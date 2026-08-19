Selon une enquête menée auprès de 200 décideurs informatiques à travers le monde, ce rapport révèle comment un transit réseau non optimisé menace les marges bénéficiaires de l’IA et explique pourquoi les équipes techniques se détournent des clouds centralisés pour réduire les coûts liés au transfert de données. Lisez-le pour :

Découvrez pourquoi 95 % des responsables informatiques jugent essentiels des temps de réponse de l’IA inférieurs à une seconde, alors que 86 % d’entre eux peinent à les atteindre avec des infrastructures cloud centralisées.

Découvrez comment le passage d’un projet pilote à une production à grande échelle peut amener les équipes à sous-estimer les coûts d’infrastructure de 500 % à 1 000 %.

Évaluez la transition vers le multicloud, où 88 % des organisations adoptent des plateformes cloud alternatives et 96 % font appel à plusieurs fournisseurs pour décomposer leur infrastructure d’intelligence artificielle.

Découvrez comment découpler votre infrastructure en utilisant des solutions cloud alternatives, adaptées à des charges de travail spécifiques, peut réduire les coûts de transfert de données de jusqu’à 80 %.

Téléchargez le rapport complet pour découvrir comment optimiser votre infrastructure d’IA et offrir des expériences utilisateur en temps réel à grande échelle grâce à l’intelligence artificielle.

