Akamai、サイバー戦争に立ち向かうウクライナ政府を支援

ウクライナの国家特殊通信情報保護局（State Service of Special Communication and Information Protection、SSSCIP）は、平時と戦時の両方において、国の指導者と主要な政府機関に信頼性の高い安全な通信を提供する組織です。その多くの機能の中には、政府の通信の保護、情報保護、サイバー防御があります。ロシアによるウクライナ侵攻と2022年2月からの継続的な紛争の激化を受け、Akamaiは中間パートナーであるDatagroupを介してSSSCIPに積極的にサイバーセキュリティサポートを提供しました。

Akamaiは善意の活動として、2022年3月より20の政府機関のWebリソースを保護しました。最も攻撃を受けたサイトはpresident.gov.uaで、Akamaiは無数のWebアプリケーションおよびAPI攻撃と大量のDDoSを観測しました。攻撃のピーク時には、1秒あたり100万件もの悪性リクエストが発生しました。この間、Akamaiはウクライナ政府のWebリソースの多くを稼働させ続けることに貢献しました。また、公式のWebリソースを侵害し、国内の士気に悪影響を及ぼし得るディープフェイクを拡散するという脅威もあり、特に本格的な戦争が始まってから最初の数か月には顕著でした。SSSCIPでは、このような悪性の攻撃を防止するために、最新のサイバーセキュリティソリューションを導入することが不可欠でした。

このような混乱時には迅速かつ容易に対応する能力が最も重要であり、特に1日限定のキャンペーンの成否を分ける可能性があります。2022年5月には、郵便公社であるUkrposhtaが切手をオンラインで販売し、ウクライナ軍の資金を調達するための全国的な1日限定キャンペーンを実施しました。従来のDDoS対策ソリューションではサーバーの負荷と同時サイバー攻撃に対処できませんでしたが、SSSCIPは1.5時間の間にAkamaiのソリューションを完全に統合し、キャンペーンを復旧しました。Akamaiは、ウクライナのインフラをデジタルドメインで問題なく稼働させる上で重要な役割を担うSSSCIPを継続してサポートしてきました。

SSSCIPのChief Digital Transformation OfficerであるVictor Zhora氏は、Akamaiとのコラボレーションについて次のように述べています。「Akamaiのチームは柔軟性が高く、行動が迅速でした。彼らは私たちと協力しながら、政府機関の重要な部分を保護し、ひいてはウクライナの人々を守るための支援をすることに対して、揺るぎないコミットメントを示しました。昨年10月からAkamaiと正式に提携し、強固に保護された状態を維持できるようになったことを嬉しく思います」

Akamaiのウクライナ&MEA担当Senior Inside Sales RepresentativeであるDaniil Polovyiは、次のように述べています。「SSSCIPとのコラボレーションには心を動かされました。私自身、一人のウクライナ人としてデジタルの最前線で自国を守るための支援を行えることに恵まれていると感じると同時に、恐縮しています。Akamaiはウクライナと団結し、ウクライナがサイバー戦争に勝利できるようサイバー専門家の専任チームによる粘り強い支援を提供し続けます」