Basato su un sondaggio condotto tra 200 decision-maker IT a livello globale, questo report rivela come il transito di rete non ottimizzato metta a rischio i margini dell’IA e perché i team di ingegneria stiano passando dai cloud centralizzati a soluzioni alternative per ridurre i costi del trasferimento dei dati. Scopri di più per:

Scopri perché il 95% dei leader IT considera fondamentali tempi di risposta dell’IA inferiori al secondo, mentre l’86% fatica a garantirli utilizzando infrastrutture cloud centralizzate.

Scopri come il passaggio dalla fase pilota alla piena produzione porti i team a sottostimare i costi dell’infrastruttura dal 500% al 1.000%.

Confronta il passaggio al multicloud, dove l’88% delle organizzazioni adotta piattaforme cloud alternative e il 96% utilizza più provider per disaggregare lo stack di IA.

Scopri come disaccoppiare lo stack infrastrutturale utilizzando cloud alternativi specifici per i carichi di lavoro possa ridurre i costi aggiuntivi per il trasferimento dei dati fino all’80%.

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