Akamai apoya al Gobierno de Ucrania en la lucha contra la ciberguerra

El Servicio Estatal de Comunicación Especial y Protección de la Información de Ucrania (SSSCIP, por sus siglas en inglés) es la organización que proporciona a los líderes del país y a las principales instituciones gubernamentales comunicaciones fiables y seguras, tanto en tiempos de paz como de guerra. Entre sus numerosas funciones se encuentran la protección de las comunicaciones gubernamentales, la protección de la información y la ciberdefensa. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el comienzo de la escalada continua del conflicto en febrero de 2022, Akamai ofreció de forma proactiva asistencia en ciberseguridad al SSSCIP a través del partner intermediario Datagroup.

Desde marzo de 2022, Akamai protegió los recursos web de 20 entidades gubernamentales diferentes de forma gratuita. El sitio más atacado fue president.gov.ua, donde Akamai observó innumerables ataques a aplicaciones web y ataques DDoS de gran volumen. El volumen máximo de ataques fue de hasta un millón de solicitudes maliciosas por segundo. Durante este tiempo, Akamai ha ayudado a mantener en funcionamiento muchos de los recursos web del gobierno ucraniano. También hubo amenazas de comprometer los recursos oficiales de la web para propagar los deepfakes que podrían haber afectado negativamente a la moral del país, especialmente en los primeros meses de la guerra a gran escala. Era esencial que el SSSCIP tuviera soluciones de ciberseguridad de última generación para evitar intentos maliciosos como este.

En tiempos tan turbulentos, la capacidad de reaccionar rápida y fácilmente es de suma importancia, y puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, especialmente con campañas de un día. En mayo de 2022, el servicio postal estatal del país, Ukrposhta, organizó una campaña nacional de un día para recaudar fondos para el ejército de Ucrania mediante la venta de sellos online. La carga en los servidores y un ciberataque simultáneo abrumaron a la solución anterior contra DDoS. En una hora y media, SSSCIP realizó una integración completa de la solución de Akamai para restaurar la campaña. Akamai ha seguido apoyando SSSCIP, una parte clave de la infraestructura del país, para que funcione sin problemas en el dominio digital.

Sobre la colaboración con Akamai, Victor Zhora, director de transformación digital de SSSCIP, destacaba: “El equipo de Akamai ha sido muy flexible y rápido a la hora de actuar. En nuestra experiencia con ellos, han demostrado un compromiso inquebrantable para ayudarnos a proteger partes clave de nuestras entidades gubernamentales y, por extensión, al pueblo de Ucrania. Estamos encantados de haber formalizado nuestro trabajo juntos desde octubre del año pasado, ya que nos permite mantenernos fuertes y protegidos”.

Daniil Polovyi, representante sénior de ventas internas de Ucrania y MEA en Akamai, afirmó: “Colaborar con el SSSCIP ha sido inspirador. Como ucraniano, humildemente, me siento privilegiado por ayudar a proteger a mi país en el frente digital. En Akamai, nos solidarizamos con Ucrania y nuestro equipo dedicado de expertos en ciberseguridad seguirá trabajando incansablemente para ayudar al país a ganar la lucha contra la ciberguerra”.