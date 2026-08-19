Basierend auf einer Befragung von 200 IT-Entscheidungsträgern weltweit zeigt dieser Bericht, wie nicht optimierter Netzwerk-Transit die KI-Margen gefährdet und warum Engineering-Teams von zentralisierten Clouds abrücken, um die Kosten der Datenbewegung in den Griff zu bekommen. Lesen Sie weiter, um:

Erfahren Sie, warum 95 % der IT-Verantwortlichen KI-Antwortzeiten unter einer Sekunde als entscheidend erachten, während 86 % Schwierigkeiten haben, diese mit zentralisierten Cloud-Setups zu erreichen.

Sehen Sie, wie der Übergang vom Pilotprojekt zur vollständigen Produktion dazu führt, dass Teams die Infrastrukturkosten um 500 % bis 1.000 % unterschätzen.

Vergleichen Sie den Multicloud-Wandel, bei dem 88 % der Unternehmen alternative Cloud-Plattformen einführen und 96 % mehrere Anbieter nutzen, um ihren KI-Stack zu entbündeln.

Erfahren Sie, wie Sie durch die Entkopplung Ihrer Infrastruktur mit alternativen, auf spezifische Arbeitslasten zugeschnittenen Cloud-Lösungen den Datenübertragungsaufwand um bis zu 80 % reduzieren können.

Laden Sie den vollständigen Bericht herunter und erfahren Sie, wie Sie Ihre KI-Infrastruktur optimieren und Echtzeit-KI-Nutzererlebnisse in großem Maßstab bereitstellen können.

