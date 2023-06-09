Akamai supporta il governo ucraino nella lotta alla guerra informatica

L'agenzia ucraina SSSCIP (State Service of Special Communication and Information Protection) è l'organizzazione che fornisce alla leadership del paese e alle principali istituzioni governative comunicazioni affidabili e sicure, sia in tempo di pace che di guerra. Tra le numerose funzioni di questa agenzia vi sono la tutela delle comunicazioni governative, la protezione delle informazioni e la difesa informatica. A seguito dell'invasione russa in Ucraina e dell'escalation del conflitto nel febbraio 2022, Akamai ha offerto proattivamente, tramite il partner intermediario Datagroup, il suo supporto all'agenzia SSSCIP per potenziare le attività in ambito di cybersecurity.

A partire da marzo 2022, Akamai ha protetto le risorse web di 20 diversi enti governativi su base pro bono. Il sito più attaccato è stato president.gov.ua, in cui Akamai ha osservato innumerevoli attacchi alle applicazioni web e massicci attacchi DDoS. Il picco degli attacchi ha raggiunto 1 milioni di richieste dannose al secondo. In questo periodo, Akamai ha contribuito a mantenere operative molte delle risorse web del governo ucraino. Nei primi mesi del conflitto, sono stati registrati anche tentativi di compromissione delle risorse web ufficiali al fine di diffondere fake news che avrebbero potuto influenzare negativamente il morale del paese. Era essenziale che SSSCIP disponesse di soluzioni di cybersecurity all'avanguardia, per bloccare minacce come queste.

In tempi così turbolenti, la capacità di reagire rapidamente e facilmente è della massima importanza e può fare la differenza tra successo e fallimento, soprattutto in occasione di campagne di un giorno. Nel maggio 2022, il servizio postale statale Ukrposhta ha organizzato una campagna nazionale di un giorno per raccogliere fondi per l'esercito ucraino attraverso la vendita di francobolli online. Il carico sui server e un attacco informatico simultaneo hanno travolto la precedente soluzione anti-DDoS. Nel giro di 1 ora e mezza, SSSCIP ha realizzato un'integrazione completa della soluzione di Akamai e ripristinato la campagna. Akamai ha continuato a supportare SSSCIP, una parte fondamentale dell'infrastruttura del paese, in modo da garantire un'operatività ininterrotta nel dominio digitale.

In riferimento alla collaborazione con Akamai, Victor Zhora, Chief Digital Transformation Officer di SSSCIP, ha affermato: "Il team di Akamai è stato incredibilmente flessibile e veloce. Durante la nostra collaborazione, hanno dimostrato un impegno costante a proteggere le componenti chiave dei nostri enti governativi e, per estensione, il popolo ucraino. Siamo lieti di aver formalizzato la nostra cooperazione ad ottobre dello scorso anno, poiché in questo modo potremo essere più forti e al sicuro."

Daniil Polovyi, Senior Inside Sales Representative, Ukraine & MEA per Akamai, ha dichiarato: "La collaborazione con SSSCIP è stata fonte di ispirazione. In qualità di ucraino, mi sento privilegiato e grato per aver potuto contribuire a proteggere il mio paese sul fronte digitale. Noi di Akamai siamo solidali con l'Ucraina e il nostro team dedicato di esperti informatici continuerà a lavorare instancabilmente per aiutare il paese a vincere la lotta alla guerra informatica".