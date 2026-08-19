Com base em uma pesquisa com 200 tomadores de decisão de TI em todo o mundo, este relatório revela como o trânsito de rede não otimizado ameaça as margens de IA e por que as equipes de engenharia estão deixando de depender de nuvens centralizadas para reduzir os custos de movimentação de dados. Leia mais e:

Descubra por que 95% dos líderes de TI consideram críticos tempos de resposta de IA inferiores a um segundo, enquanto 86% têm dificuldades para oferecê-los usando ambientes de nuvem centralizados.

Veja como a transição do piloto para a produção em escala faz com que as equipes subestimem os custos de infraestrutura em 500% a 1.000%.

Compare a mudança para a multicloud, na qual 88% das organizações adotam plataformas de nuvem alternativas e 96% utilizam vários provedores para desagregar seu stack de IA.

Saiba como desacoplar seu stack de infraestrutura usando nuvens alternativas e específicas para cada carga de trabalho pode reduzir os custos indiretos de transporte de dados em até 80%.

Baixe o relatório completo para descobrir como otimizar sua infraestrutura de IA e oferecer experiências de IA em tempo real em escala.

