Akamai, 우크라이나 정부가 사이버 전쟁에 맞서 싸울 수 있도록 지원

우크라이나 특수 통신 및 정보 보호국(SSSCIP)은 평상시에도 그리고 전쟁 중에도 국가 지도부와 핵심 정부 기관에 안정적이고 안전한 통신을 제공하는 기관으로서 정부 통신, 정보 보호, 사이버 방어 등 다양한 기능을 수행합니다. 2022년 2월 러시아가 우크라이나를 침공하고 분쟁이 계속 확대되자 Akamai는 중개 파트너인 Datagroup을 통해 SSSCIP의 사이버 보안을 선제적으로 지원했습니다.

Akamai는 2022년 3월부터 20개 정부 기관의 웹 리소스를 무료로 보호했습니다. 가장 많은 공격을 받은 사이트는 president.gov.ua였으며, Akamai는 수많은 웹 애플리케이션 공격과 대용량 디도스 공격을 관측했습니다. 가장 대규모로 이뤄진 공격은 초당 100만 건의 악성 요청이었습니다. 이 기간에 Akamai는 우크라이나 정부가 수많은 웹 리소스를 가동하고 실행할 수 있도록 도왔습니다. 특히 본격적인 전쟁이 시작된 첫 달에는 공식 웹 리소스를 감염시켜 군의 사기에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 딥페이크를 퍼뜨리는 위협도 있었습니다. SSSCIP는 이와 같은 악성 시도를 방지하기 위해 최첨단 사이버 보안 솔루션을 갖춰야 했습니다.

이러한 격변의 시기에는 빠르고 쉽게 대응할 수 있는 능력이 가장 중요하며, 이것이 일일 캠페인의 성공과 실패를 좌우할 수도 있습니다. 2022년 5월, 우크라이나 우정국은 온라인 우표 판매로 우크라이나 군대를 위한 기금을 마련하기 위해 전국적인 일일 캠페인을 조직했습니다. 그러나 서버 부하와 동시에 사이버 공격이 발생해 기존 DDoS 차단 솔루션을 무력화시켰습니다. SSSCIP는 1시간 30분 만에 Akamai 솔루션을 완전히 통합해 캠페인을 복구했습니다. Akamai는 국가 인프라의 핵심 구성 요소인 SSSCIP가 디지털 도메인에서 원활하게 역할을 수행할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있습니다.

SSSCIP의 최고 디지털 혁신 책임자인 빅터 조라(Victor Zhora)는 Akamai와의 협업에 대해 이렇게 말했습니다. "Akamai 팀은 매우 유연하고 신속하게 업무를 수행합니다. 협력 기간 동안 Akamai 팀은 우크라이나 정부의 핵심 기관 그리고 더 나아가 우크라이나 국민을 보호하는 데 도움을 주겠다는 확고한 의지를 보여주었습니다. 작년 10월부터 공식적인 협력을 시작해 우리의 역할을 안전하게 확실히 수행할 수 있도록 도와주셔서 매우 만족스럽습니다.”

Akamai 우크라이나 및 MEA 수석 내부 영업 담당자 다니엘 폴로비(Daniil Polovyi)는 이렇게 말했습니다. “SSSCIP와의 협업은 매우 고무적이었습니다. 우크라이나 국민으로서 디지털 전선에서 조국을 보호하는 데 일조하게 되어 정말 자랑스럽습니다. Akamai는 우크라이나와 연대하며, 사이버 전문가로 구성된 전담 팀은 우크라이나가 사이버 전쟁에서 승리할 수 있도록 끊임없이 노력할 것입니다."