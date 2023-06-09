Akamai 支持乌克兰政府抵御网络战

乌克兰国家特殊通信和信息保护局（SSSCIP）是负责在和平与战争时期为该国领导层及核心政府机构提供可靠安全通信保障的机构。其众多职能包括保障政府通信安全、信息保护以及网络防御。随着 2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰以及冲突开始持续升级，Akamai 主动通过中介合作伙伴 Datagroup 向乌克兰国家特殊通信和信息保护局（SSSCIP）提供了网络安全技术支持。

自 2022 年 3 月起，Akamai 以无偿援助的形式，为 20 个不同政府实体的 Web 资源提供了网络安全防护。受攻击最严重的网站是 president.gov.ua，Akamai 在该网站监测到了无数的 Web 应用攻击以及高流量的 DDoS 攻击。攻击量峰值高达每秒 1 百万次恶意请求。在此期间，Akamai 一直在帮助确保乌克兰政府的很多网络资源能够正常运行。另外，还有很多破坏官方网络资源的威胁，意图散播能够对该国士气产生负面影响的深度伪造内容，特别是在战争全面爆发后的头几个月里特别多。SSSCIP 必须采用卓越的网络安全解决方案才能阻止此类恶意尝试。

在如此动荡不安的时期，能够快速、轻松地做出应对至关重要，甚至可能成为决定成败的关键，尤其是应对为期一天的活动时更是如此。2022 年 5 月，乌克兰邮政局 Ukrposhta 组织了一场为期一天的全国性活动，通过在线销售邮票为乌克兰军队筹集资金。服务器负载和同时发生的网络攻击让先前的 DDoS 防御解决方案不堪重负。在一个半小时内，SSSCIP 全面采用了 Akamai 的解决方案来恢复该活动。SSSCIP 是该国基础设施中的一个关键部分，Akamai 一直在为该机构提供支持，确保它在数字领域正常运转。

谈到与 Akamai 的合作时，SSSCIP 的首席数字化转型官 Victor Zhora 表示：“Akamai 团队灵活性十足，行动迅速。在我们合作的整个过程中，他们坚定不移地履行自己的承诺，帮助我们保护政府实体的关键部分，进而保护了乌克兰人民。我们很高兴从去年十月以来正式确立了我们的合作关系，因为它让我们能够保持坚强并且受到保护。”

Akamai 乌克兰及中东与非洲地区（MEA）高级内部销售代表 Daniil Polovyi 表示：“与 SSSCIP 的合作非常鼓舞人心。作为一名乌克兰人，我很荣幸能够在数字战线上为保卫我的祖国尽绵薄之力。Akamai 坚定地与乌克兰站在一起，我们由网络专家组成的专门团队将继续孜孜不倦地开展工作，帮助该国在网络战中取得胜利。”