Akamai unterstützt die ukrainische Regierung im Kampf gegen Cyberkampagnen

Der ukrainische State Service of Special Communication and Information Protection (SSSCIP) ist dafür zuständig, für die Führung des Landes und die zentralen Regierungsinstitutionen eine zuverlässige und sichere Kommunikation zu gewährleisten – sowohl in Friedenszeiten als auch im Krieg. Zu seinen zahlreichen Funktionen gehören der Schutz der Regierungskommunikation, der Informationsschutz und die Abwehr von Cyberangriffen. Nach der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 und dem Beginn des immer weiter eskalierenden Konflikts hat Akamai dem SSSCIP proaktiv über den Vermittlungspartner Datagroup Unterstützung im Bereich Cybersicherheit angeboten.

Seit März 2022 schützt Akamai die Webressourcen von 20 verschiedenen Regierungsstellen auf gemeinnütziger Basis. Die am häufigsten angegriffene Website war president.gov.ua: Hier beobachtete Akamai unzählige Webanwendungsangriffe und umfangreiche DDoS‑Attacken. Das höchste Angriffsvolumen betrug 1 Millionen schädliche Anfragen pro Sekunde. In dieser Zeit hat Akamai dazu beigetragen, dass viele der Internetressourcen der ukrainischen Regierung weiterhin einsatzbereit blieben. Auch bestand – insbesondere in den ersten Monaten des Krieges – die Gefahr, dass durch Angriff auf offizielle Webressourcen Deep Fakes in Umlauf gebracht werden könnten, um die Moral im Land zu schwächen. Der SSSCIP benötigte hochmoderne Cybersicherheitslösungen, um diese schädlichen Angriffe abzuwehren.

In diesen turbulenten Zeiten ist es von größter Bedeutung, schnell und effektiv reagieren zu können. Insbesondere bei eintägigen Kampagnen kann dies zwischen Erfolg und Misserfolg entscheiden. Im Mai 2022 organisierte der staatliche Postdienst Ukrposhta eine eintägige nationale Kampagne, bei der durch den Onlineverkauf von Briefmarken Geld für die ukrainische Armee gesammelt werden sollte. Die dadurch verursachte Belastung der Server und ein gleichzeitiger Cyberangriff überforderten die bisherige DDoS-Schutzlösung. Innerhalb von eineinhalb Stunden gelang es dem SSSCIP jedoch, die Lösung von Akamai vollständig zu integrieren und so die Kampagne wiederherzustellen. Auch weiterhin unterstützt Akamai den SSSCIP, der einen entscheidenden Faktor in der nationalen Infrastruktur darstellt, damit der digitale Bereich stets reibungslos funktioniert.

Victor Zhora, Chief Digital Transformation Officer des SSSCIP, sagte über die Zusammenarbeit mit Akamai: „Das Team von Akamai war wirklich flexibel und handlungsschnell. Während unserer gesamten Zusammenarbeit haben sie mit unerschütterlichem Engagement dabei geholfen, wichtige Teile unserer Regierung – und damit das gesamte ukrainische Volk – zu schützen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Zusammenarbeit seit Oktober letzten Jahres in formelle Bahnen lenken konnten, was es uns weiterhin Stärke und Sicherheit ermöglicht.“

Daniil Polovyi, Senior Inside Sales Representative, Ukraine & MEA bei Akamai erklärt: „Die Zusammenarbeit mit dem SSSCIP war wirklich inspirierend. Ich bin selbst Ukrainer und fühle ich mich geehrt, mein Land gegen digitale Angriffe schützen zu können. Wir bei Akamai stehen solidarisch an der Seite der Ukraine und unser engagiertes Team von Cyberexperten wird weiterhin unermüdlich daran arbeiten, das Land im Kampf gegen Cyberangriffe zu unterstützen.“