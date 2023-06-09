A Akamai apoia o governo da Ucrânia na luta contra a guerra cibernética

O Serviço Estatal de Comunicações Especiais e Proteção das Informações (SSSCIP) da Ucrânia é a organização que garante comunicações confiáveis e seguras à liderança do país e às instituições governamentais centrais, tanto em tempo de paz quanto de guerra. Entre suas muitas funções estão a proteção das comunicações governamentais, das informações e a defesa cibernética. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia e o início do escalonamento contínuo do conflito em fevereiro de 2022, a Akamai tomou a iniciativa de oferecer suporte de segurança virtual ao SSSCIP por meio de uma parceira intermediária, a Datagroup.

Desde março de 2022, a Akamai vem protegendo os recursos da Web de 20 entidades governamentais diferentes, como um trabalho voluntário. O website mais atacado foi o president.gov.ua, no qual a Akamai observou inúmeros ataques a aplicações web e DDoS de alto volume. O volume máximo de ataque chegou a 1 milhão de solicitações mal-intencionadas por segundo. Durante esse tempo, a Akamai ajudou a manter muitos dos recursos da Web do governo ucraniano em funcionamento. Houve também ameaças de comprometer os recursos oficiais da Web para espalhar "deep-fakes" que poderiam ter afetado adversamente o moral do país, especialmente nos primeiros meses da guerra em larga escala. Foi essencial que o SSSCIP contasse com soluções de segurança cibernética de última geração para evitar tentativas mal-intencionadas como essa.

Em tempos tão turbulentos, a capacidade de reagir de modo rápido e fácil é de extrema importância, podendo ser a diferença entre sucesso e fracasso, especialmente nas campanhas de um dia. Em maio de 2022, o Serviço Postal do Estado Ukrposhta organizou uma campanha nacional de um dia, visando angariar fundos para o Exército da Ucrânia com a venda de selos online. A carga nos servidores e um ataque cibernético simultâneo sobrecarregou a solução anti-DDoS anterior. Em uma hora e meia, o SSSCIP fez uma integração completa da solução da Akamai para restaurar a campanha. A Akamai continuou a dar suporte ao SSSCIP, uma parte importante da infraestrutura do país, para que operasse sem falhas no domínio digital.

Falando sobre a colaboração com a Akamai, Victor Zhora, diretor de transformação digital do SSSCIP, disse: "A equipe da Akamai tem sido bastante flexível e rápida ao agir. Durante nosso trabalho juntos, eles mostraram um compromisso inabalável em nos ajudar a proteger as principais partes das nossas entidades governamentais e, por extensão, o povo da Ucrânia. Foi com prazer que formalizamos nosso trabalho em conjunto desde outubro do ano passado, o que nos permite permanecer fortes e protegidos."

Daniil Polovyi, representante sênior de vendas internas da Akamai para Ucrânia e MEA disse: "Colaborar com o SSSCIP tem sido inspirador. Como ucraniano, sinto-me privilegiado e humilde ao ajudar a proteger o meu país na frente digital. Na Akamai, somos solidários à Ucrânia e nossa equipe dedicada de especialistas em cibersegurança continuará a trabalhar de modo incansável para ajudar o país a vencer a luta contra a guerra cibernética."