Basado en una encuesta a 200 responsables de la toma de decisiones de TI a nivel global, este informe expone cómo el tránsito de red no optimizado pone en riesgo los márgenes de la IA y por qué los equipos de ingeniería se están alejando de las nubes centralizadas para resolver los costes del movimiento de datos. Lea más para:

Descubra por qué el 95 % de los líderes de TI considera que los tiempos de respuesta de la IA inferiores a un segundo son críticos, mientras que el 86 % tiene dificultades para ofrecerlos mediante configuraciones de nube centralizadas.

Compruebe cómo la transición de la fase piloto a la producción completa hace que los equipos subestimen los costes de infraestructura entre un 500 % y un 1000 %.

Evalúe el cambio hacia la multinube donde el 88 % de las organizaciones adopta plataformas de nube alternativas y el 96 % utiliza múltiples proveedores para desagregar su arquitectura de IA.

Aprenda cómo el desacoplamiento de su infraestructura con nubes alternativas y específicas para cada carga de trabajo puede reducir los costes indirectos de transporte de datos hasta en un 80 %.

Descargue el informe completo para descubrir cómo optimizar su infraestructura de IA y ofrecer experiencias de usuario de IA en tiempo real a escala.

