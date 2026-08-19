グローバルなIT意思決定者200人を対象とした調査に基づき、本レポートでは、最適化されていないネットワークトランジットがAIの利益率を圧迫する仕組みと、データ転送コストの課題を解決するためにエンジニアリングチームが集中型クラウドから移行している理由を明らかにします。詳しくはこちら：

ITリーダーの95%が1秒未満のAI応答時間を重要と考える一方、86%は集中型クラウド環境ではそれを実現することに苦労しています。その理由を詳しくご覧ください。

パイロットから本番環境への移行により、チームがインフラストラクチャコストを500%～1,000%過小評価してしまう理由をご覧ください。

マルチクラウドへの移行状況を比較しましょう。88%の組織が代替クラウドプラットフォームを採用し、96%が複数のプロバイダーを利用してAIスタックをアンバンドルしています。

ワークロードに特化した代替クラウドを活用してインフラストラクチャスタックを分離することで、データ転送にかかるオーバーヘッドを最大80%削減する方法をご覧ください。

完全版レポートをダウンロードして、AIインフラストラクチャを最適化し、大規模にリアルタイムのAIユーザーエクスペリエンスを提供する方法をご覧ください。

