는 반면, 86%는 중앙 집중형 클라우드 환경을 사용해 이를 제공하는 데 어려움을 겪고 있는 이유를 알아보세요.

파일럿에서 전체 프로덕션 환경으로 전환하면서 팀이 인프라 비용을 500%~1,000%까지 과소평가하게 되는 이유를 알아보세요.

88%의 조직이 대체 클라우드 플랫폼을 도입하고 96%가 여러 클라우드 제공업체를 활용해 AI 스택을 분리하는 멀티클라우드 전환 현황을 확인해 보세요.

워크로드에 특화된 대체 클라우드를 활용해 인프라 스택을 분리함으로써 데이터 전송 오버헤드를 최대 80%까지 줄이는 방법을 알아보세요.

전체 보고서를 다운로드하여 AI 인프라를 최적화하고 대규모로 실시간 AI 사용자 경험을 제공하는 방법을 알아보세요.

