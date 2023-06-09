Akamai soutient le gouvernement ukrainien dans son combat contre la cyberguerre

Le service national de protection des informations et de communication spéciale ukrainien (SSSCIP) est l'organisation qui fournit aux institutions centrales et aux dirigeants du pays des communications fiables et sécurisées, en temps de paix comme de guerre. La protection des communications gouvernementales, des informations et la cyberdéfense font partie de ses nombreuses prérogatives. Suite à l'invasion russe de l'Ukraine et à l'aggravation du conflit en février 2022, Akamai a offert un soutien proactif en cybersécurité au SSSCIP via le partenaire intermédiaire Datagroup.

Depuis mars 2022, Akamai protège les ressources Web de 20 entités gouvernementales différentes à titre gracieux. Le site le plus attaqué était president.gov.ua, où Akamai a observé un nombre incalculable d'attaques ciblant les applications Web et un grand nombre d'attaques DDoS. Le plus haut volume d'attaques a atteint un million de demandes malveillantes par seconde. Durant cette période, Akamai a maintenu en état de fonctionnement de nombreuses ressources Web du gouvernement ukrainien. D'autres menaces pesaient également, comme celle de compromettre les ressources Web officielles pour répandre de fausses informations qui auraient pu miner le moral du pays, surtout lors des premiers mois du conflit. Il était donc crucial que le SSSCIP dispose de solutions de cybersécurité à la pointe de la technologie pour contrer de telles tentatives malveillantes.

Dans des périodes aussi agitées, il est primordial de pouvoir réagir rapidement et simplement. Cela peut faire la différence entre la réussite et l'échec, surtout lorsqu'il s'agit de campagnes d'une journée. En mai 2022, le service postal ukrainien Ukrposhta a organisé une campagne nationale d'un jour pour lever des fonds pour l'armée ukrainienne en vendant des timbres en ligne. La charge sur les serveurs et une cyberattaque simultanée ont submergé la solution anti-DDoS précédente. En une heure et demie, le SSSCIP a entièrement intégré la solution d'Akamai pour restaurer la campagne. Akamai continue de corriger le moindre dysfonctionnement et d'optimiser l'expérience digitale du SSSCIP, une organisation qui joue un rôle majeur dans l'infrastructure de l'Ukraine.

Victor Zhora, responsable de la transformation digitale du SSSCIP, se montre enthousiaste au sujet de sa collaboration avec Akamai : « L'équipe d'Akamai a été si flexible et réactive ! Au travers de notre collaboration, elle a fait preuve d'une implication sans faille pour nous aider à protéger les rouages essentiels de nos institutions gouvernementales et, par extension, du peuple ukrainien. Depuis octobre de l'an passé, nous sommes ravis d'avoir officialisé notre collaboration, car cela nous permet de rester forts et de nous sentir soutenus. »

Daniil Polovyi, Senior Inside Sales Representative, Ukraine & MEA chez Akamai, va dans le même sens : « La collaboration avec le SSSCIP a été une expérience stimulante. En tant qu'Ukrainien, je me sens privilégié de pouvoir contribuer à la protection de mon pays sur le front digital, même à mon modeste niveau. Chez Akamai, nous sommes tous solidaires avec l'Ukraine et notre équipe dévouée de cyberexperts va continuer à travailler sans relâche pour aider le pays à gagner cette cyberguerre. »